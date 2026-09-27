Getty Images Sport
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Willy Sagnol, Gürcistan'ın Kuzey İrlanda karşısında Uluslar Ligi'nde aldığı şok yenilginin ardından acımasızca görevden alındı
Sagnol, Uluslar Ligi'ndeki hatanın bedelini ödüyor
Gürcistan Futbol Federasyonu (GFF), cumartesi günü yaptığı açıklamada Sagnol’un A Milli Erkek Takımı teknik direktörlüğü görevinden alındığını doğruladı. Bu görevden alma kararı, Uluslar Ligi’ndeki açılış maçında Kuzey İrlanda’ya sahasında 1-0 kaybedilen can sıkıcı yenilginin doğrudan sonucu olarak geldi. Sonuç, özellikle de mağlubiyetin şekli nedeniyle daha da acı vericiydi; Gürcistan, Tiflis’teki Boris Paichadze Dinamo Arena’daki üstünlüğünü değerlendiremedi.
Maç, ülkenin en büyük yıldızlarının dahil olduğu iki kritik anla şekillendi. Paris Saint-Germain forveti Khvicha Kvaratskhelia, karşılaşmanın erken bölümünde Pierce Charles’a karşı bir penaltı kaçırdı; bu hata, Shea Charles’ın ikinci yarı uzatma dakikalarının dokuzuncu dakikasında konuk takıma dramatik galibiyeti getiren golü atmasıyla pahalıya mal oldu. Son anlardaki bu konsantrasyon kaybı, federasyon yönetimi için bardağı taşıran son damla oldu ve yönetim, son düdüğün çalmasından 24 saatten kısa süre sonra Sagnol’un sözleşmesini feshetmek için hızlı davrandı.
- Getty Images Sport
Gürcistan futbolunda tarihi bir dönemin sonu
Fransız teknik adam, Şubat 2021'de göreve gelmesinden bu yana Gürcistan futbolunun yönünü temelden değiştirdikten sonra görevinden ayrıldı. Sagnol, görev süresi boyunca 57 maça çıktı ve ülkenin spor tarihindeki en büyük başarının mimarı oldu: İlk kez büyük bir turnuvaya katılma hakkı kazanmak. Onun yönetiminde Gürcistan, EURO 2024'e yalnızca katılmakla kalmadı; son 16 turuna yükselmek için Portekiz'i unutulmaz şekilde mağlup ederek büyük başarı gösterdi, ardından turnuvayı daha sonra şampiyon olarak tamamlayan İspanya'ya elendi.
Görevden alınmanın ani olmasına rağmen, GFF eski Bayern Münih savunmacısının milli takım yapılanmasına katkısı için teşekkür etti. Federasyon, resmî açıklamasında teknik direktörle birlikte yaşadıkları duygusal yolculuğa dikkat çekti. Federasyon açıklamasında, "Gürcistan Milli Takımı ile geçirdiğiniz her dakika ve bu tarihi yolda birlikte paylaştığımız duygular için teşekkürler, Willy Sagnol" ifadelerine yer verildi.
Svanadze, uzun vadeli projeye liderlik etmek için öne çıkıyor
Federasyon, yerine gelecek isim için uzağa bakmadı ve kurum içinden aday Ramaz Svanadze'yi hemen görevin başına getirdi. Svanadze, milli takım sistemi içinde etkileyici bir geçmişle göreve geliyor. 45 yaşındaki teknik adam daha önce Gürcistan 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başındaydı ve bu ekiple iki kez Avrupa Şampiyonası finallerine ulaştı. Gürcistan'daki yükselen yetenek havuzuna olan hakimiyeti, takımın Uluslar Ligi'nin geri kalanında yol almayı ve yaklaşan Dünya Kupası eleme döngüsüne hazırlanmayı hedeflediği bu dönemde önemli bir avantaj olarak görülüyor.
Svanadze'ye, federasyonun onun taktik vizyonuna duyduğu güveni yansıtan önemli bir sözleşme verildi. Ülke federasyonu, "Gürcistan Milli Futbol Takımı, 2028 sonuna kadar Gürcü uzman Ramaz Svanadze tarafından çalıştırılacak" açıklamasını yaptı.
Svanadze yeni görevine hazırlanırken, altyapı departmanında da acil olarak doldurulması gereken bir boşluk bırakıyor. Federasyon, Svanadze'nin yardımcılığı görevini yürüten Giorgi Adamia'nın, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın son üç eleme maçında takımın başına geçeceğini doğruladı.
- Getty Images Sport
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