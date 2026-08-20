Orta sahada dinamik bir varlık yaratmak, Peixoto'nun Molineux'deki yaz yeniden yapılanmasının merkezinde yer aldı ve Portekizli teknik adam, James'in atletizm ile ikinci kademe tecrübesinin taktik düzeni için ideal karışımı sunduğuna inanıyor: "Jordan, ceza sahasından ceza sahasına oynayan, çok kaliteli bir orta saha oyuncusu ve Championship'i çok iyi biliyor; bu da bizim için önemli," diye konuştu Peixoto, Wolves'un internet sitesine.

"Zeki bir oyuncu, akıllı bir oyuncu ve bizim oyun anlayışımız ile yapımız içinde iki ya da üç pozisyonda oynayabilir. Championship'i bilen oyuncu sayısı ne kadar fazla olursa, o kadar iyi."