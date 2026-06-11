Wolves, Championship’te yükselme hedefleyen takıma iki büyük ismi kadrosuna kattıktan sadece birkaç gün sonra Rob Edwards’ı şok edici bir şekilde kovdu

Birçok taraftarı şaşkına çeviren bir hamle ile Wolves, tam da kulübün üst lige yükselme yarışında ivme kazanmaya başladığı bir dönemde Edwards ile yollarını ayırdı. Eski Middlesbrough teknik direktörü bu göreve geçen Kasım ayında gelmişti, ancak yönetim kurulu, kulübün Premier Lig'de kalmayı başaramaması üzerine bir değişikliğin gerekli olduğuna karar verdi.

Wolves'un ikinci ligde mücadele etmek için agresif bir transfer hamlesine başlamış olması göz önüne alındığında, bu kararın zamanlaması özellikle dikkat çekicidir. Kulüp kısa süre önce, tecrübeli bek Trippier ve Jimenez'i kadrosuna kattığını duyurmuştu. Jimenez, Molineux'a ikinci kez dönerek hücumun başını çekecek. Bu takviyelere rağmen, Edwards yeni sezonda takımı yönetecek kişi olmayacak.