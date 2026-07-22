Wolverhampton, tüm tarafları memnun edecek bir transfer çözümü bulmak için çalışıyor ve şu anda Trabzonspor ile Fiorentina en güçlü adaylar olarak öne çıkıyor. Fiorentina kulübü, geçtiğimiz günlerde 2000 doğumlu forvet için iki farklı teklif sundu; her ikisi de 20 milyon euro civarındaydı ve her ikisi de İngiliz kulübü tarafından reddedildi. İngiliz kulübü, Türkiye'den gelen teklifi daha avantajlı buluyor. Ancak bu teklif, oyuncuyu tatmin etmedi ve pazartesi günü yaşanan inanılmaz itaatsizliğe yol açtı.