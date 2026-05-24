Arsenal v Sunderland - Premier League
William Saliba, PSG'nin "hala korkutucu" olduğunu kabul ediyor, ancak hırslı Arsenal yıldızı, Ousmane Dembélé ve arkadaşlarını susturmak için "en iyi savunmaya" güveniyor

William Saliba, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğunun ardından yeni kupalar kazanmaya kararlı olduğunu belirtiyor; savunma oyuncusu şimdiden Paris Saint-Germain ile oynanacak devasa Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına odaklanmış durumda. Fransız oyuncu, Luis Enrique’nin tehlikeli hücumuna karşı Arsenal savunmasının bu zorlu görevin üstesinden geleceğine inancını dile getirdi.

  • Arsenal, şampiyonluğun ardından gözünü Avrupa'ya çevirdi

    Saliba, Mikel Arteta yönetiminde nihayet Premier Lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra Arsenal'in bununla yetinmediğini vurguladı. Fransa milli takım oyuncusu, kulübün şampiyonluk mücadelesinde kilit bir rol oynadı ve takımın şimdiden Avrupa'da yeni başarılar hedeflediğini belirtti. Arsenal, şu anda Budapeşte'de PSG ile oynayacağı büyük Şampiyonlar Ligi karşılaşması için hazırlanıyor. Saliba, Enrique'nin takımındaki kaliteyi, özellikle de hücumdaki gücünü kabul etse de, Gunners'ın savunma performansının bu maça girerken kendilerine güven verdiğine inanıyor.

    Saliba, Arsenal’in daha fazla başarıya olan açlığını vurguluyor

    Saliba, Arteta yönetimindeki Arsenal’in ilk lig şampiyonluğunun mevcut kadro için sadece bir başlangıç olduğunu açıkça belirtti. Defans oyuncusu ayrıca Ousmane Dembélé ve Khvicha Kvaratskhelia gibi PSG’nin hücum oyuncularının oluşturduğu tehdit hakkında da konuştu.

    The Standard'ın aktardığına göre Saliba, "Bu çok önemli olurdu" dedi. "Şimdi Premier Lig'e başladık, bu benim ilk şampiyonluğum, bu yüzden mutluyum. Ama doymadım. Daha fazlasını istiyorum. Ve önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir şans var, bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

    "Geçen yıl korkutucuydular, bu yıl da hala korkutucular. Yani hiçbir şey değişmedi. Onları yenmek istiyorsak %100 performans göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Bu sezon en iyi savunmaya sahibiz. En iyi olduğunuzda, en iyilerle oynamak istersiniz, bu yüzden önümüzdeki Cumartesi bize karşı oynayacak bu tür forvetlere sahip olduğumuz için çok mutluyuz ve umarım bu savaşı kazanırız."

  • Arsenal, yıllardır süren hayal kırıklığına nihayet son verdi

    Premier Lig zaferi, önceki üç sezonda da ikincilikle yetinmek zorunda kalan Arsenal için, bir dizi kıl payı kaçırılan şansı sonlandırdı. Saliba, bu hayal kırıklıklarının kabullenilmesinin zor olduğunu itiraf etti.

    "Premier Lig'i kazanmanın zor olacağını biliyordum ama tabii ki üç yıl boyunca ikinci olduk ve bu zordu çünkü ilk iki yıl Premier Lig'i kazanmayı hak etmiştik," diye ekledi Saliba.

    "Premier Lig'deki her maç çok zor, en alt sıradaki takımla oynasanız bile. Sonunda ligi kazandık ve gelecek sezon yine aynı mücadeleyi vermemiz gerekiyor."

    Arsenal Avrupa'da zafere koşuyor

    Arsenal, kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanmak amacıyla artık tüm dikkatini PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesine çevirmiş durumda. Saliba ve Arsenal savunması, kıtanın en tehlikeli hücumlarından birine karşı şimdiye kadarki en zorlu sınavıyla karşı karşıya kalacak; ancak takım, Premier Lig şampiyonluğu için uzun süren bekleyişini nihayet sonlandırmasının ardından yüksek bir özgüvene sahip.

