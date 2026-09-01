Getty Images Sport
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West Ham savunmacısı Jean-Clair Todibo, Nuno Espirito Santo yönetiminde gözden düştükten sonra RC Lens'e kiralık transferini tamamladı
Eski Barcelona oyuncusu için Ligue 1'e dönüş
Todibo'nun Premier Lig'deki dönemi bir yol ayrımına geldi; West Ham United, savunmacının geçici olarak ayrıldığını resmen açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu, 2024-25 sezonunun geri kalanını geçireceği RC Lens'e transferini tamamladı.
Fransız oyuncu ilk olarak Ağustos 2024'te West Ham'a katılmıştı. Bu anlaşmanın yapısı başlangıçta Nice'ten kiralık transfer şeklindeydi, ancak £34 milyonun biraz üzerinde zorunlu satın alma maddesi içeriyordu. Londra Stadyumu'na bu kalıcı transfer artık tamamlandığına göre, kulüp oyuncu için en iyi yolun Fransa'da yeniden düzenli süre bulmak olduğuna karar verdi.
- Getty Images Sport
Nuno Santo yönetiminde yaşadığı sıkıntılar
West Ham'a gelişinden bu yana 54 maça çıkmasına rağmen, Todibo'nun etkisi son aylarda belirgin şekilde azaldı. Savunmacı, mevcut sezonda Santo'nun takımında hiç forma giymedi; Portekizli teknik adam savunma hattında başka kombinasyonları tercih etti.
Eski Barcelona ve Toulouse oyuncusu, top kapmadaki hızı ve topla teknik becerisi nedeniyle sık sık övgü aldı, ancak Premier League'in fiziksel talepleri ile Nuno'nun sisteminin özel gereklilikleri arasında bir uyumsuzluk oluşmuş gibi görünüyor.
Yüksek profilli transferlerle geçen bir kariyer
Todibo'nun kariyeri, büyük kulüplere yaptığı transferlerle şekillendi; bu süreç, genç yaşta Toulouse'dan Barcelona'ya yaptığı ses getiren geçişle başladı. Nou Camp'taki dönemi forma sayısı açısından sınırlı kalsa da, onu Avrupa'nın çeşitli üst düzey liglerine taşıyan yolculuğun zeminini hazırladı.
West Ham'ın Fransız oyuncuya ciddi yatırım yapma kararı, niyet beyanı olarak görülmüştü, ancak futbolda dengeler hızla değişebilir. RC Lens'e gitmek, kendisini rahat hissettiği ve geçmişte başarılı olduğu bir lige bir bakıma dönüş anlamı taşıyor. West Ham açısından ise kiralık transfer, kadro dengesini sağlamaya yardımcı oluyor ve hiçbir resmi maçta süre alamayan bir oyuncunun maaş yükünü azaltıyor.
- Getty Images Sport
Lens, savunmadaki seçeneklerini güçlendirdi
RC Lens için Todibo kalibresinde bir oyuncuyu kadroya katmak önemli bir başarı anlamına geliyor. Fransız ekibi, savunma hattına tecrübeli ve kaliteli bir takviye yapmayı hedefliyordu; Todibo da hem uluslararası düzeyde bir geçmiş hem de Ligue 1’e dair geniş bilgi birikimi getiriyor. Anlaşma, bir sezonluk kiralık transfer şeklinde ve bu da Lens’in büyük bir bonservis bedelinin getireceği anlık mali yükü üstlenmeden üst düzey yeteneği kadroya katma stratejisine mükemmel şekilde uyuyor.
West Ham taraftarları, kulüp oyuncunun geleceğinde hâlâ önemli bir mali paya sahip olduğu için onun gelişimini yakından takip edecek. Todibo’nun Fransa’da iyi performans göstermesi halinde bu durum, gelecek yaz kalıcı bir transfere ya da potansiyel olarak farklı şartlar altında West Ham kadrosuna yeniden dahil edilmesine yol açabilir.
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