Saliba, son sezonlarda Arteta yönetimindeki Arsenal savunmasının temel taşlarından biri oldu. Ağustos 2022'de Premier League'deki ilk maçına çıktığından beri savunmada baskın bir güç hâline geldi ve sonraki her sezonda PFA Yılın Takımı'na seçildi.

Stoper, kulüp formasıyla tüm kulvarlarda 184 maça çıktı ve sekiz gol attı. Geçen yıl eylül ayında yeni bir beş yıllık sözleşme imzalayarak kuzey Londra'daki geleceğini 2030'a kadar güvence altına aldı.

Saliba'nın yokluğunda, yaz transferi Ezri Konsa savunmanın merkezinde Gabriel Magalhaes ile sağlam bir ikili oluşturdu. Arteta'nın elinde güvenilir alternatifler olarak Cristhian Mosquera ve Piero Hincapie de bulunuyor.