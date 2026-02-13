Wigan teknik direktörü, FA Cup'ta Arsenal ile karşılaşmadan önce Premier League teknik direktörüyle yaptığı görüşmeyi açıkladı

Whelan, Off The Ball podcast'ine şunları söyledi: "Bu sabah yaptığım ilk şey buydu. Özellikle onunla ve [eski İrlandalı futbolcu, şu anda Brentford'un set parçası koçu] Stephen Rice ile set oyunlarında - hepimiz aynı yönde çalışıyoruz."

Andrews'ın Brentford'daki çalışmaları hakkında ise şunları söyledi: "[Bu] inanılmazdı.

"Bence [sezon öncesinde] kovulacaklar arasında en favori isimlerden biriydi. Brentford'da hem oyuncu hem de personel açısından çok fazla değişiklik oldu ve onun yaptığı gibi gelip parçaları bir araya getirmek, taze bir soluk oldu.

"Ve bu sadece benim için değil, şu anda Keith'i deneyim kazanmak, ondan öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenmek için örnek alan tüm genç antrenörler için de geçerli, çünkü yaptığı şeyler ve televizyon kameraları önünde sergilediği performans inanılmaz.

“Hepimizi gururlandırıyor.”