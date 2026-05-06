Wojciech Szczesny, La Liga'daki bir rakip kulübün transfer teklifini geri çevirdi; kaleci, Barcelona'ya bağlılığını sürdürdü
Szczesny, başka bir kulüpte ilk 11'de oynamayı reddetti
Szczesny, Barcelona ile olan sözleşmesinin kalan bir yılını yerine getirmeye karar vererek, yaz transfer döneminde ayrılacağına dair spekülasyonları fiilen sona erdirdi. Mundo Deportivo’nun haberine göre, Polonyalı milli kaleci, önümüzdeki iki sezon boyunca kendisine ilk 11’de yer garantisi verecek olan, La Liga’nın üst sıralarında yer alan bir kulüpten somut bir teklif aldı.
Ancak 36 yaşındaki oyuncu, başka bir kulüpte ilk tercih olma fırsatını bir kenara bırakarak Barça'da kalmayı tercih etti ve ismi açıklanmayan kulübün teklifini reddetti. Kulübün Real Sociedad'dan Alex Remiro'yu transfer etme ihtimali olsa da, Szczesny'nin Flick'in kadrosunda yedek kalmayı sorun etmediği bildiriliyor.
Mutluluğu zamandan daha öncelikli tutmak
Juventus'tan ayrılmasının ardından 2024 yazında kısa bir süreliğine futbolu bırakan Szczesny, Marc-Andre ter Stegen'in ciddi sakatlığı üzerine Barcelona'nın ikna etmesiyle sahalara geri döndü. Şimdi, bu tecrübeli kaleci, kariyerinde maddi kazanç veya sahada geçirdiği süreden çok kişisel ve ailevi mutluluğun daha fazla önem kazandığı bir aşamada bulunuyor.
Profesyonelliği ve soyunma odası üzerindeki olumlu etkisi, kulübün kendisine Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme uzatması teklif etmesine neden oldu. Başlangıçta acil bir çözüm olarak gelen Szczesny, takıma mükemmel bir şekilde entegre oldu ve teknik ekibin güvenini ve takım arkadaşlarının saygısını kazandı.
Gelecek nesiller için bir rehber
Szczesny’nin kalma isteğinin ardındaki en önemli etkenlerden biri, genç oyuncularla, özellikle de Barça’nın yeni 1 numarası Joan Garcia ile kurduğu ilişki. Polonyalı tecrübeli kaleci, 25 yaşındaki kalecinin gözünde paha biçilmez bir akıl hocası haline geldi; eski Arsenal ve Roma oyuncusunun verdiği her tavsiyeyi, gelişimi için hayati bir ders olarak gördüğü söyleniyor.
Flick, Szczesny'nin çok genç bir kadroya kattığı deneyimi çok değerlidir. Kaleci, sahada daha seyrek görünse bile, liderliği ve soyunma odasındaki varlığıyla takımın büyümesine önemli katkıda bulunmaya devam edebileceğine inanıyor.
Barselona'da aile faktörü
Futbolla ilgili nedenlerin ötesinde, Szczesny’nin kararında ailesinin Barselona’daki yaşama başarılı bir şekilde uyum sağlaması büyük rol oynuyor. Yedi yaşındaki oğlu Liam şu anda kulübün altyapı takımlarında oynarken, küçük kızı da mahalledeki anaokuluna gayet iyi uyum sağlamış durumda.
Ayrıca, profesyonel şarkıcı olan eşi Marina, şehirde kendi kayıt stüdyosunu kurmuş ve burada diğer sanatçılarla işbirliği yapmayı planlıyor. Katalan başkentine bu kadar derin kök salmış olması, başka bir İspanyol şehrine taşınma ihtimalini cazip hale getirmiyor ve sözleşmesinin sonuna kadar Blaugrana projesine bağlılığını pekiştiriyor.