WhatsApp üzerinden kovuldu: FC Bayern, bir yıldız oyuncuya alışılmadık bir baskı uyguladı

Coman, önceki aylarda olduğu gibi o dönemde de Almanya'nın rekor şampiyonu takımının satış listesindeki isimler arasında yer alıyordu. Spor direktörü Max Eberl (52) daha Ocak ayında Fransız milli oyuncuyu Suudi Pro Ligi'ne transfer olmaya ikna etmeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştı.

Yaz aylarında, Kolombiyalı Luis Diaz'ın transferinden kısa bir süre sonra söz konusu ikinci girişim geldi. Sol kanat oyuncusu, WhatsApp mesajından kısa bir süre önce 70 milyon euroya FC Liverpool'dan Säbener Straße'ye transfer olmuştu. Coman'ın, Diaz'ın transfer ücretinin bir kısmını geri kazanmak ve ayrıca 2020 Şampiyonlar Ligi kahramanının yüksek maaşından tasarruf etmek için sözleşmesinin bitimine bir yıl kala mutlaka satılması gerekiyordu.

Bu kez Münih ekibi çabalarında daha başarılı oldu: Coman, 15 Ağustos'ta Al-Nassr'a transfer oldu ve Bayern'e 25 milyon euro ödendi. Bild'e göre, bu rakam daha düşük de olabilirdi. Eberl'in, transfer ücreti konusunda "çok çabuk razı olduğu" için kulüp içinde eleştirildiği söyleniyor. Yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen (58), Suudilerle yeniden pazarlık yapmış ve "beş milyon euro daha" koparmış.