William Saliba, Fransa'ya büyük bir moral kaynağı olurken, Didier Deschamps Ousmane Dembélé konusunda sert bir kadro uyarısında bulundu

Arsenal'in savunma oyuncusu, uzun süredir devam eden bir sırt sorunuyla mücadele ediyor; bu durum, turnuva sona erdiğinde bu stoperin uzun vadeli bir ameliyat geçirmesi gerektiğine dair haberlerin çıkmasına neden oldu. Ancak Deschamps, Kuzey İrlanda ile oynanacak dostluk maçı ve Dünya Kupası'nda forma giyip giyemeyeceğine dair acil endişeleri gidermek için hemen harekete geçti.

Deschamps, Kuzey İrlanda maçı öncesinde Telefoot'a yaptığı açıklamada, "26 oyuncunun tamamı yarınki maçta forma giyebilecek" dedi. "Tıbbi ekip onunla ilgileniyor ve biz de onun nasıl hissettiğine göre hareket ediyoruz. Ancak bu, birkaç haftadır yaşadığı bir sorun ve bu durum, [Şampiyonlar Ligi] finali de dahil olmak üzere Arsenal'in oynadığı her maçta 120 dakika boyunca forma giymesini engellemedi."