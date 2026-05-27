Çeviri:
West Ham'ın küme düşme tehlikesi nedeniyle acil satış planları yaparken, Manchester United yaz transfer döneminde Mateus Fernandes için 'ilk tercih' olarak öne çıkıyor
Kırmızı Şeytanlar yarışı önde götürüyor
i Paper'a göre, Manchester United Fernandes için yarışta en öne geçti; 21 yaşındaki oyuncu yaz transferi için Old Trafford'u "ilk tercihi" olarak belirledi. Portekizli yetenek, kulübünün zorluklarına rağmen olağanüstü bir sezon geçirerek kıtanın dört bir yanından hayran bakışlar topladı. Arsenal, Paris Saint-Germain ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği söylense de, "Rüyalar Tiyatrosu"nun cazibesi galip gelmiş görünüyor.
United, orta saha seçeneklerini güçlendirmek istiyor ve eski Southampton oyuncusunu Michael Carrick'in kadrosuna hayati bir katkı olarak görüyor. Bu transfer girişimi, kulübün orta sahasına gençlik ve dinamizm katmak istediği bir dönemde geliyor ve Fernandes, yeni yönetim altında son dönemde kaydedilen ilerlemeyi daha da ileriye taşımak isteyen kulübün aradığı profile uyuyor.
Hammers'ın acil satış kampanyası başlıyor
West Ham, geçen hafta sonu Premier Lig'deki yerini kaybetmesinin ardından zorlu bir yaz dönemine hazırlanıyor. Kulüp, mali dengesini sağlamak ve Championship'te mücadeleye hazırlanmak için 150 milyon sterlinlik dev bir tasfiye satışı planladığı bildiriliyor. Geçen yaz Southampton'dan 38 milyon sterlin artı 4 milyon sterlinlik ek ödemeler karşılığında takıma katılan Fernandes, bu satış planındaki en değerli varlıklardan biri.
Kulübün küme düşmesine rağmen, Hammers bu değerli oyuncuyu ucuza satmaya niyetli değil. Habere göre, mevcut sözleşmesinin bitmesine dört yıl kalan orta saha oyuncusu için 80 milyon sterlinlik bir ücret talep ediyorlar. Bu sezon Premier Lig'de kalitesini kanıtlayan West Ham, sadece on iki ay önce transfer ettikleri bu oyuncudan hala önemli bir kâr elde edebileceğine inanıyor.
Bruno Fernandes için ideal partner
Taktik açıdan, Manchester United yönetimi 21 yaşındaki oyuncuyu kulüp kaptanı Bruno Fernandes için mükemmel bir destek olarak görüyor. Sahada geniş bir alanı kapsayabilme ve savunmadan hücuma hızla geçiş yapabilme yeteneği, Bruno’nun yaratıcı oyununa ideal bir tamamlayıcı olarak değerlendiriliyor. İlginç bir şekilde, haberlere göre United kaptanı bu transferi şimdiden desteklemiş ve bu sezonun başlarında vatandaşını kulübün transfer ekibine önermiş.
Carrick yönetiminde orta saha yeniden yapılanması
Old Trafford'da kalıcı teknik direktör olarak atanmasının ardından Carrick, kadrosunu yeniden şekillendirmek için hiç vakit kaybetmiyor. Eski United orta saha oyuncusu, orta sahaya öncelik veriyor ve Fernandes, Carrick'in takıma kazandırmak istediği yüksek tempolu oyuncu profiline tam olarak uyuyor. Ancak United, gelecek sezon birçok cephede rekabet edebilecek bir kadro kurmayı hedeflediği için radarındaki tek isim o değil.
United, Atalanta'dan Ederson için bir anlaşma üzerinde çalışıyor ve haberlere göre Brezilyalı oyuncu kulüple kişisel şartlarda anlaştı. Hem Ederson'u hem de Fernandes'i kadroya katmak, Carrick'e önceki sezonda sıklıkla eksikliği hissedilen defansif istikrar ve yaratıcı enerjiyi bir arada sunarak, önemli bir niyet beyanı anlamına gelecektir.