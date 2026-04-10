Getty Images Sport
Çeviri:
West Ham'ın Wolves'u ezici bir skorla mağlup etmesiyle Tottenham, Premier Lig'de küme düşme hattına girdi
Hammers, Londralı rakiplerine bir hezimet yaşattı
West Ham, Londra Stadyumu'nda Wolves'u 4-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek alt sıralardan etkileyici bir şekilde çıktı. Konstantinos Mavropanos ve Taty Castellanos'un ikişer golü, Hammers'a hayati öneme sahip üç puanı kazandırdı ve takımı 17. sıraya yükselterek küme düşme hattından iki puan uzaklaştırdı.
Doğu Londra'da rahatlama havası hakimken, bu sonuç başkentin kuzeyindeki Tottenham için feci sonuçlar doğurdu. Spurs, 18. sıraya geriledi ve kulüp 17 yıl sonra ilk kez Premier Lig'de küme düşme potasına girdi. En son bu kadar alt sıralarda yer aldıkları zaman, Harry Redknapp yönetimindeki Ocak 2009'da Wigan Athletic'e yenildikleri zamandı.
- AFP
De Zerbi zorlu bir sınavla karşı karşıya
Pazar günü Sunderland karşısında ilk maçına çıkacak olan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi için zamanlama daha kritik olamazdı.
Thomas Frank ve Igor Tudor'un başarısız dönemlerinin ardından, bu sezon Spurs'un teknik direktör koltuğuna oturan üçüncü isim oldu. De Zerbi'nin tek görevi, kulübün son 13 lig maçında galibiyet alamadığı düşüşü durdurmak.
Tottenham'ın sezon istatistikleri, Lilywhite taraftarları için iç karartıcı bir tablo çiziyor. Kazanılmayan bu 13 maçın sekizi mağlubiyetle sonuçlandı ve kulüp, Aralık ayı başından beri kendi sahasında galibiyet tatmadı.
Nuno’nun West Ham’ı için hayatta kalma mücadelesi
West Ham için Wolves'a karşı alınan galibiyet, Premier Lig'de 15. sezonunu üst üste tamamlama yolunda önemli bir adım anlamına geliyor. Sezonun başlarında Graham Potter'ın yerine geçen teknik direktör Nuno Espirito Santo, 2026'da çalkantılı bir dönemi başarıyla atlatmayı başardı ve Manchester City ile Spurs gibi takımlara karşı hayati önem taşıyan puanlar topladı.
Hammers, şimdi üç Londra derbisi ve lig lideri Arsenal ile zorlu bir karşılaşmayı içeren zorlu bir son döneme giriyor. Ancak, kaderleri artık kendi ellerinde olduğundan, Cuma gecesi momentum önemli ölçüde değişti. Dört gollük fark, sadece üç puan kazandırmakla kalmadı, sezonun sonuna yaklaşırken gol farklarına da tam zamanında bir destek sağladı.
Spurs için kabus gibi bir karşılaşma
West Ham yukarıya doğru tırmanırken, Tottenham hata yapma lüksü pek olmayan bir fikstürle başa çıkmak zorunda. Sunderland deplasmanının ardından De Zerbi’nin takımı, zorlu bir son ay öncesinde Brighton ve Wolves ile karşılaşacak. Mayıs ayı programında Aston Villa ve Chelsea ile oynanacak kritik maçların yanı sıra, sezonun kaderini belirleyebilecek Everton ile son gün karşılaşması da yer alıyor.
Şampiyonluk mücadelesi, Tottenham gibi bir kulüp için rahatsız edici bir gerçeklik haline geliyor. 2025-26 sezonunda sadece yedi maç kalırken, yeni yönetim ve oyuncular üzerindeki baskı doruk noktasına ulaştı.