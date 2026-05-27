West Ham, Premier Lig'den küme düşme tehlikesiyle ilgili kritik toplantının ardından Nuno Espírito Santo hakkında bir açıklama yayınladı

West Ham, Nuno'nun geleceğine açıklık getirmek amacıyla harekete geçti ve resmi bir açıklamayla teknik direktörün 2026-27 sezonunda da görevine devam edeceğini doğruladı. Premier Lig'i 18. sırada tamamlamasına rağmen, yönetim kurulu bu hafta başında yapılan üst düzey bir toplantının ardından Portekizli teknik adama güvenmeye karar verdi. Bu karar, London Stadium'da zorlu bir sezonun ardından alındı, ancak kulüp yönetimi, 52 yaşındaki teknik direktörün sezonun ikinci yarısında yükseliş için yeterli gelişme gösterdiğine inanıyor.

Açıklamada şöyle deniyor: "Geçen Ağustos ayında Premier Lig sezonu başladığında, West Ham United'daki hiç kimse küme düşmeyi istemezdi. Kulübe tutkuyla bağlı olan herkes için bu durum çok acı verici ve bu his bir süre daha devam edecek. Yönetim Kurulu olarak, sezonumuzun yeterince iyi geçmediğini inkar edemeyiz. Siz taraftarların her zamanki gibi takıma sürekli destek verdiğinizi biliyoruz ve sadakatiniz ve bağlılığınız, ligdeki son sıralamamızla orantılı değildi. Ayrıca, kulübün son yıllarda izlediği yön konusunda çoğunuzun hissettiği hayal kırıklığını da anlıyoruz.

"Her ne kadar küme düşmek hiçbirimizin istediği bir şey olmasa da, artık ileriye bakmalıyız. Yönetim Kurulu, umarız 2027 yılının Ağustos ayında Premier Lig'e geri döndüğümüzde, saha içinde ve dışında her açıdan daha iyi bir West Ham United olabilmemiz için kulübün işleyişinin her yönünü gözden geçirmelidir. Futbol faaliyetleri her zaman birinci önceliğimiz olmalıdır ve gelecek sezonun planlaması, Pazar günü son düdük çaldığı anda başladı. Bu hafta başında Baş Antrenör Nuno Espírito Santo ile toplantılar yaptık ve kendisinin kulübe olan bağlılığını sürdüreceğini ifade ettiğini memnuniyetle teyit ediyoruz – biz de ona karşı aynı şekilde bağlıyız."



