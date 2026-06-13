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Will Still yeni bir işe başladı! 33 yaşındaki teknik direktör, Southampton'dan kovulmasından altı ay sonra Ligue 1'e geri dönüyor
Still, Auxerre'de yeni bir sayfa açıyor
Auxerre, Christophe Pelissier ile yollarını ayırmasının ardından Still'i kulübün yeni A takım teknik direktörü olarak atadığını doğruladı. 33 yaşındaki teknik adam, bir sezon uzatma opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzaladı ve sezon öncesi hazırlıkların başlangıcından itibaren göreve başlayacak. Bu transferle Still, geçen yılın sonunda görevinden alınan Southampton'ın başına geçtikten sonra, Ligue 1'de tanıdık bir ortama geri dönüyor. Auxerre, Fransa'nın en üst liginde yerini sağlamlaştırma çabalarını sürdürürken, Still de Stade Abbe-Deschamps'a geliyor.
Auxerre yönetimi yeni teknik direktörünü karşıladı
Still'in Fransa'daki ünü, Avrupa'nın en çok konuşulan genç teknik direktörlerinden biri olarak öne çıktığı Reims'teki etkileyici dönemi sırasında şekillendi. Premier Lig'deki başarısızlığına rağmen, Auxerre, Ligue 1'de hâlâ büyük saygı gören bir teknik direktörü kadrosuna katmak için hızlı hareket etti. Auxerre başkanı Baptiste Malherbe, kulübün yaptığı duyurunun ardından bu atamaya olan güvenini dile getirdi.
Kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "AJ Auxerre adına Will Still'e hoş geldin diyor ve kulübün projesinde başarılar diliyorum" dedi. "AJA'nın tüm kaynakları, görevinde başarılı olması ve kulübün sportif ilerlemesini sürdürmesi için onun arkasında birleşecek. Hoş geldin Will!"
Ligue 1'de kendini kanıtlamış bir teknik direktör geri dönüyor
Still'in futbol menajerliği kariyerindeki yükselişi oldukça hızlı oldu. Belçika'da Lierse SK ve Beerschot VA takımlarında teknik direktörlük görevlerinin ardından Reims'e katıldı ve sonunda 30 yaşında Avrupa'nın beş büyük liginde görev yapan en genç teknik direktör oldu.
En dikkat çekici başarısını Reims'te elde etti; agresif presleme tarzı, kulübün Ligue 1 tarihinin en uzun altıncı serisi olan 19 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmasına yardımcı oldu. Takımı 2022-23 sezonunda 11. sıraya taşıdıktan sonra, ertesi sezon 9. sıraya yükseltti. Bu performansları sayesinde Lens'e transfer oldu ve burada da sağlam sonuçlar almaya devam ettikten sonra İngiltere'de Southampton'ın teknik direktörlüğü görevini üstlendi.
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Auxerre'nin geleceğini inşa etmek
Still, şimdi 2026-27 sezonu hazırlıklarına başlayacak ve kendi imzası haline gelen yüksek tempolu oyun stilini hayata geçirmek için çalışacak. Dikkatlerin transferlere de yönelmesi bekleniyor; Auxerre, Still’in tecrübesi ve taktiksel kimliğinin kadroyu güçlendirmeye ve geçen sezonu 15. sırada tamamlayan kulübü, sadece küme düşme mücadelesinin ötesine taşımaya yardımcı olmasını umuyor.