Wolfsburglu bir oyuncunun penaltı noktasını tahrip etmesinin ardından Harry Kane tökezlerken, Michael Olise Bayern Münih’i Bundesliga’da kıl payı galibiyete taşıdı

İlk yarının en çok konuşulan anı, 36. dakikada Konstantinos Koulierakis'in ceza sahası içinde Olise'ye faul yapmasıyla yaşandı. Alman birinci liginde daha önce attığı 24 penaltının tamamını gole çevirmiş olan Kane, penaltı atışı için topun başına geçti. Şaşırtıcı bir şekilde, İngiltere kaptanı şutunu sağ direğin yanından dışarıya attı ve bu, Bundesliga'daki ilk penaltı kaçırışı oldu.

Televizyon tekrarlarında, vuruş yapılmadan önce Jeanuël Belocian'ın penaltı noktasını kasten ezdiği görüldüğü için bu kaçırılan penaltı tartışmalara yol açtı. Kane, topa vurduğu sırada dengesini biraz kaybetmiş gibi göründü, bu da sahanın manipüle edilip edilmediğine dair soruların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu kaçırılan penaltı, Bayern'in sahada üstünlüğüne rağmen ilk yarıyı golsüz berabere bitirmesine neden oldu.



