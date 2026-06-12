Wolves'ta transfer krizi! Kieran Trippier, Rob Edwards'ın şok edici görevden alınmasının ardından Molineux anlaşmasından çekilme tehdidinde bulundu

Sky Sports'a göre Trippier, kulübün Edwards'ı kovma kararının ardından Wolves'a transferini sürdürüp sürdürmeyeceğini değerlendiriyor. 35 yaşındaki oyuncu, Championship takımına katılmayı ancak geçen hafta kabul etmiş ve Pazartesi günü yaz transfer döneminin en önemli isimlerinden biri olarak resmen tanıtılmıştı. Edwards'ın bu transferdeki rolü oldukça önemliydi. Eski İngiltere milli futbolcu, baş antrenörün sunduğu vizyona inanarak Wolves'u seçmişti, ancak menajerin ayrılmasıyla bu proje belirsizliğe düştü.

Trippier'in Perşembe sabahı kulüp dışından bir kişi tarafından Edwards'ın kovulduğu konusunda bilgilendirildiği bildirildi. Newcastle'dan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu olarak gelen Trippier, şimdi farklı bir teknik direktörün yönetimindeki Wolves'un planlarının bir parçası olarak kalmak isteyip istemediğini yeniden değerlendiriyor.