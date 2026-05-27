West Ham'ın küme düşme tehlikesi nedeniyle acil satış planları yaparken, Manchester United yaz transfer döneminde Mateus Fernandes için 'ilk tercih' olarak öne çıkıyor

i Paper'a göre, Manchester United Fernandes için yarışta en öne geçti; 21 yaşındaki oyuncu yaz transferi için Old Trafford'u "ilk tercihi" olarak belirledi. Portekizli yetenek, kulübünün zorluklarına rağmen olağanüstü bir sezon geçirerek kıtanın dört bir yanından hayran bakışlar topladı. Arsenal, Paris Saint-Germain ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği söylense de, "Rüyalar Tiyatrosu"nun cazibesi galip gelmiş görünüyor.

United, orta saha seçeneklerini güçlendirmek istiyor ve eski Southampton oyuncusunu Michael Carrick'in kadrosuna hayati bir katkı olarak görüyor. Bu transfer girişimi, kulübün orta sahasına gençlik ve dinamizm katmak istediği bir dönemde geliyor ve Fernandes, yeni yönetim altında son dönemde kaydedilen ilerlemeyi daha da ileriye taşımak isteyen kulübün aradığı profile uyuyor.



