William Gallas, Liam Rosenior'un kovulmasının ardından Chelsea'ye Cesc Fabregas'ı reddedip "çok yakında şampiyonluklar kazanmak" için "sert" bir La Liga teknik direktörü işe almasını tavsiye ediyor

Gallas, eski kulübünün yeni yetme bir teknik direktörden ziyade, soyunma odası kültürünü baştan aşağı değiştirebilecek, başarıya alışkın bir isme ihtiyacı olduğuna inanıyor. Oyuncularına karşı taviz vermeyecek bir teknik direktöre acil ihtiyaç olduğunu, takımın son dönemdeki performanslarının da bunu gösterdiğini savunuyor.

Atletico Madrid teknik direktörü Simeone'nin neden Batı Londra'ya hemen kupa getirecek ideal aday olduğunu tartışan Gallas, Boyle Sports'a şunları söyledi: "Bence her şey ne aradığınıza bağlı. Uzun vadede, Cesc Fabregas'ı getirebilirsiniz çünkü şu anda kulübünde iyi iş çıkarıyor. Genç ve genç bir kadroyla iletişim kurabilir. İyi bir iş çıkarıyor. Uzun vadede, Chelsea'yi herkesin görmek istediği konuma geri getirebilir.

"Kısa vadede, hemen başarı elde etmek istiyorsanız, Diego Simone gibi onlara rehberlik edecek deneyimli birine ihtiyaç var ve onun kişiliğiyle Chelsea'de çok kısa sürede başarılar elde edebilir. Belki de Chelsea oyuncularının da ona ihtiyacı vardır çünkü bize gösterdiklerinden sonra takımda daha fazla savaşçı ve askere ihtiyacımız var. Bence oyunculara karşı biraz daha sert olan bu tür bir menajere ihtiyacınız var."