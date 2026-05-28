Yazıda, Fransız oyuncunun 30 Temmuz 2025 tarihinde bir WhatsApp mesajı aldığı belirtiliyor. Mesajda Coman'a "Suudi Arabistan'a transfer olasılığını" yeniden "düşünmesi" "önerilmiş". Mesajın kimden geldiği belirtilmiyor.
Çeviri:
WhatsApp üzerinden kovuldu: FC Bayern, bir yıldız oyuncuya alışılmadık bir baskı uyguladı
Coman, önceki aylarda olduğu gibi o dönemde de Almanya'nın rekor şampiyonu takımının satış listesindeki isimler arasında yer alıyordu. Spor direktörü Max Eberl (52) daha Ocak ayında Fransız milli oyuncuyu Suudi Pro Ligi'ne transfer olmaya ikna etmeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştı.
Yaz aylarında, Kolombiyalı Luis Diaz'ın transferinden kısa bir süre sonra söz konusu ikinci girişim geldi. Sol kanat oyuncusu, WhatsApp mesajından kısa bir süre önce 70 milyon euroya FC Liverpool'dan Säbener Straße'ye transfer olmuştu. Coman'ın, Diaz'ın transfer ücretinin bir kısmını geri kazanmak ve ayrıca 2020 Şampiyonlar Ligi kahramanının yüksek maaşından tasarruf etmek için sözleşmesinin bitimine bir yıl kala mutlaka satılması gerekiyordu.
Bu kez Münih ekibi çabalarında daha başarılı oldu: Coman, 15 Ağustos'ta Al-Nassr'a transfer oldu ve Bayern'e 25 milyon euro ödendi. Bild'e göre, bu rakam daha düşük de olabilirdi. Eberl'in, transfer ücreti konusunda "çok çabuk razı olduğu" için kulüp içinde eleştirildiği söyleniyor. Yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen (58), Suudilerle yeniden pazarlık yapmış ve "beş milyon euro daha" koparmış.
FC Bayern, Kingsley Coman için bir kez daha darbe aldı
Coman, FC Bayern formasıyla toplam on yıl oynadı ve bu süre zarfında 20 şampiyonluk kazandı. Kırmızı-beyazlı formayla attığı 72 golün en önemlisi, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinde eski takımı PSG'ye karşı attığı gol oldu.
Isar'dan ayrılışının ardından kısa bir süre sonra L'Equipe'e şunları söyledi: "Transferin son aşamasında, durumu daha da karmaşık hale getiren bazı şeyler oldu - bunları burada saymayacağım. Zorla gönderilmedim, ancak kulübün mali durumu nedeniyle ayrılmama açık oldukları söylendi. Teknik direktörün, taraftarların ve bazı yönetim kurulu üyelerinin sevgisini kazanmıştım… ama hepsinin değil." İsim vermeden şunları ekledi: "Kulübün bir kısmı benim gitmemi istiyordu."
Coman, yeni kulübüyle birlikte Suudi Pro Ligi'nde uzun zamandır beklediği şampiyonluğu ilk sezonunda kazandı. Süperstar Cristiano Ronaldo ve eski Bayern oyuncusu Sadio Mane'nin yanında geçen hafta şampiyonluğu garantiledi ve son maç gününde Damac'a karşı 4-1 galibiyette gol atanlar arasında yer aldı.
Bu durumun Bayern üzerinde bir kez daha mali etkileri oldu. Riyad merkezli günlük gazete Arriyadiyah, Al-Nassr'ın bu başarı nedeniyle Coman ve Portekiz milli takım oyuncusu Joao Felix için ek ödeme yapmak zorunda olduğunu yazıyor. Felix için Chelsea FC'ye beş milyon euro ödenirken, Bayern ise Coman anlaşması kapsamında bir milyon euro daha alacak.
Kingsley Coman’ın FC Bayern’deki kariyeri rakamlarla
Maçlar Goller Asistler Sarı Kartlar Kırmızı Kartlar Şampiyonluklar 339 72 71 16 2 20