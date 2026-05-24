Getty Images Sport
Çeviri:
West Ham'ın Premier Lig'den küme düşmesinin ardından Jarrod Bowen gelecekle ilgili sorulara yanıt verdi
West Ham son haftada küme düştü
West Ham, Championship'e düştü ve birinci ligdeki 14 yıllık serüvenine son verdi. The Hammers, evindeki son maçında Leeds United'ı 3-0 mağlup etti; Taty Castellanos, Bowen ve Callum Wilson ikinci yarıda attıkları gollerle galibiyete imza attı. Ancak Tottenham, Everton'ı yenerek West Ham'ın iki puan önünde bitirdi ve West Ham'ın kaderini belirledi. Bowen, Ocak 2020'de Hull City'den transfer olduktan sonra kulüpte altı yıl geçirdi. Bu süre zarfında 280 maça çıkan Bowen, taraftarların gözdesi haline geldi, ancak yaz transfer döneminde kulüpten ayrılacağı yönünde güçlü söylentiler var.
- Getty Images Sport
Bowen, geleceğe dair spekülasyonlara yanıt verdi
Maçın ardından, 30 Haziran 2030'da sona erecek bir sözleşmeye sahip olan 29 yaşındaki kanat oyuncusuna, yaygın transfer spekülasyonları karşısında planları soruldu. "Dinleyin, bu konu hâlâ çok, çok taze. Gelecek hakkında konuşmak kulübe, taraftarlara ve bu tür her şeye saygısızlık olur," dedi Bowen. "Burada sözleşmem var. Söylentiler olacak, konuşmalar olacak, ama nihayetinde benim gördüğüm şey, bu kulübü Premier Lig'e geri döndürmek. Burada gerçekten çok güzel anlar yaşadım. Bu gerçekten zor bir an. Geleceğin ne getireceğini asla bilemezsiniz, ama bu kulübü Premier Lig'de görmek istiyorum ve şu anda benim vizyonum, bu kulübü Premier Lig'e geri döndürmek."
Nuno taraftarlardan özür diledi
Eylül ayında Graham Potter'ın yerine geçen teknik direktör Nuno, West Ham taraftarlarından özür diledi ancak teknik direktörlük görevinde kalacağına dair bir taahhütte bulunmayı ya da yıldız oyuncularının geleceği hakkında yorum yapmayı reddetti. Nuno, "Kulüpteki hepimiz için çok üzücü bir an" dedi. "Zor bir gündü, önümüzde zorlu bir görev vardı ve kendi geleceğimizi belirleme imkânını kaybettik. Şu anda bana geçmiş ve gelecek hakkında soru sorarsanız, taraftarlarımızın, kendimizin ve kulübün yaşadığı bu üzüntülü anı anlamak, özür dilemek ve bize verdikleri tüm destek için onlara teşekkür etmek için en uygun zaman olduğunu düşünmüyorum. Puan açısından garip bir sezondu, normalde son 10 yılda 39 puan, takımların ligde kalması için yeterli oluyordu. Geliştik, ama bu yeterli değil."
- Getty Images Sport
Bowen ve West Ham için bundan sonra ne olacak?
West Ham, hemen bir üst lige yükselmeyi hedeflediği için artık zorlu bir Championship sezonuna hazırlanmak zorunda. Kulüp, teknik direktörlük konusunda önemli kararlar almak ve mali dengesini sağlamak amacıyla yaz aylarında kadrosunda büyük çaplı bir oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda. Bowen için ise öncelik, sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce dinlenmeye kayacak; Hammers taraftarları ise onun liderliğinde takımın birinci lige dönüş mücadelesine öncülük etmesini umut ediyor.