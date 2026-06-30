ABD’li 23 yaşındaki oyuncu, 4 saat 21 dakika süren maçta Finli Otto Virtanen’e 4-6, 6-3, 7-6 (10-8), 2-6, 6-7 (9-11) skorlarıyla yenildi. Beşinci setteki belirleyici tiebreak’te, en büyük favori bir maç topunu kaçırdı.
Çeviri:
Wimbledon’da büyük sürpriz – ve Zverev’in lehine bir gelişme! Yılın en iyi çim kort oyuncularından biri turnuvadan elendi
Shelton, son iki yılda Wimbledon’da etkileyici bir performans sergilemişti; 2024’te sekizde, 2025’te ise çeyrek finalde her iki seferde de Jannik Sinner’e yenildi. Geçen yıl İtalyan tenisçi, All England Club’da ilk şampiyonluğunu kazandı. Shelton, Alexander Zverev’in bulunduğu yarıda, Fransız Açık şampiyonu Alman tenisçinin başlıca rakiplerinden biri olarak görülüyordu.
- Getty Images
Eleme turunu geçen Virtanen, Wimbledon'da sürpriz bir zafer elde etti: "Harika bir ay geçirdim"
Virtanen (25), eleme turlarını geçerek dünyanın en önemli tenis turnuvasının ana tablosuna girmişti. Hazırlık döneminde, dünya sıralamasında 140. sırada yer alan Virtanen, Birmingham ve Nottingham’da düzenlenen ikinci kademe Challenger turnuvalarında her ikisinde de finale yükselmişti. Yine de Shelton’ı yenmesi tamamen beklenmedik bir gelişmeydi. Virtanen, kariyeri boyunca o ana kadar Wimbledon’da sadece bir maç kazanmıştı.
"Harika bir ay geçirdim, çim sahada birçok maç kazandım," dedi geçen yıl sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçıran Virtanen. "Sağlıklı olduğumda sonuçların geleceğini biliyordum – ve işte buradayız," dedi Virtanen, seyircilerin coşkulu tezahüratları eşliğinde.