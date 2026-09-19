Getty Images Sport
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West Ham yıldızı Taty Castellanos, hararetli Londra derbisinde Millwall kalecisi Filip Marschall'a tükürmekle suçlandı
The Den'de kargaşa
The Den'de Millwall ile West Ham United arasında uzun süredir beklenen karşılaşma, ne kadar olaylı geçebileceğine dair ününü doğruladı; ancak mücadeleye Castellanos'u ilgilendiren ciddi bir iddia gölge düşürdü. Bu iki ezeli Londra rakibi, 2012'den bu yana ilk kez bir Championship maçında karşı karşıya geldi ve yüksek tansiyonlu ortam, sonunda 2-2 biten karşılaşmanın ikinci yarısında kontrolden çıktı.
Gerilim, takımının süreyi eritmeye çalıştığı sırada Marschall'ın topu izin verilen altı saniyeden daha uzun süre elinde tutmasıyla başladı. Gecikmeye sinirlenen Castellanos, kaleciye baskı yapmak için ceza sahası içinde süratle koştu. Devamında ise her iki takımdan birçok oyuncunun karıştığı ani ve kaotik bir arbede yaşandı; ceza sahasında tansiyon yükselirken, ardından Marschall'ın formasını işaret ederek West Ham forvetinin kendisine tükürdüğünü ima ettiği görüldü.
- Getty Images Sport
Resmi şikayetler yapıldı
Saha içindeki tartışmanın ardından durum, Millwall'ın teknik ekibi ve sağlık ekibinin kalecinin iddialarına tepki göstermesiyle tırmandı. Sky Sports'un haberine göre Millwall ekibi, olayın hemen ardından maç görevlilerine resmi bir şikâyette bulundu. Dördüncü hakem de daha sonra kalecinin West Ham forveti hakkında gerçekten tükürme suçlamasında bulunduğunu doğruladı.
Tükürme suçlamaları, Futbol Federasyonu tarafından son derece ciddiyetle ele alınıyor ve kanıtların kesin bulunması halinde çoğu zaman uzun süreli cezalara yol açıyor. Yakın dönem emsalleri, bu tür ihlallerin ciddiyetini ortaya koyuyor. Burnley orta saha oyuncusu Hannibal Mejbri, Aralık 2025'te Leeds taraftarlarına tükürdüğü gerekçesiyle dört maç men ve 15.000 £ para cezası alırken, Norwich kanat oyuncusu Borja Sainz da Aralık 2024'te Sunderland'e karşı yaşanan benzer bir olay nedeniyle altı maç ceza ve 12.000 £ para cezasına çarptırılmıştı.
İki devrenin hikâyesi
Tartışma gündemin merkezine oturmadan önce maç, Doğu ve Güneydoğu Londra futbolunu tanımlayan sert rekabetin bir vitrini olmuştu. Millwall 2-0'lık net bir üstünlük kurmuş ve Premier League'den düşen komşusu karşısında unutulmaz bir galibiyete uzanacak gibi görünmüştü.
West Ham, sık sık sert müdahaleler ve taktik fauller nedeniyle duran maçta geri dönerek bir puan almayı başardı. West Ham'ı Championship'te Swansea'nın bir puan önünde lider tutan, Millwall'ı ise 10. sıraya yükselten 2-2'lik skor, karşılaşmanın rekabetçi yapısını yansıttı; ancak maç sonrası tartışmalar tamamen Castellanos'un davranışlarına odaklandı.
- Getty Images Sport
Teknik direktörler tükürme tartışmasına tepki gösterdi
Hararetli geçen maçın ardından West Ham menajeri Nuno Espirito Santo, forvetini ilgilendiren olay hakkında konuşmaya çekilerek tartışmadan hızla uzak durdu. Maç sonrası basın görevleri sırasında tükürme iddiası sorulduğunda Portekizli teknik adam sadece şu ifadeleri kullandı: "Görmedim, görmedim, bu yüzden bu konuda yorum yapmayacağım."
Öte yandan Millwall menajeri Alex Neil durumu doğrudan ele aldı; olayın yaşandığı ana uzak olduğunu kabul ederken Marschall'a desteğini verdi. Derbinin ardından basına konuşan Lions'ın patronu, oyuncusunun iddia konusundaki dürüstlüğünü destekleyerek şunları söyledi: "Ben çok uzaktayım, bu yüzden ne olduğunu görmem benim için zor. Fil'in bunu durduk yere söyleyeceğini varsaymam, öyle diyeyim, o yüzden bilmiyorum. Eminim hakemler ve yetkililer, her kimse, buna bakacaktır ve eğer ele alınması gerekiyorsa, eminim bunu yapacaklardır."
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