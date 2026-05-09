AFP
Çeviri:
Wolfsburglu bir oyuncunun penaltı noktasını tahrip etmesinin ardından Harry Kane tökezlerken, Michael Olise Bayern Münih’i Bundesliga’da kıl payı galibiyete taşıdı
Kane'in yenilmezlik serisi tartışmalı bir şekilde sona erdi
İlk yarının en çok konuşulan anı, 36. dakikada Konstantinos Koulierakis'in ceza sahası içinde Olise'ye faul yapmasıyla yaşandı. Alman birinci liginde daha önce attığı 24 penaltının tamamını gole çevirmiş olan Kane, penaltı atışı için topun başına geçti. Şaşırtıcı bir şekilde, İngiltere kaptanı şutunu sağ direğin yanından dışarıya attı ve bu, Bundesliga'daki ilk penaltı kaçırışı oldu.
Televizyon tekrarlarında, vuruş yapılmadan önce Jeanuël Belocian'ın penaltı noktasını kasten ezdiği görüldüğü için bu kaçırılan penaltı tartışmalara yol açtı. Kane, topa vurduğu sırada dengesini biraz kaybetmiş gibi göründü, bu da sahanın manipüle edilip edilmediğine dair soruların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu kaçırılan penaltı, Bayern'in sahada üstünlüğüne rağmen ilk yarıyı golsüz berabere bitirmesine neden oldu.
- Getty Images Sport
Olise, büyülü anı yaşatıyor
Maçın şampiyonları zor durumda bırakma tehlikesi varken, Olise 56. dakikada işi kendi eline aldı. Dinamik kanat oyuncusu, sağ kanattan içeriye doğru kesip uzak köşeye güçlü ve isabetli bir şut göndererek bireysel yeteneğini sergiledi. Wolfsburg kalecisi Kamil Grabara’ya hiçbir şans tanımayan bu üstün kalitedeki gol, Bayern’e ikinci yarıdaki baskılarının karşılığında hak ettikleri sayılabilecek bir üstünlüğü sağladı.
Bu gol maçın gidişatını değiştirdi ve Wolfsburg'u savunma kabuğundan çıkmaya zorladı. Ev sahibi takım ilk yarıda kontrataklarda tehlikeli görünse de (Tom Bischof uzun mesafeden üst direği sarsmıştı bile), Kompany'nin adamları üstünlüğü ele geçirdikten sonra Bayern savunmasını aşmak çok daha zor hale geldi. Jamal Musiala da ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra skoru ikiye katlamaya çok yaklaştı, ancak Grabara harika bir kurtarışla Wolfsburg'u maçta tuttu.
Wolfsburg felaketin eşiğine geldi
Wolfsburg için bu mağlubiyet, Bundesliga'da kalma şansını pamuk ipliğine bağladı. Bu sonuç, takımın normal lig tablosu üzerinden matematiksel olarak ligde kalmayı garanti edemeyeceği anlamına geliyor; bunun yerine, takım artık en iyi ihtimalle küme düşme play-off'larına katılmaya hak kazandıran mevcut konumunu korumak için mücadele ediyor ve ligin en altındaki iki sıradan kaçınmayı umuyor. Takımın kaderi, Millerntor-Stadion'da St. Pauli ile karşılaşacağı, kazananın her şeyi alacağı gergin bir son gün maçında belirlenecek gibi görünüyor.
Ralph Hasenhuttl'ın takımı, özellikle maçın son dakikalarında Mattias Svanberg'in direğe çarpan şutunda olduğu gibi, bazı fırsatlar yakaladı. Son haftalara kıyasla daha istekli bir performans ve gelişmiş bir hücum görüntüsü sergilemelerine rağmen, golcü vuruşlardaki eksiklik pahalıya mal oldu. Mohamed Amoura ve Kevin Paredes'in kadro dışında bırakılmasının ardındaki "disiplin nedenleri" de, Wolves'un son üçte birde ekstra bir avantajdan yoksun kalmasında büyük rol oynadı.
- AFP
Bayern, DFB-Pokal finali öncesinde ritmini buldu
Kompany için bu galibiyet, 23 Mayıs’ta Stuttgart ile oynanacak DFB-Pokal finali öncesinde mükemmel bir hazırlık niteliğinde. 30. haftada Bundesliga şampiyonluğunu garantileyen Bayern, Avrupa sahnesinde beklentilerin altında kalan bir sezonu telafi etmek için şimdi iç sahada çifte kupayı kazanmaya odaklanmış durumda. İkinci yarıda savunmanın yeniden sağlamlaşması, Belçikalı teknik direktör için özellikle sevindirici olacak.