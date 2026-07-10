Getty Images Sport
Çeviri:
Wolfsburg, oyun kurucunun Danimarka maçı sırasında bayılmasından bir ay sonra Christian Eriksen hakkında son durumu açıkladı
Eriksen bireysel rehabilitasyona başlayacak
Tıbbi bakım ve gözlemden oluşan ilk dönemin ardından, Alman kulübü, Eriksen’in bir uluslararası maç sırasında bayılmasının ardından rehabilitasyonunu Danimarka’da sürdürmesine karar verdi. Bu karar, oyuncuyla kulüp arasında yapılan görüşmelerin ardından alındı; bu süreçte oyuncunun fiziksel ve ruhsal sağlığı öncelik olarak kabul edildi. Bu karar, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun ailesine daha yakın ve tanıdık bir ortamda iyileşmesini sağlayacak.
- Getty Images Sport
Danimarka’ya dönüşü kesinleşti
Wolfsburg, VfL genel müdürü Dieter Hecking ile yapılan görüşmenin ardından, oyuncunun rehabilitasyon sürecini Danimarka’da sürdürmesine karar verildiğini doğruladı. Bu karar, Eriksen’in sağlığına kavuşma sürecinde ailesine ve tanıdık çevresine yakın olmasını sağlayacak.
Rehabilitasyon sürecini oyuncunun memleketine taşıyarak Wolfsburg, tecrübeli orta saha oyuncusuna destekleyici bir ortam sağlıyor. Rekabetçi futbola dönüş için bir zaman çizelgesi henüz belirlenmemiş olsa da, ilgili tüm tarafların odak noktası şu anda tamamen oyuncunun uzun vadeli iyileşmesi ve sağlığının istikrarına yöneliktir.
Wolfsburg sürekli iletişim halinde
Oyuncu Danimarka’da olmasına rağmen, Alman kulübü onun bakımında hâlâ aktif bir rol oynamaktadır. Kulüp, yaptığı resmi açıklamada şunları belirtti: "Christian Eriksen yakında bireysel bir rehabilitasyon programına başlayacak. VfL Wolfsburg'un genel müdürü Dieter Hecking ile yapılan görüşmenin ardından, 34 yaşındaki oyuncunun bu programı memleketi Danimarka'da tamamlamasına karar verildi. VfL Wolfsburg, Christian ve doktorlarıyla düzenli olarak iletişim halindedir. Christian'a rehabilitasyon sürecinde başarılar diliyoruz."
- Getty Images Sport
Odak noktası, uzun vadeli toparlanma olmaya devam ediyor
Eriksen, hem Wolfsburg’un hem de sağlık ekibinin desteğiyle Danimarka’da bireysel rehabilitasyon programına devam edecek. Kulüp, oyuncunun tam olarak iyileşmesini öncelikli hedef olarak belirlediği için, antrenmanlara veya resmi maçlara dönüşüyle ilgili şu anda belirli bir takvim bulunmamaktadır.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun