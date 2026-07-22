Transfer döneminde gerçekten her şey olabilir, ancak bugün Wolverhampton’un antrenman tesisinde yaşananlar gerçekten inanılmazdı. İngiliz takımında forma giyen 2000 doğumlu forvet Toru Arokodare, Pazartesi günü gerçekleştirilen antrenman sırasında sansasyonel bir protesto eylemi gerçekleştirdi ve bu olay, bugün Maideanhead United ile oynanan hazırlık maçından kadro dışı kalmasına neden oldu. Protesto eyleminin nedeni bir şekilde Fiorentina ile ilgili.
Çeviri:
Wolverhampton’da Arokodare olayı patlak verdi: Forvet, antrenmana çıkmayı ve Trabzonspor’a gitmeyi reddediyor, sadece Fiorentina’ya gitmek istiyor
PROTESTO
Geçen sezon 38 maçta 6 gol atan ve Wolverhampton’ın Championship’e düşmesiyle sona eren sezonda forma giyen Nijeryalı futbolcu, sahada oturarak antrenmanı durdurmaya karar verdi ve teknik direktör Cesar Peixoto’yu antrenmanı kesip iptal etmeye zorladı. BBC'nin aktardığına göre, bu dikkat çekici hareketin nedeni, Arokodare'nin kulübün onu Trabzonspor'a transfer etme girişimlerini reddetmesi. Trabzonspor, Wolves yönetiminin tercih ettiği bir hedefken, Fiorentina ise geçtiğimiz günlerde Moise Kean'ın olası yedeği olarak eski Racing Genk oyuncusu için devreye girmişti.
BİR ÖNCEKİ ÖRNEK VAR
BBC, Nijeryalı futbolcunun, Belçika liginden yaklaşık 30 milyon avroya transfer edilmesiyle başlayan ve Wolverhampton’daki hayal kırıklığı yaratan deneyimi boyunca yaşanan tek disiplin ihlali vakasının bu olmadığını vurguluyor. Geçen sezonun Nisan ayında Arokodare, genç takım arkadaşı Mateus Mane ile oldukça hararetli bir tartışma yaşamıştı; ancak bu yeni disiplinsizlik olayı, İngiltere'deki kalışını daha da zorlaştırıyor.
FIORENTINA İLE YÜRÜTÜLEN MÜZAKERE
Wolverhampton, tüm tarafları memnun edecek bir transfer çözümü bulmak için çalışıyor ve şu anda Trabzonspor ile Fiorentina en güçlü adaylar olarak öne çıkıyor. Fiorentina kulübü, geçtiğimiz günlerde 2000 doğumlu forvet için iki farklı teklif sundu; her ikisi de 20 milyon euro civarındaydı ve her ikisi de İngiliz kulübü tarafından reddedildi. İngiliz kulübü, Türkiye'den gelen teklifi daha avantajlı buluyor. Ancak bu teklif, oyuncuyu tatmin etmedi ve pazartesi günü yaşanan inanılmaz itaatsizliğe yol açtı.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun