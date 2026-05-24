William Saliba, PSG'nin "hala korkutucu" olduğunu kabul ediyor, ancak hırslı Arsenal yıldızı, Ousmane Dembélé ve arkadaşlarını susturmak için "en iyi savunmaya" güveniyor

Saliba, Arteta yönetimindeki Arsenal’in ilk lig şampiyonluğunun mevcut kadro için sadece bir başlangıç olduğunu açıkça belirtti. Defans oyuncusu ayrıca Ousmane Dembélé ve Khvicha Kvaratskhelia gibi PSG’nin hücum oyuncularının oluşturduğu tehdit hakkında da konuştu.

The Standard'ın aktardığına göre Saliba, "Bu çok önemli olurdu" dedi. "Şimdi Premier Lig'e başladık, bu benim ilk şampiyonluğum, bu yüzden mutluyum. Ama doymadım. Daha fazlasını istiyorum. Ve önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir şans var, bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

"Geçen yıl korkutucuydular, bu yıl da hala korkutucular. Yani hiçbir şey değişmedi. Onları yenmek istiyorsak %100 performans göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Bu sezon en iyi savunmaya sahibiz. En iyi olduğunuzda, en iyilerle oynamak istersiniz, bu yüzden önümüzdeki Cumartesi bize karşı oynayacak bu tür forvetlere sahip olduğumuz için çok mutluyuz ve umarım bu savaşı kazanırız."