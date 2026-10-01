Sullivan, BBC’nin şikâyetlerle ilgili unsurlara karşı “gerçeğe pervasızca kayıtsız kaldığını ve kasten kör kalmayı seçtiğini” öne sürüyor. Sullivan, yayın kuruluşunun “bu yedi anlatımdan oluşan kümeyi, tartışmalı ve doğrulanmamış tarihî şikâyetler olarak değil... kesintisiz, 30 yıllık bir suç niteliğindeki cinsel istismar sürecinin kesin kanıtı olarak sunduğunu” söyledi.

Yayının, tıbben doğrulanmış sıkıntısını görmezden gelirken, “geniş ticari gayrimenkul, özel sermaye ve kurumsal yatırım portföylerinde ani ve ciddi ticari dışlanmaya, bankacılık kesintilerine ve ölçülebilir mali yıkıma” yol açtığını savunuyor.