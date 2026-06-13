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southampton-will-still(C)Getty Images
Yosua Arya

Çeviri:

Will Still yeni bir işe başladı! 33 yaşındaki teknik direktör, Southampton'dan kovulmasından altı ay sonra Ligue 1'e geri dönüyor

W. Still
Auxerre
1. Lig
Southampton
Championship

Auxerre, Will Still'i yeni teknik direktörü olarak atadığını resmen duyurdu ve bu sayede büyük beğeni toplayan teknik adamı Fransız futboluna geri döndürdü. 33 yaşındaki teknik adam, İngiltere'de geçirdiği zorlu bir dönemin ardından itibarını yeniden kazanmayı hedefleyerek iki yıllık bir sözleşme imzaladı.

  • Still, Auxerre'de yeni bir sayfa açıyor

    Auxerre, Christophe Pelissier ile yollarını ayırmasının ardından Still'i kulübün yeni A takım teknik direktörü olarak atadığını doğruladı. 33 yaşındaki teknik adam, bir sezon uzatma opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzaladı ve sezon öncesi hazırlıkların başlangıcından itibaren göreve başlayacak. Bu transferle Still, geçen yılın sonunda görevinden alınan Southampton'ın başına geçtikten sonra, Ligue 1'de tanıdık bir ortama geri dönüyor. Auxerre, Fransa'nın en üst liginde yerini sağlamlaştırma çabalarını sürdürürken, Still de Stade Abbe-Deschamps'a geliyor.

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  • Auxerre yönetimi yeni teknik direktörünü karşıladı

    Still'in Fransa'daki ünü, Avrupa'nın en çok konuşulan genç teknik direktörlerinden biri olarak öne çıktığı Reims'teki etkileyici dönemi sırasında şekillendi. Premier Lig'deki başarısızlığına rağmen, Auxerre, Ligue 1'de hâlâ büyük saygı gören bir teknik direktörü kadrosuna katmak için hızlı hareket etti. Auxerre başkanı Baptiste Malherbe, kulübün yaptığı duyurunun ardından bu atamaya olan güvenini dile getirdi.

    Kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "AJ Auxerre adına Will Still'e hoş geldin diyor ve kulübün projesinde başarılar diliyorum" dedi. "AJA'nın tüm kaynakları, görevinde başarılı olması ve kulübün sportif ilerlemesini sürdürmesi için onun arkasında birleşecek. Hoş geldin Will!"



  • Ligue 1'de kendini kanıtlamış bir teknik direktör geri dönüyor

    Still'in futbol menajerliği kariyerindeki yükselişi oldukça hızlı oldu. Belçika'da Lierse SK ve Beerschot VA takımlarında teknik direktörlük görevlerinin ardından Reims'e katıldı ve sonunda 30 yaşında Avrupa'nın beş büyük liginde görev yapan en genç teknik direktör oldu.

    En dikkat çekici başarısını Reims'te elde etti; agresif presleme tarzı, kulübün Ligue 1 tarihinin en uzun altıncı serisi olan 19 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmasına yardımcı oldu. Takımı 2022-23 sezonunda 11. sıraya taşıdıktan sonra, ertesi sezon 9. sıraya yükseltti. Bu performansları sayesinde Lens'e transfer oldu ve burada da sağlam sonuçlar almaya devam ettikten sonra İngiltere'de Southampton'ın teknik direktörlüğü görevini üstlendi.

  • Will Still ReimsGetty

    Auxerre'nin geleceğini inşa etmek

    Still, şimdi 2026-27 sezonu hazırlıklarına başlayacak ve kendi imzası haline gelen yüksek tempolu oyun stilini hayata geçirmek için çalışacak. Dikkatlerin transferlere de yönelmesi bekleniyor; Auxerre, Still’in tecrübesi ve taktiksel kimliğinin kadroyu güçlendirmeye ve geçen sezonu 15. sırada tamamlayan kulübü, sadece küme düşme mücadelesinin ötesine taşımaya yardımcı olmasını umuyor.