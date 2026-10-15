Bu moral bozucu aksiliğe rağmen kulüp, sakatlıkları bulunan Rodrigo Gomes (ayak bileği), Bertrand Traore (arka adale) ve Boubacar Traore'nin (baldır) sağlık durumlarıyla ilgili daha umut verici haberler aldı.

Üç oyuncunun iyileşme süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgi veren Hayward şunları söyledi: "Rodrigo Gomes'in iyileşmesi iyi gidiyor ancak henüz sürecin başındayız. Ayak bileğindeki iki bağ zedelendi, dolayısıyla basit bir sakatlık değildi.

"Şişliğin inmesini bekliyor. Ardından çalışmalarının yoğunluğunu artırıp şişlik iner inmez yeniden saha çalışmalarına başlamasını sağlayacağız. Uzun süreli bir sakatlık olmayacak, bu yüzden makul bir süre içinde geri dönebilir.

"Bertrand Traore'nin arka adalesinde bir sorun vardı. Oldukça küçük bir sakatlık ancak kasın, dikkatli olmazsak sakatlığın tekrarlayabileceği özellikle sorunlu bir bölgesinde. Bu yüzden acele etmememiz gerekiyor. Yine de ciddi bir sakatlık değil. Durumu gayet iyi, çok çalışıyor ve dönüşü fazla uzun sürmeyecek.

"Boubacar Traore, baldırındaki bir sorun nedeniyle birkaç haftadır sahalardan uzak. Yeniden sahaya çıktı, rehabilitasyon antrenörleriyle çalışıyor ve durumu gayet iyi. İyileşmesi iyi ilerliyor ve önümüzdeki bir veya iki hafta içinde takımla tam antrenmanlara dönecek. Tedaviye çok iyi yanıt verdi."