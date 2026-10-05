Beklenmedik karşılaşma, içerik üreticisi Andre Ramalho'nun sürpriz yolculuğa ait görüntüleri paylaşmasının ardından internette gündem oldu. Direksiyon başındaki kişinin kim olduğunu fark ettiğinde yaşadığı şaşkınlığı anlatan Ramalho, Portekiz basınından A Bola'nın aktardığı videoda koşulları şöyle açıkladı: "Yalnızca Olivais'ten Chelas'a gidiyorduk ve bu 10 dakikalık bir yürüyüş, bu yüzden yürüyorduk ama biraz geç kalmıştık, uyuyakaldık ve Uber çağırmak zorunda kaldık."

Yolcuların şaşkınlığı, şoförlerinin Euro 1996'da Portekiz'in altın jenerasyonunun bir parçası olduğunu fark etmeleriyle daha da arttı. Klipte tepkisini sürdürən Ramalho, şunları ekledi: "Bu adam bizi resmen hafife alıyor. Nasıl yani, özel bir şey değil? Euro 1996'da oynadı, Rui Costa, Luis Figo, Vitor Baia ile oynadı. Hayatımda gördüğüm en havalı adam. Gerçekten çok havalı. Arabayı da iyi kullandı... Futbolcuların iyi araba kullandığıyla tanınıp tanınmadığını bile bilmiyorum."