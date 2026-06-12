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Wolves'ta transfer krizi! Kieran Trippier, Rob Edwards'ın şok edici görevden alınmasının ardından Molineux anlaşmasından çekilme tehdidinde bulundu
Trippier'in Wolves'taki geleceği belirsizliğe düştü
Sky Sports'a göre Trippier, kulübün Edwards'ı kovma kararının ardından Wolves'a transferini sürdürüp sürdürmeyeceğini değerlendiriyor. 35 yaşındaki oyuncu, Championship takımına katılmayı ancak geçen hafta kabul etmiş ve Pazartesi günü yaz transfer döneminin en önemli isimlerinden biri olarak resmen tanıtılmıştı. Edwards'ın bu transferdeki rolü oldukça önemliydi. Eski İngiltere milli futbolcu, baş antrenörün sunduğu vizyona inanarak Wolves'u seçmişti, ancak menajerin ayrılmasıyla bu proje belirsizliğe düştü.
Trippier'in Perşembe sabahı kulüp dışından bir kişi tarafından Edwards'ın kovulduğu konusunda bilgilendirildiği bildirildi. Newcastle'dan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu olarak gelen Trippier, şimdi farklı bir teknik direktörün yönetimindeki Wolves'un planlarının bir parçası olarak kalmak isteyip istemediğini yeniden değerlendiriyor.
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Kararın ele alınış biçimine yönelik öfke
Edwards ve teknik ekibinin Çarşamba gecesi geç saatlerde görevden alındıklarını öğrendikleri ve bu haberin kendilerine iletilme şeklinden memnun olmadıkları belirtildi. Eski Luton Town teknik direktörü, ekibiyle birlikte yeni Championship sezonuna hazırlanıyordu ve transfer planlarında aktif rol alıyordu.
Bu durum, ani değişiklikten dolayı hayal kırıklığına uğradığı bildirilen Trippier'i de hayal kırıklığına uğrattı. Defans oyuncusu, bu hafta başında sağlık kontrolünü tamamlamak ve Wolves'a transferini kesinleştirmek için tatilini iptal etmişti.
Kurtlar giderek artan bir belirsizlikle karşı karşıya
Bu durumun etkileri Trippier'in geleceğinin ötesine uzanıyor. Wolves, yaz transfer stratejisini, hem Trippier'i hem de Raul Jimenez'i kulübe kazandırmada kilit rol oynayan Edwards'ı merkezine alarak şekillendirmişti.
Trippier'in transferi konusunda anlaşmaya varmış olmasına rağmen, kulübe bağlılığı artık belirsiz görünüyor. Newcastle ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona ereceği için resmi olarak Wolves oyuncusu olacak olan Trippier'in, kulüpten ayrılma olasılığını değerlendirebileceği süre sınırlı. Bu olay, kulüp içindeki iletişim konusunda da soru işaretleri yaratmış durumda; haberlere göre hem teknik ekip hem de önemli yeni transferler bu karardan habersiz yakalanmış.
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İstikrarı yeniden tesis etmekle görevlendirilen yeni patron
Wolves, şimdiden yerine geçecek ismi belirleme sürecine girmiş durumda; Gil Vicente'nin teknik direktörü Cesar Peixoto'nun görevi devralması bekleniyor. Kulübün önündeki en acil görev, güveni yeniden tesis etmek ve yaz transfer planlarının daha fazla aksamasını önlemek olacak. Trippier'ı projeye bağlı tutmak da muhtemelen öncelikli konular arasında yer alacak. Molineux'da yaşanan çalkantılı günlerin ardından Wolves, teknik direktör değişikliğine rağmen kulübün hedeflerinin değişmediğini, en önemli transferlerinden birini ikna etmekle karşı karşıya.