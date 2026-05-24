West Ham'ın Premier Lig'den küme düşmesinin ardından Jarrod Bowen gelecekle ilgili sorulara yanıt verdi

Eylül ayında Graham Potter'ın yerine geçen teknik direktör Nuno, West Ham taraftarlarından özür diledi ancak teknik direktörlük görevinde kalacağına dair bir taahhütte bulunmayı ya da yıldız oyuncularının geleceği hakkında yorum yapmayı reddetti. Nuno, "Kulüpteki hepimiz için çok üzücü bir an" dedi. "Zor bir gündü, önümüzde zorlu bir görev vardı ve kendi geleceğimizi belirleme imkânını kaybettik. Şu anda bana geçmiş ve gelecek hakkında soru sorarsanız, taraftarlarımızın, kendimizin ve kulübün yaşadığı bu üzüntülü anı anlamak, özür dilemek ve bize verdikleri tüm destek için onlara teşekkür etmek için en uygun zaman olduğunu düşünmüyorum. Puan açısından garip bir sezondu, normalde son 10 yılda 39 puan, takımların ligde kalması için yeterli oluyordu. Geliştik, ama bu yeterli değil."