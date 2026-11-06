Kendisine Bowen'ın West Ham ile bir yıllık anlaşması olup olmadığı sorulduğunda, yeni teknik direktör Scott Parker Championship'ten üst lige çıkma baskısı altındayken, eski West Ham kanat oyuncusu Jarvis, taraftarlara benzersiz deplasman deneyimleri yaşama fırsatı sunan son Midnite Express girişimi kapsamında GOAL'e konuştu: “Sanırım durum böyle anlaşılmalı.

“Kulübü ne kadar sevdiğini biliyorsunuz. Ailesinin kulübü ne kadar sevdiğini biliyorsunuz. Taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Championship'te oynamış en iyi oyuncu da olabilir.

“Hâlâ yazın İngiltere'nin kadrosunda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Rakamlardan, istatistiklerden söz ediyorsunuz; ben bunlara her zaman çok fazla önem veren biri değilim ama yaptıklarına itiraz edemezsiniz.

“Takımınızda böyle bir oyuncu olduğunda, West Ham takımındaki veya kadrosundaki oyuncuların ona bakıp bunun kendilerine büyük bir güven verdiğini hissettiklerini düşünüyorum. Bir maçta zorlanıyorsanız, ‘Tamam, topu Jarrod Bowen'a verelim’ dersiniz.

“O da katkı vermeye devam ediyor. Mutlaka en iyi formunda, en iyi seviyesinde olduğunu düşünmüyorum ama öyle olmasa bile, yüzde 95'indeyse bile takımınızda bulunması inanılmaz bir avantaj. Katkı veriyor ve hâlâ iyi oynuyor. Rakam üretmeye devam ediyor. Gol ve asist üretmeye devam ediyor.

“Ayrıca o takımın liderlerinden biri. En çok bağırıp çağıran kişi olmayabilir ama örnek olarak liderlik ediyor. Bence takımdaki değerini gerçekten gösteren de bu. Scott Parker onu kadrosunda bulundurmaktan son derece memnun olacaktır.”