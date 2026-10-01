Getty Images Sport
Çeviri:
West Ham'ın eski ortak sahibi milyarder David Sullivan, cinsel taciz belgeseli nedeniyle BBC'ye karşı 150 milyon sterlinlik dava açtı
BBC'ye karşı hukuki işlem
The Athletic'e göre, Sullivan, BBC'ye karşı 'Predator: The Billionaire Football Boss' programı nedeniyle Yüksek Mahkeme'de hakaret davası açtı. Belgeselde, yedi kadının Sullivan'ın 1980'ler ve 1990'lardaki davranışlarıyla ilgili iddialarına yer verildi.
Sullivan herhangi bir yanlış yaptığını reddetti ve 150 milyon £ tazminat talep ediyor. Ayrıca, Birleşik Krallık'ın Defamation Act'inin 13. bölümüne atıfta bulunarak, belgeselin BBC platformlarından kaldırılmasını zorunlu kılacak ve iddiaların yeniden yayımlanmasını engelleyecek bir mahkeme kararı istiyor. BBC konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.
- AFP
Ağır mali ve kişisel etki
Sullivan, BBC’nin şikâyetlerle ilgili unsurlara karşı “gerçeğe pervasızca kayıtsız kaldığını ve kasten kör kalmayı seçtiğini” öne sürüyor. Sullivan, yayın kuruluşunun “bu yedi anlatımdan oluşan kümeyi, tartışmalı ve doğrulanmamış tarihî şikâyetler olarak değil... kesintisiz, 30 yıllık bir suç niteliğindeki cinsel istismar sürecinin kesin kanıtı olarak sunduğunu” söyledi.
Yayının, tıbben doğrulanmış sıkıntısını görmezden gelirken, “geniş ticari gayrimenkul, özel sermaye ve kurumsal yatırım portföylerinde ani ve ciddi ticari dışlanmaya, bankacılık kesintilerine ve ölçülebilir mali yıkıma” yol açtığını savunuyor.
West Ham'den geri adım atmak
Sullivan, "özel hayatımla ilgili" iddiaların ardından West Ham'daki görevlerinden ayrıldı; bu iddiaları ise "olgusal olarak yanlış" diyerek sert şekilde reddetti. Kulüp, direktörlük görevinden istifasını doğrularken, "ciddi tarihî iddiaların yakında yayımlanacağı" yönünde bilgilendirildiklerini açıkladı.
Ancak West Ham, "iddiaların hiçbirinin West Ham United ya da kulübün herhangi bir faaliyetiyle ilgili olmadığını" hızla netleştirdi. Kulübün tutumunu yineleyen Sullivan da, "iddiaların hiçbirinin futboldaki 30 yılı aşkın kariyerimle ilgili olmadığını" söyledi. Son olarak suçlamaları, yetişkin eğlence sektöründeki önceki ticari girişimleri nedeniyle "ne yazık ki kaçınılmaz" diye niteledi.
- Getty Images Sport
Sullivan için sırada ne var?
Sullivan, West Ham'daki yüzde 38,8'lik hissesini hâlâ elinde tutuyor, ancak haberler, Championship kulübündeki hisselerini satmaya açık olduğunu öne sürüyor. Yüksek Mahkeme şimdi iftira davasının sonucunu belirleyecek; bu da Sullivan ile BBC arasında uzun sürebilecek bir hukuki mücadeleyi tetikleyebilir.
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