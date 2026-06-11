Getty Images Sport
Çeviri:
Wolves, Championship’te yükselme hedefleyen takıma iki büyük isim kazandırmasından sadece birkaç gün sonra Rob Edwards’ı şok edici bir şekilde kovdu
Edwards, iddialı transfer faaliyetlerine rağmen görevden alındı
Birçok taraftarı şaşkına çeviren bir hamle ile Wolves, tam da kulübün üst lige yükselme yarışında ivme kazanmaya başladığı bir dönemde Edwards ile yollarını ayırdı. Eski Middlesbrough teknik direktörü bu göreve geçen Kasım ayında gelmişti, ancak yönetim kurulu, kulübün Premier Lig'de kalmayı başaramaması üzerine bir değişikliğin gerekli olduğuna karar verdi.
Wolves'un ikinci ligde mücadele etmek için agresif bir transfer hamlesine başlamış olması göz önüne alındığında, bu kararın zamanlaması özellikle dikkat çekicidir. Kulüp kısa süre önce, tecrübeli bek Trippier ve Jimenez'in transferini duyurmuştu; Jimenez, Molineux'da ikinci kez forma giyerek hücumun başını çekecek. Bu takviyelere rağmen, Edwards yeni sezonda takımı yönetecek kişi olmayacak.
Perşembe günü Wolves tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sezonun sonunda yapılan kapsamlı bir değerlendirmenin ardından, kulüp, Wolves'un gelişiminin bir sonraki aşamasına girerken liderlikte bir değişikliğin gerekli olduğuna karar verdi.
Kulüp, Edwards ve ekibinin görev süreleri boyunca karşılaştıkları önemli zorlukların farkında ve bu süre boyunca gösterdikleri bağlılık ve profesyonelliği takdir etmekle birlikte, nihai olarak farklı bir spor politikasının gelecekteki başarılar için en güçlü platformu sağlayacağı sonucuna varmıştır."
- Getty Images Sport
Molineux'daki zorlu görev süresi sona eriyor
Edwards'ın West Midlands'a gelişi, geçen yılın sonlarında Vitor Pereira'nın yerine geçmesinin ardından, batmakta olan bir gemiyi dengeleme hamlesi olarak görülmüştü. Tablonun en alt sıralarında ciddi sıkıntılar yaşayan bir takımı devralan Edwards, zaman zaman iyileşme sinyalleri verse de, sonuçta takımı küme düşme hattından uzaklaştırmayı başaramadı. Zorlu bir sonuç serisinin ardından Wolves, Nisan ayında küme düştü ve Premier Lig'de geçirdiği uzun süreli serüvenine son verdi.
Kulüp, Championship'te kalış süresinin kısa olmasını sağlamak için açıkça yeni bir başlangıç arıyor. Edwards uzun vadeli bir sözleşme imzalamış olsa da, küme düşme mücadelesinin yarattığı baskı ve alt ligde taktiksel bir yeniden yapılanma ihtiyacı, kulüp yönetimini sezon öncesi antrenmanları başlamadan önce harekete geçmeye itti.
Wolves'un yerine geçecek isim çoktan belli
Teknik direktörlük koltuğunda boşluk oluşmasıyla birlikte Wolves, bir numaralı hedefini belirlemek için hızlıca harekete geçti. Haberlere göre kulüp, geçmişte kendilerine iyi hizmet etmiş olan Portekiz pazarına yeniden yöneldi. Gil Vicente teknik direktörü Cesar Peixoto ile yapılan görüşmeler son 24 saat içinde hızla ilerledi; O Jogo ve diğer kaynaklar bir anlaşmaya varıldığını bildiriyor.
Peixoto, Gil Vicente'yi Primeira Liga'da etkileyici bir şekilde altıncı sıraya taşıyarak Portekiz'deki çalışmalarıyla büyük beğeni topladı. Sınırlı kaynaklarla beklentilerin üzerinde başarılar elde etme yeteneği, ilk denemede İngiliz futbolunun zirvesine dönmeyi hedefleyen Wolves yönetimi için onu cazip bir aday haline getirdi. İki kulüp arasındaki anlaşmanın kesinleştiği düşünülüyor ve bu, Molineux ekibi için Portekiz'de yeni bir sayfa açıyor.
- Getty Images Sport
Şampiyonluk için yeniden yapılanma başlıyor
Yeni teknik direktörün göreve başlaması, kulübün Championship’in zorlu koşullarına uyum sağlama sürecinde taktiksel yaklaşımında önemli bir değişime işaret edecek. Trippier ve Jimenez gibi kendini kanıtlamış uluslararası oyuncuların kadroya katılmasıyla, takım ikinci ligde nadiren rastlanan bir deneyim seviyesine sahip oldu. Yeni teknik direktörün önündeki en büyük zorluk, bu tanınmış isimleri mevcut kadro çekirdeğiyle uyumlu hale getirmek olacak.
Wolves, iç saha sezonuna hazırlanırken, odak noktası yeni transferler ve mali düzenlemelere uymak için kadronun küçültülmesine kayacak. Molineux'daki beklenti, Premier League'e hemen geri dönmekten başka bir şey değil ve Edwards'ın yerine Peixoto gibi köklü bir teknik direktörün getirilmesi kararı, kulübün gelecek sezon Championship'te hakimiyet kurma hırsını vurguluyor.