Wigan teknik direktörü, FA Cup'ta Arsenal ile karşılaşmadan önce Premier League teknik direktörüyle yaptığı görüşmeyi açıkladı
Wigan büyük bir sürpriz peşinde
Wigan, bu hafta sonu FA Cup'ın dördüncü turunda Arsenal ile karşılaşacak ve Premier League liderini yenmeyi hedefliyor, ancak bunu kalıcı menajeri olmadan yapmak zorunda. Whelan, Peterborough United'a 6-1 yenildikten sonra Ryan Lowe'un kovulmasının ardından geçici menajer olarak atandı. Latics şu anda League One'da sondan üçüncü sırada yer alıyor ve şu ana kadar 30 maçın sadece yedisini kazandı.
Whelan, uluslararası kariyeri sırasında İrlanda Cumhuriyeti milli takımında Brentford'un teknik direktörü Keith Andrews ile birlikte oynamış olduğunu ve onunla görüştüğünü açıkladı. Brentford şu anda Premier League tablosunda yedinci sırada, dördüncü sıradaki Manchester United'ın sadece beş puan gerisinde ve Whelan, yaptığı "ilk şeyin" eski takım arkadaşıyla konuşmak olduğunu itiraf ediyor.
Tabii ki, Brentford hafta ortasında Arsenal ile 1-1 berabere kalarak, Gunners'ın Premier League şampiyonluğu şansına darbe vurdu.
Whelan tavsiye istiyor
Whelan, Off The Ball podcast'ine şunları söyledi: "Bu sabah yaptığım ilk şey buydu. Özellikle onunla ve [eski İrlandalı futbolcu, şu anda Brentford'un set parçası koçu] Stephen Rice ile set oyunlarında - hepimiz aynı yönde çalışıyoruz."
Andrews'ın Brentford'daki çalışmaları hakkında ise şunları söyledi: "[Bu] inanılmazdı.
"Bence [sezon öncesinde] kovulacaklar arasında en favori isimlerden biriydi. Brentford'da hem oyuncu hem de personel açısından çok fazla değişiklik oldu ve onun yaptığı gibi gelip parçaları bir araya getirmek, taze bir soluk oldu.
"Ve bu sadece benim için değil, şu anda Keith'i deneyim kazanmak, ondan öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenmek için örnek alan tüm genç antrenörler için de geçerli, çünkü yaptığı şeyler ve televizyon kameraları önünde sergilediği performans inanılmaz.
“Hepimizi gururlandırıyor.”
Arteta teste hazır
Arsenal, son maçında Brentford ile berabere kaldı, ancak teknik direktör Mikel Arteta, takımının yaklaşan kupa maçına hazır olacağını vurguladı.
Arteta gazetecilere şunları söyledi: "Her üç günde bir farklı turnuvalarda oynuyoruz, bu yüzden buna çok alışkınız. Bu yüzden [Brentford] maçını değerlendireceğiz, olumlu yanlarını ve kesinlikle geliştirmemiz gereken noktaları öğreneceğiz ve Pazar günü yine enerjimizi ve gücümüzü tam olarak şarj ederek maçı kazanmak için sahaya çıkacağız.
Bu, takım için yine başka bir turnuva ve bu turnuvayla ilgili geçmişimizle birlikte harika bir fırsat. Yine evimizde oynayacağız. Toparlanıp tekrar sahaya çıkmak için gerçekten heyecanlıyım."
Arsenal, 2020'den beri FA Cup'ı kazanamadı ve Arteta, Gunners'ın bunu düzeltmesi gerektiğini biliyor.
Oyuncu, "O gün yeterince iyi değildik ve bir turnuvaya katıldığınızda, o gün mükemmel olmalısınız, geri kalanı, giydiğiniz forma veya taktığınız rozet önemsizdir. Bu yüzden Pazar günü Wigan karşısında bunu tekrar kanıtlamamız gerekecek" diye ekledi.
Sırada ne var?
Arsenal Cumartesi günü Wigan ile karşılaşacak. Gunners daha sonra Premier League'e döndüklerinde Wolves ile karşılaşacak, Latics ise Luton ile karşılaşacak.
Arsenal ve Wigan, bu turnuvanın önceki şampiyonlarıdır, ancak Wembley'deki zaferlerinden bu yana yolları oldukça farklılaşmıştır.
