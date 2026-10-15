Getty Images Sport
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Wolverhampton Wanderers ve Meksika'ya büyük darbe: Tecrübeli golcü Raul Jimenez diz sakatlığı nedeniyle ocak ayına kadar forma giyemeyecek
Bağ sakatlığında yaşanan aksilik nedeniyle Londra'da ameliyat gerekiyor
Championship ve Meksika millî takımının deneyimli forveti, sol dizinden ameliyat olması gerektiğini öğrendikten sonra ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacak. İç yan bağını, 16 Eylül'de Everton deplasmanında alınan Carabao Cup yenilgisinde sakatlamıştı.
Geçen yaz Fulham'dan Molineux ekibine yeniden katılan forvet, çıktığı altı lig maçında üç gol atarak verimli bir dönüş yapmıştı.
- Action Plus
Sağlık birimi başkanı ameliyat kararının gerekçesini açıkladı
Dünya Kupası'nda ilk 11'de oynayan forvetini kaybetmek, yeni teknik direktör Rafael Marquez yönetimindeki ilk maçlarında eylül ve ekim milli maç aralarında galibiyet alamayan millî takım için büyük bir darbe.
Wolves'un performans direktörü Phil Hayward, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, sakatlığın ameliyatsız tedaviyle neden iyileşmediğini anlattı: “Ne yazık ki Raul'un sakatlığı beklediğimiz gibi iyileşmedi.
“Normalde bu düzeyde hafif bir sakatlıkta bağ kendiliğinden iyileşirdi. Ancak beklediğimiz gelişme olmadı ve son üç haftadır düzenli olarak yapılan görüntülemeler, bağın öngördüğümüz şekilde iyileşmediğini gösteriyor.
“Bu nedenle cuma günü Londra'da ameliyat olacak. Yeniden oynamaya hazır hâle gelmeden önce de yaklaşık üç aylık bir rehabilitasyon süreci geçirecek.”
Sakat üçlü iyileşme sürecinde olumlu ilerleme kaydediyor
Bu moral bozucu aksiliğe rağmen kulüp, sakatlıkları bulunan Rodrigo Gomes (ayak bileği), Bertrand Traore (arka adale) ve Boubacar Traore'nin (baldır) sağlık durumlarıyla ilgili daha umut verici haberler aldı.
Üç oyuncunun iyileşme süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgi veren Hayward şunları söyledi: "Rodrigo Gomes'in iyileşmesi iyi gidiyor ancak henüz sürecin başındayız. Ayak bileğindeki iki bağ zedelendi, dolayısıyla basit bir sakatlık değildi.
"Şişliğin inmesini bekliyor. Ardından çalışmalarının yoğunluğunu artırıp şişlik iner inmez yeniden saha çalışmalarına başlamasını sağlayacağız. Uzun süreli bir sakatlık olmayacak, bu yüzden makul bir süre içinde geri dönebilir.
"Bertrand Traore'nin arka adalesinde bir sorun vardı. Oldukça küçük bir sakatlık ancak kasın, dikkatli olmazsak sakatlığın tekrarlayabileceği özellikle sorunlu bir bölgesinde. Bu yüzden acele etmememiz gerekiyor. Yine de ciddi bir sakatlık değil. Durumu gayet iyi, çok çalışıyor ve dönüşü fazla uzun sürmeyecek.
"Boubacar Traore, baldırındaki bir sorun nedeniyle birkaç haftadır sahalardan uzak. Yeniden sahaya çıktı, rehabilitasyon antrenörleriyle çalışıyor ve durumu gayet iyi. İyileşmesi iyi ilerliyor ve önümüzdeki bir veya iki hafta içinde takımla tam antrenmanlara dönecek. Tedaviye çok iyi yanıt verdi."
- Getty Images Sport
Kritik maçlar, eksiklerle zayıflayan hücum hattını sınıyor
Championship'te 10. sırada yer alan ve play-off hattındaki West Brom'un üç puan gerisinde bulunan Wolves, artık hücumdaki deneyimli kilit oyuncusundan yoksun mücadele etmek zorunda. İlk sınavını cuma akşamı, zor günler geçiren Burnley karşısında verecek. Burnley 21. sırada ve düşme hattındaki takımlarla aynı puanda. Milli takım düzeyinde ise forvet, Meksika'nın Concacaf Uluslar Ligi çeyrek finalinde kasım ortasında Jamaika'ya karşı oynayacağı iki maçta da forma giyemeyecek.
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