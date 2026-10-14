Getty Images Sport
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William Saliba’nın Arsenal’ın resmi 2026/27 takım fotoğrafında neden yer almadığı ortaya çıktı
Takım fotoğrafında yok
Saliba, Arsenal'ın 2026-27 sezonu için sosyal medyada paylaştığı resmî A takım fotoğrafında yer almadı. Mikel Arteta, London Colney antrenman tesisinde oyuncularıyla birlikte Premier League ve Community Shield kupalarının arkasında poz verdi.
Dikkatli taraftarlar, Fransa millî takım oyuncusunun yıllık fotoğrafta bulunmadığını kısa sürede fark etti. Devam eden fiziksel sorunları nedeniyle fotoğrafta yer almaması, taraftarlar arasında internette hemen endişe yarattı. Saliba, temmuz ayından bu yana sırt sorunu nedeniyle sahalardan uzak. Bu ağır darbeyi, ülkesinin İspanya'ya yenildiği Dünya Kupası yarı finalinde yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
- Getty Images
Arsenal, onun ani yokluğuna açıklık getirdi
Arsenal, taraftarlarını rahatlatmak ve yıldız savunmacısıyla ilgili yersiz spekülasyonları önlemek için hızla harekete geçti. Kulüp, Saliba’nın neden yer almadığını açıklığa kavuşturan kısa bir açıklama yayımladı.
Arsenal, X’te yaptığı açıklamada, “William Saliba, sağlık randevusu nedeniyle bugün öğleden sonra müsait değildi” ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, 25 yaşındaki oyuncunun ani bir aksilik yaşamadığını, yalnızca planlanmış bir kontrole gittiğini doğruladı. Saliba, merakla beklenen A takım maçlarına dönüşü öncesinde rehabilitasyon çalışmalarını yoğunlaştırıyor.
Sakatlığın yarattığı aksiliğe uyum sağlamak
Saliba, son sezonlarda Arteta yönetimindeki Arsenal savunmasının temel taşlarından biri oldu. Ağustos 2022'de Premier League'deki ilk maçına çıktığından beri savunmada baskın bir güç hâline geldi ve sonraki her sezonda PFA Yılın Takımı'na seçildi.
Stoper, kulüp formasıyla tüm kulvarlarda 184 maça çıktı ve sekiz gol attı. Geçen yıl eylül ayında yeni bir beş yıllık sözleşme imzalayarak kuzey Londra'daki geleceğini 2030'a kadar güvence altına aldı.
Saliba'nın yokluğunda, yaz transferi Ezri Konsa savunmanın merkezinde Gabriel Magalhaes ile sağlam bir ikili oluşturdu. Arteta'nın elinde güvenilir alternatifler olarak Cristhian Mosquera ve Piero Hincapie de bulunuyor.
- Getty Images Sport
Sakatlıktan kurtulma sürecini hızlandırıyor
Arsenal için iyi haber, Saliba'nın iyileşme programında şimdiden önemli ilerleme kaydetmesi. Sırtındaki sorun nedeniyle ameliyata ihtiyaç duymayan savunmacı, yeniden çim sahada antrenman yapmaya başladı.
Takımın kış aylarında sıkışık bir maç takvimiyle karşılaşacak olması nedeniyle Saliba, kasım ayında sahalara dönmeyi hedefliyor. Dönüşü, mevcut sezonuna devam eden kadro için büyük bir güç kaynağı olacak.
Arteta, önümüzdeki haftalarda Saliba'nın takımla tam antrenmanlara dönüşünü dikkatle yönetecek. Sağlık ekibi, sezonun ilk maçına çıkmasına izin vermeden önce oyuncunun fiziksel olarak en iyi durumda olduğundan emin olacak.
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