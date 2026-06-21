William Saliba, Arsenal’in Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilgisini “çoktan unutmuş” durumda; savunma oyuncusu, Fransa milli takım arkadaşları tarafından “takılmaya” maruz kalıyor

Saliba bu sonucu unutmaya çalışırken, Fransa milli takımındaki takım arkadaşları bu konunun gündemde kalmasını sağlıyor. Les Bleus kadrosunda o gece galip gelen tarafta yer alan beş PSG oyuncusu bulunuyor ve Arsenal’de forma giyen oyuncu, şakalar iyi niyetli olsa da akşam yemeği masasındaki atmosferin oldukça hareketli olduğunu açıkladı.

Saliba, bunun yerine uluslararası düzeyde kupa kazanmayı hedeflediği için bu şakaları hiç umursamıyor gibi görünüyor. Eski Marsilya oyuncusu, “Beş Parisli ile bazen bu konuyu konuşuyoruz, masada birbirimizle biraz dalga geçiyoruz, hepsi iyi niyetli şakalar,” diye itiraf etti.