West Ham yıldızı Taty Castellanos, hararetli Londra derbisinde Millwall kalecisi Filip Marschall'a tükürmekle suçlandı

The Den'de Millwall ile West Ham United arasında uzun süredir beklenen karşılaşma, ne kadar olaylı geçebileceğine dair ününü doğruladı; ancak mücadeleye Castellanos'u ilgilendiren ciddi bir iddia gölge düşürdü. Bu iki ezeli Londra rakibi, 2012'den bu yana ilk kez bir Championship maçında karşı karşıya geldi ve yüksek tansiyonlu ortam, sonunda 2-2 biten karşılaşmanın ikinci yarısında kontrolden çıktı.

Gerilim, takımının süreyi eritmeye çalıştığı sırada Marschall'ın topu izin verilen altı saniyeden daha uzun süre elinde tutmasıyla başladı. Gecikmeye sinirlenen Castellanos, kaleciye baskı yapmak için ceza sahası içinde süratle koştu. Devamında ise her iki takımdan birçok oyuncunun karıştığı ani ve kaotik bir arbede yaşandı; ceza sahasında tansiyon yükselirken, ardından Marschall'ın formasını işaret ederek West Ham forvetinin kendisine tükürdüğünü ima ettiği görüldü.