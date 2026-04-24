William Gallas, Liam Rosenior'un kovulmasının ardından Chelsea'ye Cesc Fabregas'ı reddedip "çok yakında şampiyonluklar kazanmak" için "sert" bir La Liga teknik direktörü işe almasını tavsiye ediyor
Brighton'ın ağır yenilgisinin ardından Rosenior görevden alındı
Chelsea, Brighton’da yaşanan 3-0’lık feci yenilginin ardından BlueCo’nun Rosenior’un kısa süren görevine son vermesiyle yeniden teknik direktör arayışına girdi. Eski Hull City teknik direktörü, Ocak ayında Enzo Maresca'nın yerine geçtikten sonra üç aydan biraz fazla bir süre görevde kaldı, ancak ilerleme kaydedilememesi yönetim kurulunu harekete geçirdi. Bournemouth'tan Andoni Iraola ve Como'dan Cesc Fabregas bahis oranlarında üst sıralarda yer alırken, kulüp şimdi gençlere devam mı edeceğini yoksa tecrübeyi mi tercih edeceğini karar vermek zorunda.
Disiplinli liderliğe duyulan ihtiyaç
Gallas, eski kulübünün yeni yetme bir teknik direktörden ziyade, soyunma odası kültürünü baştan aşağı değiştirebilecek, başarıya alışkın bir isme ihtiyacı olduğuna inanıyor. Oyuncularına karşı taviz vermeyecek bir teknik direktöre acil ihtiyaç olduğunu, takımın son dönemdeki performanslarının da bunu gösterdiğini savunuyor.
Atletico Madrid teknik direktörü Simeone'nin neden Batı Londra'ya hemen kupa getirecek ideal aday olduğunu tartışan Gallas, Boyle Sports'a şunları söyledi: "Bence her şey ne aradığınıza bağlı. Uzun vadede, Cesc Fabregas'ı getirebilirsiniz çünkü şu anda kulübünde iyi iş çıkarıyor. Genç ve genç bir kadroyla iletişim kurabilir. İyi bir iş çıkarıyor. Uzun vadede, Chelsea'yi herkesin görmek istediği konuma geri getirebilir.
"Kısa vadede, hemen başarı elde etmek istiyorsanız, Diego Simone gibi onlara rehberlik edecek deneyimli birine ihtiyaç var ve onun kişiliğiyle Chelsea'de çok kısa sürede başarılar elde edebilir. Belki de Chelsea oyuncularının da ona ihtiyacı vardır çünkü bize gösterdiklerinden sonra takımda daha fazla savaşçı ve askere ihtiyacımız var. Bence oyunculara karşı biraz daha sert olan bu tür bir menajere ihtiyacınız var."
Kusurlu işe alım stratejisi ortaya çıktı
Gallas, kulübün sportif direktörlerini de hedef alarak, şu anki sıkıntıların deneyimli oyuncuların transfer edilememesinin doğrudan bir sonucu olduğunu öne sürdü. O, gelecek vaat eden genç oyunculara aşırı odaklanılmasının, takımı yüksek baskı altındaki durumlarla başa çıkabilecek bir omurga ya da liderlerden mahrum bıraktığını savunuyor.
Chelsea'nin kadro yapısı ve savunmadaki otorite eksikliği gibi temel sorunlara değinen Gallas, şunları ekledi: "Bu sorunu yıllardır dile getiriyorum ve bence oyuncu transferinden sorumlu kişilerin bazılarının işini daha iyi yapması gerekiyor.
"Kadrona deneyimli oyuncuları katmanın ne kadar önemli olduğunu anlamaları gerekiyor, özellikle savunma hattında, ama aynı zamanda orta sahada ve hücumda da. Takımın her hattında deneyimli oyunculara ihtiyacın var. Stoper pozisyonunda, savunma hattının ortasında deneyime ihtiyacın var. Bir stoper olarak, kontrolü sağlayabilen, savunma oyuncularıyla ve orta saha oyuncularıyla iletişim kurabilen ve baskıyı omuzlarına alabilen bir oyuncuya ihtiyacın var."
Simeone hâlâ zor bir hedef
55 yaşındaki Simeone’yi Metropolitano’dan ikna etmek hâlâ büyük bir engel teşkil ediyor, zira teknik direktörün Atletico ile Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Efsanevi statüsü, iki La Liga şampiyonluğu, iki Avrupa Ligi kupası, iki UEFA Süper Kupası, Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası’nı içeren muazzam bir kupa koleksiyonuyla destekleniyor. Şu anda takımını Arsenal ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı finaline hazırlıyor. Bu üst düzey rekabet, istikrarsız Blues'un şu anda karşı karşıya olduğu taktiksel uçurumu ortaya koyuyor.