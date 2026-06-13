Will Still yeni bir işe başladı! 33 yaşındaki teknik direktör, Southampton'dan kovulmasından altı ay sonra Ligue 1'e geri dönüyor

Still'in Fransa'daki ünü, Avrupa'nın en çok konuşulan genç teknik direktörlerinden biri olarak öne çıktığı Reims'teki etkileyici dönemi sırasında şekillendi. Premier Lig'deki başarısızlığına rağmen, Auxerre, Ligue 1'de hâlâ büyük saygı gören bir teknik direktörü kadrosuna katmak için hızlı hareket etti. Auxerre başkanı Baptiste Malherbe, kulübün yaptığı duyurunun ardından bu atamaya olan güvenini dile getirdi.

Kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "AJ Auxerre adına Will Still'e hoş geldin diyor ve kulübün projesinde başarılar diliyorum" dedi. "AJA'nın tüm kaynakları, görevinde başarılı olması ve kulübün sportif ilerlemesini sürdürmesi için onun arkasında birleşecek. Hoş geldin Will!"







