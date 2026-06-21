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William Saliba, Arsenal’in Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilgisini “çoktan unutmuş” durumda; savunma oyuncusu, Fransa milli takım arkadaşları tarafından “takılmaya” maruz kalıyor
Arsenal ile daha güçlü bir geri dönüş hedefliyor
Budapeşte’deki acılar birçok Arsenal taraftarı için hâlâ taze olsa da, Saliba şimdiden geleceğe bakıyor. Gunners, PSG'ye penaltılarda 4-3 yenilerek ilk Avrupa şampiyonluğu hayallerine son verdi. 25 yaşındaki oyuncu, Mikel Arteta'nın takımının bu deneyimi 2026-27 sezonu için bir motivasyon kaynağı olarak kullanacağından emin. Saliba, gazetecilere "O maçı çoktan unuttum, umarım gelecek yıl daha güçlü bir şekilde geri döneriz" dedi.
- Getty Images Sport
Parisli grupla şakalaşmak
Saliba bu sonucu unutmaya çalışırken, Fransa milli takımındaki takım arkadaşları bu konunun gündemde kalmasını sağlıyor. Les Bleus kadrosunda o gece galip gelen tarafta yer alan beş PSG oyuncusu bulunuyor ve Arsenal’de forma giyen oyuncu, şakalar iyi niyetli olsa da akşam yemeği masasındaki atmosferin oldukça hareketli olduğunu açıkladı.
Saliba, bunun yerine uluslararası düzeyde kupa kazanmayı hedeflediği için bu şakaları hiç umursamıyor gibi görünüyor. Eski Marsilya oyuncusu, “Beş Parisli ile bazen bu konuyu konuşuyoruz, masada birbirimizle biraz dalga geçiyoruz, hepsi iyi niyetli şakalar,” diye itiraf etti.
Budapeşte’deki hayal kırıklığını geride bırakmak
Avrupa şampiyonlarının alaycı tavırları, turnuvanın ikinci grup maçı hazırlıklarını sürdüren Fransa milli takımının güçlü bağını bozmamış ve oyuncunun moralini bozmamıştır. Merkez savunma oyuncusu, kulüp ve milli takım görevleri arasındaki kısa aranın, Şampiyonlar Ligi finalini penaltılarda kaybetmenin hayal kırıklığını atlatmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Saliba, “olabilirdi” diye düşünmeye zaman olmadığını açıkladı.
"Hemen ardından gelecek olan Dünya Kupası’na hızla odaklanmamız gerektiği için durum biraz daha kolaydı," dedi. "Her ne kadar ilk üç dört gün zor geçse de."
- Getty Images
Dünya Kupası'na odaklanmak önceliklidir
Kulüp sezonu artık geride kaldığına göre, Saliba’nın öncelikli hedefi Didier Deschamps’ın takımının I. Grubu başarıyla geçmesine yardımcı olmaktır. Fransa, 22 Haziran’da oynanacak maçta en büyük favori konumundadır ve Saliba’nın zihinsel dayanıklılığı, takımın turnuvada ivme kazanma çabasında kilit bir unsur olacaktır. Fransa şu anda üç puanla Norveç’in arkasında ikinci sırada yer almaktadır. Fransa, Irak'la oynayacağı maçı kazanır ve Norveç de aynı sonucu elde ederse, Les Bleus'un eleme turlarına yükselmesi kesinleşecek.