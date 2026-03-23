William Saliba, Arsenal'in Manchester City'ye karşı Carabao Kupası finalinde yenilmesinden sadece bir gün sonra Fransa milli takım kadrosundan çekildi

Saliba, Mart 2022'de Fildişi Sahili'ne karşı oynadığı ilk maçtan bu yana Fransa milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmuş ve bu süre zarfında 31 kez milli formayı giymiştir. Ancak, tekrarlayan sakatlıklar zaman zaman uluslararası sahnedeki ivmesini kesintiye uğratmıştır. Deschamps için bu Amerika dostluk maçları, Fransa'nın Norveç ve Senegal ile birlikte I Grubu'nda mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası için hayati bir hazırlık niteliği taşıyor. Turnuva yaklaşırken, teknik ekip savunma derinliğini değerlendirmek istiyor ve Saliba'nın kadrodan çekilmesi, teknik ekibin Lacroix'nın Güney Amerika'nın seçkin rakiplerine karşı uyumunu gözlemlemesine olanak tanıyor.