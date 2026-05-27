West Ham, Premier Lig'den küme düşme tehlikesiyle ilgili kritik toplantının ardından Nuno Espírito Santo hakkında bir açıklama yayınladı
Hammers, puan kaybına rağmen Nuno'nun yanında duruyor
West Ham, Nuno'nun geleceğine açıklık getirmek amacıyla harekete geçti ve resmi bir açıklamayla teknik direktörün 2026-27 sezonunda da görevine devam edeceğini doğruladı. Premier Lig'i 18. sırada tamamlamasına rağmen, yönetim kurulu bu hafta başında yapılan üst düzey bir toplantının ardından Portekizli teknik adama güvenmeye karar verdi. Bu karar, London Stadium'da zorlu bir sezonun ardından alındı, ancak kulüp yönetimi, 52 yaşındaki teknik direktörün sezonun ikinci yarısında yükseliş için yeterli gelişme gösterdiğine inanıyor.
Açıklamada şöyle deniyor: "Geçen Ağustos ayında Premier Lig sezonu başladığında, West Ham United'daki hiç kimse küme düşmeyi istemezdi. Kulübe tutkuyla bağlı olan herkes için bu durum çok acı verici ve bu his bir süre daha devam edecek. Yönetim Kurulu olarak, sezonumuzun yeterince iyi geçmediğini inkar edemeyiz. Siz taraftarların her zamanki gibi takıma sürekli destek verdiğinizi biliyoruz ve sadakatiniz ve bağlılığınız, ligdeki son sıralamamızla orantılı değildi. Ayrıca, kulübün son yıllarda izlediği yön konusunda çoğunuzun hissettiği hayal kırıklığını da anlıyoruz.
"Her ne kadar küme düşmek hiçbirimizin istediği bir şey olmasa da, artık ileriye bakmalıyız. Yönetim Kurulu, umarız 2027 yılının Ağustos ayında Premier Lig'e geri döndüğümüzde, saha içinde ve dışında her açıdan daha iyi bir West Ham United olabilmemiz için kulübün işleyişinin her yönünü gözden geçirmelidir. Futbol faaliyetleri her zaman birinci önceliğimiz olmalıdır ve gelecek sezonun planlaması, Pazar günü son düdük çaldığı anda başladı. Bu hafta başında Baş Antrenör Nuno Espírito Santo ile toplantılar yaptık ve kendisinin kulübe olan bağlılığını sürdüreceğini ifade ettiğini memnuniyetle teyit ediyoruz – biz de ona karşı aynı şekilde bağlıyız."
Yönetim Kurulu istatistiksel iyileşmeye işaret ediyor
Kararlarına ilişkin açıklamasında West Ham yönetim kurulu, yılbaşından bu yana takımın formunda önemli bir iyileşme olduğunu vurguladı. Kulüp, sezonun son 17 maçındaki maç başına puan ortalamasının geleneksel olarak ligin üst sıralarında yer almayı garantilemek için yeterli olacağını belirterek, takımın Nuno’nun rehberliğinde nihayet kimliğini bulmaya başladığını ima etti.
Resmi açıklamada şunlar da eklendi: "Nuno, West Ham United'ı ilk denemede tekrar üst lige çıkarmak için son derece motive olduğunu açıkça belirtti. Bu, gelecek sezon için tartışmasız hedefimiz olmalıdır. Nuno, daha önce bir yıl EFL Championship'te görev yapmış ve 2018'de Wolverhampton Wanderers ile 99 puan toplayarak şampiyonluğu kazanarak olağanüstü bir başarıya imza atmıştı.
"Pazar günkü nihai sonuç acı verici olsa da, Yönetim Kurulu son aylarda daha geniş çaplı iyileşme ve ilerleme işaretleri olduğuna inanıyor ve Nuno'nun bu ilerlemeyi sürdürmesini istiyoruz. Premier League'in son 17 maçında toplam 25 puan topladık, bu da maç başına 1,47 puan anlamına geliyor; bu oranla sezonun tamamında yedinci sırada yer alırdık. Ayrıca, Ocak ayından bu yana takımın zihniyetinde ve birlikteliğinde görülen belirgin iyileşmenin performans ve sonuçlardaki bu yükselişe yol açtığını düşünüyoruz; bu da onu bizi ileriye taşıyacak doğru kişi yapıyor."
Sezonluk bilet indirimi açıklandı
West Ham, Championship'e başlarken gelecek sezon için sezonluk bilet fiyatlarını düşüreceğini de doğruladı. Açıklamada şöyle denildi: "Kulübün taraftar kitlesiyle ilişkilerini düzeltmek için adımlar atmamız gerektiğini biliyoruz. West Ham United'ın tüm taraftarlarını dinleyen ve onlarla açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kuran bir kulüp olmasını istiyoruz. Yeni Geçici Genel Müdürümüz Karim Virani, göreve başladığı ilk haftalarda seçilmiş Taraftar Danışma Kurulu (FAB) ile birkaç kez bir araya geldi.
"Taraftarların geri bildirimlerini dikkate almaya ve bunu gerçek, anlamlı eylemlerle desteklemeye kararlıyız – önümüzdeki sezon tüm sezonluk bilet fiyatlarında %30'a varan indirimlerle başlıyoruz.
"West Ham United taraftarı olmanın zorlu ve zor bir dönem olduğunu anlıyoruz. Ve bunu doğru bir şekilde yapmak için sizlere ve dünyanın her yerindeki tüm taraftarlara karşı büyük bir sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Birlikte, kulübü ait olduğu yere geri getireceğiz. Bunun için gereken sıkı çalışma çoktan başladı."
Yönetim politikası konusunda iç anlaşmazlık
Kulüp açıklamasında tek bir ses olarak konuşsa da, talkSPORT’un haberine göre kulüp yönetimi arasında bazı iç tartışmalar yaşandığı belirtiliyor. Kulübün en büyük ikinci hissedarı olan Daniel Kretinsky’nin devamlılığı savunan başlıca isim olduğu, David Sullivan’ın ise başlangıçta yeni bir başlangıç için teknik direktörlük koltuğunda bir değişiklik yapılmasına daha açık olduğu anlaşılıyor.
Bu farklı görüşlere rağmen, Nuno projeye olan bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti ve mevcut sezonun hayal kırıklığını telafi etmek için son derece motive olmaya devam ediyor.