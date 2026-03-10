Getty
Weston McKennie özel röportajı: Juventus orta saha oyuncusu, bu yaz ev sahipliği yapacak Dünya Kupası öncesinde USMNT'nin soyunma odasındaki karakterleri ve liderliği hakkında bilgi veriyor
McKennie, Juventus ve ABD Milli Takımı'nda lider konumuna yükseldi.
Amerika Birleşik Devletleri, komşuları Kanada ve Meksika ile birlikte bu yaz küresel bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Mauricio Pochettino, ABD'nin yetenekli "Altın Nesil"inin tarih yazmaya çalışırken beklentileri karşılama görevini üstlenen kişi.
Bu kadronun birçok üyesi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyiyor ve kendi ülkelerinde düzenlenecek büyük bir uluslararası turnuva öncesinde zirveye ulaşmak üzere.
2016 yılında memleketi Teksas'ı terk ederek Almanya'ya ve Schalke'ye transfer olan McKennie, 62 kez milli forma giymiş ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan deneyimli bir oyuncu olarak bu kategoriye giriyor. Christian Pulisic ve Tyler Adams gibi oyuncularla birlikte, McKennie de ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası sahnesinde büyük umutlar beslediği ilham verici isimlerden biri.
Fantastik kaptan: McKennie'nin en iyi liderlerde gördüğü nitelikler
Vita Coco ile birlikte konuşan McKennie, GOAL'a kaptanlarda en önemli niteliklerin neler olduğu sorulduğunda şunları söyledi: "Benim için en önemli liderlik nitelikleri tutarlılık, sorumluluk ve antrenmanlarda ve maçlarda her gün örnek teşkil etmektir. Juventus FC ve ABD milli takımında güçlü kaptanlarla birlikte oynama şansına sahip oldum. Bu oyuncular, çalışma temposu, iletişim ve saha içinde ve dışında sergiledikleri davranışlarıyla standartları belirleyen kişilerdi."
McKennie, Ocak 2025'te Juventus'ta ilk kez kaptanlık görevini üstlendi. Ardından, yine ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ain ve Wydad karşısında Bianconeri'nin kaptanlığını yaptı.
Eski USMNT yıldızı Stuart Holden, State of the Union podcast'inde "Saha içinde bir şeyler olup da Meksika ile karşılaşıldığında ve işler sertleştiğinde, kavga etmek isteyen ilk kişi odur. Ve ben bunu seviyorum. Onun bu azmini seviyorum.
Bence o en iyi rakip. Maç başladığında, o orada. Ama bazen ona bakıp ondan biraz daha fazlasını istediğim bir adam - biraz daha otorite, biraz daha soğukkanlılık, bazen en önemli anlarda biraz daha sakinlik, etrafındaki arkadaşlarına "ben yanınızdayım" diyebilmek için."
Mutlu kampçılar: USMNT kadrosu büyük karakterlerle dolu
McKennie, saha içinde ve dışında, bulaşıcı çalışma temposu ve yaşam sevinciyle çevresindekilere ilham veren, USMNT kadrosunun en önemli isimlerinden biri. GOAL'a, uluslararası kamplarda birlikte olmaktan keyif aldığı takım arkadaşları hakkında şunları söyledi: "Takımda çok güçlü kişilikler var, bu da kampı rekabetçi ve eğlenceli hale getiriyor. Her gün enerji katan, saha dışında ortamı rahat tutan ve iş zamanı geldiğinde harekete geçen arkadaşlarla birlikte olmak her zaman harikadır."
McKennie, 2026 Dünya Kupası'na nasıl hazırlanıyor?
McKennie, elit sporcular ve günlük spor severler için basit içerikler ve doğal elektrolitler sunan Amerika'nın önde gelen hindistan cevizi suyu markasının küresel elçisi olarak Vita Coco'nun yardımıyla bu düğmeyi açıp kapatabiliyor.
Bu ortaklığın oyununa ve yaşam tarzına sağladığı faydalar sorulduğunda, karizmatik 27 yaşındaki oyuncu şunları ekledi: "Bu ortaklık, kariyerimde bulunduğum noktayla çok uyumlu, çünkü uzun ömürlülük, tutarlılık ve vücuduma özen göstererek yüksek performansı sürdürmeye odaklanıyorum. Vita Coco zaten günlük rutinimin bir parçasıydı, bu yüzden onlarla işbirliği yapmak çok doğal geldi. Gün boyunca hidratasyonumu sağlamak için içiyorum ve antrenmanlarımı, toparlanmamı ve dengemi korumamı destekliyor. Tutarlı kalmak, sporun fiziksel taleplerini karşılamama yardımcı oluyor ve Vita Coco, günlük ritmime sorunsuz bir şekilde uyan, kolay bir seçenek."
Bu program daha da yoğunlaşmak üzere. Juventus, Serie A'daki çabalarıyla 2026-27 Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini sürdürürken, USMNT'nin 13 Haziran'da Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası hazırlık maçı öncesinde, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'i de dahil olmak üzere dört hazırlık maçı var.
