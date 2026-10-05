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West Ham ve Portekiz'in eski yıldızı Hugo Porfirio, Lizbon'da Uber şoförü olarak çalışırken görüntülendi
- APL
Eski milli oyuncu direksiyon başında bulundu
Eski Portekiz milli futbolcu Porfirio, 53 yaşında Lizbon genelinde Uber şoförü olarak çalışırken görülmesinin ardından taraftarları şaşırttı. 1996-97 sezonunda West Ham formasıyla Premier League'de oynayan kanat oyuncusu, Olivais ile Chelas arasındaki kısa bir yolculukta iki yolcu tarafından beklenmedik şekilde tanındı. Bu karşılaşma kısa sürede Portekiz genelinde geniş yankı uyandırdı; eski forvet ise yıllardır bilinçli olarak kamuoyunun gözünden uzakta bir yaşam sürüyordu.
Viral olan araç yolculuğu, göz kamaştıran geçmişi ortaya çıkardı
Beklenmedik karşılaşma, içerik üreticisi Andre Ramalho'nun sürpriz yolculuğa ait görüntüleri paylaşmasının ardından internette gündem oldu. Direksiyon başındaki kişinin kim olduğunu fark ettiğinde yaşadığı şaşkınlığı anlatan Ramalho, Portekiz basınından A Bola'nın aktardığı videoda koşulları şöyle açıkladı: "Yalnızca Olivais'ten Chelas'a gidiyorduk ve bu 10 dakikalık bir yürüyüş, bu yüzden yürüyorduk ama biraz geç kalmıştık, uyuyakaldık ve Uber çağırmak zorunda kaldık."
Yolcuların şaşkınlığı, şoförlerinin Euro 1996'da Portekiz'in altın jenerasyonunun bir parçası olduğunu fark etmeleriyle daha da arttı. Klipte tepkisini sürdürən Ramalho, şunları ekledi: "Bu adam bizi resmen hafife alıyor. Nasıl yani, özel bir şey değil? Euro 1996'da oynadı, Rui Costa, Luis Figo, Vitor Baia ile oynadı. Hayatımda gördüğüm en havalı adam. Gerçekten çok havalı. Arabayı da iyi kullandı... Futbolcuların iyi araba kullandığıyla tanınıp tanınmadığını bile bilmiyorum."
- Panoramic by PsnewZ
Avrupa liglerinde süslü kariyer
Başkentte yolcu taşımaya başlamasından çok önce Porfirio, Sporting CP'de A takımdaki ilk maçına Sir Bobby Robson tarafından çıkarılmasının ardından üst düzeyde çeşitli duraklardan geçen bir kariyer yaşadı. Yetenekli kanat oyuncusu, daha sonra West Ham United formasıyla 27 maça çıktı ve İspanya'da Racing Santander'de etkileyici performanslar sergiledikten sonra Benfica'ya transfer oldu. Oyunculuk kariyerinin son demlerinde, A milli takımda üç kez forma giyen futbolcu kiralık olarak Nottingham Forest'ı temsil etti, daha sonra ise Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giydi.
Sportif ihtişamın yerini sakin bir hayat aldı
Lizbon doğumlu tecrübeli ismin profesyonel futboldaki son görevi, on yıldan fazla süre önce Sporting CP B'nin teknik ekibinin bir parçası olarak geldi. Direksiyon başında hayatını kazanıyor olması, ülkesinin en iyi yetenekleriyle soyunma odasını paylaştığı dönemden çarpıcı bir kopuşu işaret ediyor. Modern futbolun amansız göz önündeliğinden tamamen uzak olan Porfirio, kameralardan uzakta gösterişten uzak günlük rutinini sürdürmekten memnun görünüyor.
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