Skorda ideal başlangıca rağmen Chelsea, maçın henüz 20. dakikasında büyük bir darbe aldı. Walsh görünürde bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi; onun yerine orta sahada Lexi Potter oyuna girdi.

Walsh'un oyundan çıkmasının ardından Austria Wien özgüven kazandı ve devre arasından önce ev sahibinin savunmasını zorlamaya başladı. Virginia Kirchberger çok net bir fırsatta topu üstten auta gönderirken, Avusturya ekibi beraberlik golü için bastırırken Louise Schoffel'in şutu da yandan auta gitti.

Sakatlığın oyunu bozmasından önce Alyssa Thompson, Chelsea'nin sağ kanadında canlı bir görüntü çiziyordu. Kanat oyuncusu rakibini süratiyle geçti ve dar farkla auta giden bir şut çekti, ardından da Malard'a gol pasını verdi ancak onun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.