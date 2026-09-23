AFP
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Wieke Kaptein erken golü attı, Chelsea ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Austria Wien'i güçlükle geçti
Zorlu geçen galibiyet, Avrupa serüveninin kapısını açtı
Chelsea, Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşaması kampanyasına Plough Lane'de mücadeleci Austria Wien karşısında aldığı 1-0'lık dar galibiyetle başladı. Wimbledon'da gece oynanan maçta galibiyeti getiren isim Kaptein oldu. 21 yaşındaki oyuncu, 11. dakikada ceza sahası çizgisinin kenarından yaptığı müthiş vuruşla topu üst direğin altına çarptırıp ağlara gönderdi.
Teknik direktör Sonia Bompastor, hafta sonu Birmingham karşısında alınan galibiyete göre üç değişiklik yaptı ve kalede Livia Peng'e Katie McCabe ile Melvine Malard'la birlikte görev verdi. Performans rahat olmaktan uzak kalsa da Chelsea, üç puanı almak için büyük direnç gösterdi.
- AFP
Walsh'ın sakatlık endişesi erken üstünlüğün önüne geçti
Skorda ideal başlangıca rağmen Chelsea, maçın henüz 20. dakikasında büyük bir darbe aldı. Walsh görünürde bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi; onun yerine orta sahada Lexi Potter oyuna girdi.
Walsh'un oyundan çıkmasının ardından Austria Wien özgüven kazandı ve devre arasından önce ev sahibinin savunmasını zorlamaya başladı. Virginia Kirchberger çok net bir fırsatta topu üstten auta gönderirken, Avusturya ekibi beraberlik golü için bastırırken Louise Schoffel'in şutu da yandan auta gitti.
Sakatlığın oyunu bozmasından önce Alyssa Thompson, Chelsea'nin sağ kanadında canlı bir görüntü çiziyordu. Kanat oyuncusu rakibini süratiyle geçti ve dar farkla auta giden bir şut çekti, ardından da Malard'a gol pasını verdi ancak onun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
Peng, baskı altında kalesini gole kapattı
Chelsea, ikinci yarıda kısıtlı üstünlüğünü artırmak için yüklendi; Kaptein'in bir diğer sert şutunu Jasmin Pal çelerken, ardından Sandy Baltimore'un tamamlamak istediği pozisyon engellendi. Devrenin ilerleyen bölümünde ise Sjoeke Nusken, Ellie Carpenter'ın ortasında yaptığı vole vuruşunu üstten auta gönderdi.
Ancak kararlı konuk ekip, kontra ataklarda ciddi bir tehdit oluşturmaya devam etti. Peng, Austria Wien'i durdurmak için bir dizi müthiş kurtarış yaptı ve bir pozisyonda topu direğin dibinden kornere çelerek kalesini gole kapatmayı başardı.
Chelsea, bitime 15 dakika kala büyük bir tehlike atlattı. Wien'den Modesta Uka boş alana güçlü şekilde ilerledi ve sert şutu sağ direkten geri döndü.
- Getty Images Sport
Gözler kritik Arsenal karşılaşmasına çevrildi
Ligdeki ilk aşama maçında üç puanı almak, Avrupa'da ilerlemeyi hedefleyen Chelsea'ye ideal bir zemin sağlıyor. Şimdi gözler bir sonraki maça çevrilecek.
Bompastor'un ekibinin toparlanmak için fazla zamanı olmayacak; zira dev bir iç saha sınavına hazırlanıyorlar. Chelsea, pazar günü Stamford Bridge'de Londra'daki rakibi Arsenal'i ağırlayacak ve burada bir kez daha kararlı bir performans gerekecek.
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