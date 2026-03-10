Weston McKennie özel röportajı: Juventus orta saha oyuncusu, bu yaz ev sahipliği yapacak Dünya Kupası öncesinde USMNT'nin soyunma odasındaki karakterleri ve liderliği hakkında bilgi veriyor

Vita Coco ile birlikte konuşan McKennie, GOAL'a kaptanlarda en önemli niteliklerin neler olduğu sorulduğunda şunları söyledi: "Benim için en önemli liderlik nitelikleri tutarlılık, sorumluluk ve antrenmanlarda ve maçlarda her gün örnek teşkil etmektir. Juventus FC ve ABD milli takımında güçlü kaptanlarla birlikte oynama şansına sahip oldum. Bu oyuncular, çalışma temposu, iletişim ve saha içinde ve dışında sergiledikleri davranışlarıyla standartları belirleyen kişilerdi."

McKennie, Ocak 2025'te Juventus'ta ilk kez kaptanlık görevini üstlendi. Ardından, yine ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ain ve Wydad karşısında Bianconeri'nin kaptanlığını yaptı.

Eski USMNT yıldızı Stuart Holden, State of the Union podcast'inde "Saha içinde bir şeyler olup da Meksika ile karşılaşıldığında ve işler sertleştiğinde, kavga etmek isteyen ilk kişi odur. Ve ben bunu seviyorum. Onun bu azmini seviyorum.

Bence o en iyi rakip. Maç başladığında, o orada. Ama bazen ona bakıp ondan biraz daha fazlasını istediğim bir adam - biraz daha otorite, biraz daha soğukkanlılık, bazen en önemli anlarda biraz daha sakinlik, etrafındaki arkadaşlarına "ben yanınızdayım" diyebilmek için."