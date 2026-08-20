Getty Images Sport
Çeviri:
Wolves, Galler milli Jordan James'i Rennes'ten kiralık olarak kadrosuna kattı
Yeni transfer kadroyu güçlendirdi
22 yaşındaki oyuncu, Kieran Trippier, Raul Jimenez ve Rafiki Said anlaşmalarının ardından Wolves'un yaz dönemindeki dördüncü transferi oldu. Bu transfer ayrıca, Cesar Peixoto'nun haziran ayında teknik direktörlük görevine gelmesinden bu yana yapılan ikinci takviye anlamına geliyor. Wolves, Galler milli oyuncunun transferini sezon sonunda kalıcı hale getirmek için bir opsiyona sahip.
- NurPhoto
Teknik direktör taktiksel çok yönlülüğü övdü
Orta sahada dinamik bir varlık yaratmak, Peixoto'nun Molineux'deki yaz yeniden yapılanmasının merkezinde yer aldı ve Portekizli teknik adam, James'in atletizm ile ikinci kademe tecrübesinin taktik düzeni için ideal karışımı sunduğuna inanıyor: "Jordan, ceza sahasından ceza sahasına oynayan, çok kaliteli bir orta saha oyuncusu ve Championship'i çok iyi biliyor; bu da bizim için önemli," diye konuştu Peixoto, Wolves'un internet sitesine.
"Zeki bir oyuncu, akıllı bir oyuncu ve bizim oyun anlayışımız ile yapımız içinde iki ya da üç pozisyonda oynayabilir. Championship'i bilen oyuncu sayısı ne kadar fazla olursa, o kadar iyi."
Hızlı ilerleme yolculuğu şekillendiriyor
Hereford doğumlu James, Graham Turner'ın çalıştırdığı Hereford United, Burton Albion ve Newport County'de forma giydiği dönemlerde ligde 500'den fazla maça çıkan eski Galler yarı profesyonel savunmacı Tony James'in oğludur. Birmingham City akademisinden yetişen oyuncu, A takım debutunu 17 yaşında St Andrew's'te yaptı ve 95'i Championship'te olmak üzere Blues formasıyla 105 maça çıktı.
Uluslararası düzeyde ise 18 yaşında Hırvatistan karşısında Galler A Milli Takımı formasıyla ilk maçına çıktı; Liechtenstein'a attığı bir golle birlikte toplam 26 karşılaşmaya ulaştı. 2024'te James, Rennes'e bonservisi için bildirildiğine göre 4 milyon sterlin ödenen bir anlaşmayla Fransa'ya taşındı ve Ligue 1'de 24 kez forma giydi.
Geçen sezon Leicester'daki kiralık döneminde 34 maçta 11 gol ve dört asistle kulübün en skorer oyuncusu oldu; taraftarların ve oyuncuların Yılın Oyuncusu ödüllerinin yanı sıra ligin Genç Oyuncu ödülünü de kazandı.
- Focus Images
Rekabetçi ilk maç hızla yaklaşıyor
Peixoto, Wolves'un orta sahada daha fazla kontrol sağlaması için James'i bir an önce hazır hale getirmeye istekli olacaktır. Galli oyuncunun dayanıklılığı ve gol atma becerisi, zorlu geçmesi beklenen Championship maratonunda çok ihtiyaç duyulan bir avantaj sunuyor. Wolves, cumartesi günü Preston'la karşılaşmak için Deepdale'e gittiğinde hızlı bir ilk maçına çıkabilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun