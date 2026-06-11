Birçok taraftarı şaşkına çeviren bir hamle ile Wolves, tam da kulübün üst lige yükselme yarışında ivme kazanmaya başladığı bir dönemde Edwards ile yollarını ayırdı. Eski Middlesbrough teknik direktörü bu göreve geçen Kasım ayında gelmişti, ancak yönetim kurulu, kulübün Premier Lig'de kalmayı başaramaması üzerine bir değişikliğin gerekli olduğuna karar verdi.

Wolves'un ikinci ligde mücadele etmek için agresif bir transfer hamlesine başlamış olması göz önüne alındığında, bu kararın zamanlaması özellikle dikkat çekicidir. Kulüp kısa süre önce, tecrübeli bek Trippier ve Jimenez'in transferini duyurmuştu; Jimenez, Molineux'da ikinci kez forma giyerek hücumun başını çekecek. Bu takviyelere rağmen, Edwards yeni sezonda takımı yönetecek kişi olmayacak.

Perşembe günü Wolves tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sezonun sonunda yapılan kapsamlı bir değerlendirmenin ardından, kulüp, Wolves'un gelişiminin bir sonraki aşamasına girerken liderlikte bir değişikliğin gerekli olduğuna karar verdi.

Kulüp, Edwards ve ekibinin görev süreleri boyunca karşılaştıkları önemli zorlukların farkında ve bu süre boyunca gösterdikleri bağlılık ve profesyonelliği takdir etmekle birlikte, nihai olarak farklı bir spor politikasının gelecekteki başarılar için en güçlü platformu sağlayacağı sonucuna varmıştır."