Çeviri:
William Saliba, Arsenal'in Manchester City'ye karşı Carabao Kupası finalinde yenilmesinden sadece bir gün sonra Fransa milli takım kadrosundan çekildi
Les Bleus için fitness alanında bir darbe
Wembley'de geçen zorlu bir hafta sonunun ardından, Fransa Futbol Federasyonu (FFF), Saliba'nın milli takımın Brezilya ve Kolombiya ile oynayacağı prestijli hazırlık maçlarında yer almayacağını doğruladı. Pazar günü Arsenal'in City'ye karşı kaybettiği kupa finalini tamamlamasına rağmen, tıbbi değerlendirmeler savunma oyuncusunun "sol ayak bileğinde tekrarlayan ağrı" sorunu yaşadığını ortaya koydu. FFF'nin sağlık ekibi, sorunun acil tedavi ve en az 10 günlük zorunlu dinlenme süresi gerektirdiğine karar verdi. Sonuç olarak Saliba, Didier Deschamps'ın 27 kişilik kadrosuna katılarak Kuzey Amerika turuna çıkmak yerine, rehabilitasyon için London Colney'de kalacak.
İlk kez milli takıma çağrıldı
Saliba'nın yokluğu, Lacroix'nın ilk kez A Milli Takım kadrosuna girmesinin önünü açtı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Oliver Glasner'in çalıştırdığı Palace'ta tüm turnuvalarda toplam 43 maça çıkarak göze çarpan bir performans sergiledi. Kadroya alınması, Premier Lig'deki istikrarlı performansının önemli bir ödülü niteliğinde ve ona bu yaz Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer bulmak için son bir fırsat sunuyor.
Lacroix büyük fırsatını yakaladı
Saliba, Mart 2022'de Fildişi Sahili'ne karşı oynadığı ilk maçtan bu yana Fransa milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmuş ve bu süre zarfında 31 kez milli formayı giymiştir. Ancak, tekrarlayan sakatlıklar zaman zaman uluslararası sahnedeki ivmesini kesintiye uğratmıştır. Deschamps için bu Amerika dostluk maçları, Fransa'nın Norveç ve Senegal ile birlikte I Grubu'nda mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası için hayati bir hazırlık niteliği taşıyor. Turnuva yaklaşırken, teknik ekip savunma derinliğini değerlendirmek istiyor ve Saliba'nın kadrodan çekilmesi, teknik ekibin Lacroix'nın Güney Amerika'nın seçkin rakiplerine karşı uyumunu gözlemlemesine olanak tanıyor.
Fransa'nın ABD turnesi hazırlıkları devam ediyor
Fransa, 26 Mart’ta Massachusetts’te Brezilya ile karşılaşacak ve üç gün sonra da Maryland’da Kolombiya ile oynayacak. Bu yüksek tempolu maçlar, Deschamps’ın taktiksel taleplerine hızla uyum sağlaması gereken Lacroix için bir ateşle sınanma niteliğinde olacak. Les Bleus, Kuzey Amerika’da dünya şampiyonluğu hedefiyle planlarını son haline getirmeye çalışırken, bu hazırlık maçlarındaki başarı, Palace’ın oyuncusunun kadro sıralamasında diğer yedek savunmacıları geride bırakmasını sağlayabilir.