Virtanen (25), eleme turlarını geçerek dünyanın en önemli tenis turnuvasının ana tablosuna girmişti. Hazırlık döneminde, dünya sıralamasında 140. sırada yer alan Virtanen, Birmingham ve Nottingham’da düzenlenen ikinci kademe Challenger turnuvalarında her ikisinde de finale yükselmişti. Yine de Shelton’ı yenmesi tamamen beklenmedik bir gelişmeydi. Virtanen, kariyeri boyunca o ana kadar Wimbledon’da sadece bir maç kazanmıştı.

"Harika bir ay geçirdim, çim sahada birçok maç kazandım," dedi geçen yıl sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçıran Virtanen. "Sağlıklı olduğumda sonuçların geleceğini biliyordum – ve işte buradayız," dedi Virtanen, seyircilerin coşkulu tezahüratları eşliğinde.