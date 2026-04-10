West Ham'ın Wolves'u ezici bir skorla mağlup etmesiyle Tottenham, Premier Lig'de küme düşme hattına girdi

West Ham, Londra Stadyumu'nda Wolves'u 4-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek alt sıralardan etkileyici bir şekilde çıktı. Konstantinos Mavropanos ve Taty Castellanos'un ikişer golü, Hammers'a hayati öneme sahip üç puanı kazandırdı ve takımı 17. sıraya yükselterek küme düşme hattından iki puan uzaklaştırdı.

Doğu Londra'da rahatlama havası hakimken, bu sonuç başkentin kuzeyindeki Tottenham için feci sonuçlar doğurdu. Spurs, 18. sıraya geriledi ve kulüp 17 yıl sonra ilk kez Premier Lig'de küme düşme potasına girdi. En son bu kadar alt sıralarda yer aldıkları zaman, Harry Redknapp yönetimindeki Ocak 2009'da Wigan Athletic'e yenildikleri zamandı.



