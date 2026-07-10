Wolfsburg, oyun kurucunun Danimarka maçı sırasında bayılmasından bir ay sonra Christian Eriksen hakkında son durumu açıkladı

Wolfsburg, VfL genel müdürü Dieter Hecking ile yapılan görüşmenin ardından, oyuncunun rehabilitasyon sürecini Danimarka’da sürdürmesine karar verildiğini doğruladı. Bu karar, Eriksen’in sağlığına kavuşma sürecinde ailesine ve tanıdık çevresine yakın olmasını sağlayacak.

Rehabilitasyon sürecini oyuncunun memleketine taşıyarak Wolfsburg, tecrübeli orta saha oyuncusuna destekleyici bir ortam sağlıyor. Rekabetçi futbola dönüş için bir zaman çizelgesi henüz belirlenmemiş olsa da, ilgili tüm tarafların odak noktası şu anda tamamen oyuncunun uzun vadeli iyileşmesi ve sağlığının istikrarına yöneliktir.