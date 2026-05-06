Wojciech Szczesny, La Liga'daki bir rakip kulübün transfer teklifini geri çevirdi; kaleci, Barcelona'ya bağlılığını sürdürdü

Szczesny, Barcelona ile olan sözleşmesinin kalan bir yılını yerine getirmeye karar vererek, yaz transfer döneminde ayrılacağına dair spekülasyonları fiilen sona erdirdi. Mundo Deportivo’nun haberine göre, Polonyalı milli kaleci, önümüzdeki iki sezon boyunca kendisine ilk 11’de yer garantisi verecek olan, La Liga’nın üst sıralarında yer alan bir kulüpten somut bir teklif aldı.

Ancak 36 yaşındaki oyuncu, başka bir kulüpte ilk tercih olma fırsatını bir kenara bırakarak Barça'da kalmayı tercih etti ve ismi açıklanmayan kulübün teklifini reddetti. Kulübün Real Sociedad'dan Alex Remiro'yu transfer etme ihtimali olsa da, Szczesny'nin Flick'in kadrosunda yedek kalmayı sorun etmediği bildiriliyor.