West Ham ve Danny Dyer’a bir yıllık söz: Scott Parker Premier League’e yükselmeyi sağlayamazsa Jarrod Bowen’ın sadakatinin bir son kullanma tarihi var mı?
Bowen, evlilik yoluyla West Ham tutkunu Dyer ailesine katıldı
Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası planlarının dışında kalması pek çok kişiyi şaşırtsa da, Bowen yaz transfer döneminde ayrılık söylentilerini görmezden gelmeyi tercih etti. Bunun yerine London Stadium'da sözleşmesinin yenilenen şartlarını kabul etti.
West Ham'ın ilk denemede yeniden üst düzeye çıkmasına yardımcı olacağına söz verdi. Dyer ailesiyle kurduğu bağlar, Strictly Come Dancing yarışmacısı ve eski Love Island yıldızı Dani ile evlenmesinin ardından, yeni bir macerayı değerlendirmesini zorlaştırdı.
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Yetenekli forvet, transfer söylentilerine kulak asmamayı tercih etti
29 yaşındaki kanat oyuncusunun West Ham ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Bowen, kariyerini bu kulüpte sürdürüp futbolu burada bırakmayı umuyordu. Kulüp formasıyla şimdiden 300'e yakın maça çıktı ve attığı 94 golle takımın sembol isimlerinden biri hâline geldi.
Bowen Premier League'de kalmak istediğini belirtseydi, en üst ligden çok sayıda kulüp ona kapılarını seve seve açardı. Kulübünde kalma kararı takdire değer, ancak bu karar için bir süre sınırı belirlenmiş mi?
Bowen, West Ham'a üst lige yükselmesi için bir yıl süre mi tanıyor?
Kendisine Bowen'ın West Ham ile bir yıllık anlaşması olup olmadığı sorulduğunda, yeni teknik direktör Scott Parker Championship'ten üst lige çıkma baskısı altındayken, eski West Ham kanat oyuncusu Jarvis, taraftarlara benzersiz deplasman deneyimleri yaşama fırsatı sunan son Midnite Express girişimi kapsamında GOAL'e konuştu: “Sanırım durum böyle anlaşılmalı.
“Kulübü ne kadar sevdiğini biliyorsunuz. Ailesinin kulübü ne kadar sevdiğini biliyorsunuz. Taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Championship'te oynamış en iyi oyuncu da olabilir.
“Hâlâ yazın İngiltere'nin kadrosunda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Rakamlardan, istatistiklerden söz ediyorsunuz; ben bunlara her zaman çok fazla önem veren biri değilim ama yaptıklarına itiraz edemezsiniz.
“Takımınızda böyle bir oyuncu olduğunda, West Ham takımındaki veya kadrosundaki oyuncuların ona bakıp bunun kendilerine büyük bir güven verdiğini hissettiklerini düşünüyorum. Bir maçta zorlanıyorsanız, ‘Tamam, topu Jarrod Bowen'a verelim’ dersiniz.
“O da katkı vermeye devam ediyor. Mutlaka en iyi formunda, en iyi seviyesinde olduğunu düşünmüyorum ama öyle olmasa bile, yüzde 95'indeyse bile takımınızda bulunması inanılmaz bir avantaj. Katkı veriyor ve hâlâ iyi oynuyor. Rakam üretmeye devam ediyor. Gol ve asist üretmeye devam ediyor.
“Ayrıca o takımın liderlerinden biri. En çok bağırıp çağıran kişi olmayabilir ama örnek olarak liderlik ediyor. Bence takımdaki değerini gerçekten gösteren de bu. Scott Parker onu kadrosunda bulundurmaktan son derece memnun olacaktır.”
- Midnite
Parker, London Stadium'da Nuno'nun yerine teknik direktörlüğe getirildi.
West Ham, kulübü çok iyi tanıyan eski orta saha oyuncusu Parker'ı görevden alınan Nuno Espirito Santo'nun yerine getirerek teknik direktörlük koltuğunda bir değişikliğe daha gitti.
Parker yönetimindeki ilk maçta West Ham, Cardiff karşısında üç farklı geriden gelerek heyecan dolu bir mücadeleden 3-3 beraberlikle ve bir puanla ayrıldı. Bowen henüz yeniden İngiltere millî takımına çağrılmamışken West Ham, cumartesi günü Blackburn deplasmanına çıktıktan sonra kasım ayındaki millî maç arasına girecek.
Wolverhampton Wanderers'ın 2026/27 sezonundaki ana partneri Midnite, “Midnite Express” aracılığıyla 100 Wolverhampton Wanderers taraftarına lüks otobüsle ulaşım sağlayacak. Taraftarlar, sevdikleri Wolverhampton Wanderers'ın bu cumartesi, 7 Kasım'da ligin gözde kulübü Wrexham'la oynayacağı maçı izlemek için yaklaşık 209 kilometrelik gidiş dönüş yolculuğuna çıkacak.
Taraftarlara Midnite Express'te Wolverhampton Wanderers efsaneleri Steve Bull, Carl Ikeme ve Matt Jarvis eşlik edecek. Kulüple ilgili bilgi yarışmaları ve canlı soru-cevap etkinliklerinin yanı sıra özel ödüller kazanma fırsatı da sunulacak.
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