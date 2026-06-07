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William Saliba, Fransa'ya büyük bir moral kaynağı olurken, Didier Deschamps Ousmane Dembélé konusunda sert bir kadro uyarısında bulundu
Saliba'nın sağlık sorunlarına ilişkin endişeler giderildi
Arsenal'in savunma oyuncusu, uzun süredir devam eden bir sırt sorunuyla mücadele ediyor; bu durum, turnuva sona erdiğinde bu stoperin uzun vadeli bir ameliyat geçirmesi gerektiğine dair haberlerin çıkmasına neden oldu. Ancak Deschamps, Kuzey İrlanda ile oynanacak dostluk maçı ve Dünya Kupası'nda forma giyip giyemeyeceğine dair acil endişeleri gidermek için hemen harekete geçti.
Deschamps, Kuzey İrlanda maçı öncesinde Telefoot'a yaptığı açıklamada, "26 oyuncunun tamamı yarınki maçta forma giyebilecek" dedi. "Tıbbi ekip onunla ilgileniyor ve biz de onun nasıl hissettiğine göre hareket ediyoruz. Ancak bu, birkaç haftadır yaşadığı bir sorun ve bu durum, [Şampiyonlar Ligi] finali de dahil olmak üzere Arsenal'in oynadığı her maçta 120 dakika boyunca forma giymesini engellemedi."
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Dembele, Avrupa zaferinin ardından antrenmanlara geri döndü
Saliba iyileşme sürecini sürdürürken, Dembele bir süre dinlendikten sonra kadroya yeniden dahil edilecek. PSG'nin kanat oyuncusu, Arsenal'e karşı oynanan zorlu Şampiyonlar Ligi finali zaferinin ardından dinlenmek üzere kendisine tanınan ek süre nedeniyle, Fildişi Sahili'ne karşı 2-1 yenildikleri son maçta yedek kulübesinde kalmıştı. Deschamps, bu patlayıcı forvetin Pazartesi günü oynanacak son hazırlık maçında ilk 11'de yer alacağını doğruladı.
Eski Barcelona oyuncusunun kadroda yer alıp almayacağı sorulduğunda Deschamps, "Evet, diğer oyuncular gibi. Ousmane, Desire (Doue) gibi finalden sonra oynamayan oyunculardan biri. Onun için iyileşmesinin önemli olduğunu düşündüm" dedi. Ballon d'Or kazananının hızı ve hünerlerinin geri dönüşü, ritmini bulmaya çalışan Fransız takımı için sevindirici bir gelişme olacak.
Görüntü hakları konusunda yaşanan iç gerilimler
Ancak Fransız kampında her şey yolunda gitmiyor. Oyuncuların imaj haklarının kullanımı konusunda son derece gergin bir atmosferin hakim olduğu yönünde haberler ortaya çıktı. Süperstarlar Kylian Mbappé ve Rayan Cherki’nin, bir spor bahis operatörüne yönelik tanıtım kampanyası nedeniyle Fransız Futbol Federasyonu’ndan (FFF) şikayetçi oldukları bildiriliyor.
Yıldızlar federasyondan açıklama bekliyorlar. Rapora göre, "FFF'nin resmi ortağı olan bir bahis şirketinin reklam kampanyasında birçok fotoğraflarının kullanılması nedeniyle memnuniyetsizler." Saha dışı bu karışıklık sürerken, Deschamps, takım Avrupa'daki son hazırlık maçına hazırlanırken dikkatlerin sahada kalmasını umuyor.
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Dünya Kupası'nın açılış maçı yaklaşıyor
Şu anda tüm hazırlıklar, Fransa’nın tanıdık bir rakibi olan Senegal ile karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı için yapılıyor. 2002’nin anıları hâlâ taze ve Deschamps bu kez benzer bir hataya düşmemek konusunda kararlı. Saliba’nın formda olması ve Dembélé’nin dinlenmiş olması, zorlu A Grubu’nu atlatmak için gereken taktiksel esnekliği sağlıyor.
Kuzey İrlanda maçıyla son hazırlıklar tamamlandığında, odak noktası kilit oyuncuların formunu korumak ve geç katılan Şampiyonlar Ligi şampiyonlarını taktik düzenine entegre etmek olacak. Les Bleus bir kez daha favoriler arasında yer alıyor ve yıldızlarının kadroya dönmesiyle Paris'teki beklentiler her zamanki gibi yüksek.