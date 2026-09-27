Bu slaytı, dahil olan takımlar, oyuncular, teknik direktörler ve diğer unsurlar için sırada ne olabileceğini 🤔 değerlendirmek için kullanın.

Yaklaşan bir fikstürü sadece listelemekten kaçının; onları nasıl bir sınav bekliyor? Son dönemdeki form durumları nasıl? Bir sonraki maçta ya da maç serisinde dikkat çeken ne var? Ufukta başka neler görünüyor: kupa kuraları, milli ara, sakatlıktan dönecek isimler, transfer dönemleri?

Yukarıdaki slayttaki 'Headline' kutusunu kullanarak, slayttaki içerikle ilgili, anahtar kelimeler içeren ve yazılanları uygun şekilde özetleyen kendi ara başlığınızı yazın.

Aşağıdaki 'Post image/media' kutusu üzerinden bir görsel 🖼️ ekleyin. Bu görsel, önceki slaytlarda ya da ana görselde kullanılanla aynı olmamalı.

Son olarak, kaydetmeden ve alt edit için CS bağlantısını iletmeden önce, aşağıdaki kutular aracılığıyla SEO başlığını ve açıklamayı 🌐 eklediğinizden emin olun. 'SEO headline', ana başlıkla aynı olmalı; 'Description' ise haberin genel olarak ne hakkında olduğunu özetlemeli ve ilgili SEO terimlerini dikkate almalıdır.

Yukarıdaki talimatları okuduktan sonra tüm metni silin ve kendi metninizi ekleyin.