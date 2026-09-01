RC Lens için Todibo kalibresinde bir oyuncuyu kadroya katmak önemli bir başarı anlamına geliyor. Fransız ekibi, savunma hattına tecrübeli ve kaliteli bir takviye yapmayı hedefliyordu; Todibo da hem uluslararası düzeyde bir geçmiş hem de Ligue 1’e dair geniş bilgi birikimi getiriyor. Anlaşma, bir sezonluk kiralık transfer şeklinde ve bu da Lens’in büyük bir bonservis bedelinin getireceği anlık mali yükü üstlenmeden üst düzey yeteneği kadroya katma stratejisine mükemmel şekilde uyuyor.

West Ham taraftarları, kulüp oyuncunun geleceğinde hâlâ önemli bir mali paya sahip olduğu için onun gelişimini yakından takip edecek. Todibo’nun Fransa’da iyi performans göstermesi halinde bu durum, gelecek yaz kalıcı bir transfere ya da potansiyel olarak farklı şartlar altında West Ham kadrosuna yeniden dahil edilmesine yol açabilir.