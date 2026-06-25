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West Ham’ın Championship’e düşmesinin ardından bir Premier League kulübü, Jarrod Bowen için harekete geçti
Toffees, kanat oyuncusu transferi için harekete geçti
Football Insider’a göre, Merseyside ekibi, West Ham’ın yıldız oyuncusunu Championship’ten kurtarmak istediğini resmen açıkladı. Hammers’ın kaptanı, başkentte yaşanan felaketle sonuçlanan sezonun ardından en üst lig futboluna bir an önce geri dönmeyi arzuluyor. Everton, görüşmeleri hızla ilerletmeye istekliyken, golcü forvet, uzun vadeli geleceği ile ilgili nihai kararını vermeden önce, diğer taliplerden gelebilecek tüm olası teklifleri titizlikle değerlendirmeyi planlıyor.
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Moyes, hücum verimliliğini hedefliyor
The Sun’ınhaberine göre, bu transfer çabasının ardındaki temel itici güç, teknik direktör David Moyes’un forvet hattına etkili bir gol gücü kazandırma konusundaki acil ihtiyacıdır. Toffees, geçen sezon istikrarlı bir hücum performansı sergilemekte ciddi zorluklar yaşadı; Beto, takımın iç gol sıralamasında mütevazı bir rakam olan dokuz golle zirveye otururken, birinci takımda hiçbir oyuncu en üst ligde çift haneli gol rakamına ulaşamadı. Bowen’ın olağanüstü bireysel performansı, üst düzey gol fırsatlarını düzenli olarak yaratma ve gole çevirme konusundaki kanıtlanmış yeteneği göz önüne alındığında, bu süregelen endişeleri rahatlıkla giderecektir.
Merseyside kulüp yöneticileri aday listesini genişletti
West Ham’ın şok edici küme düşüşüne yol açan takımın genel zorluklarına rağmen, çok yönlü forvet, 9 gol ve 11 asist kaydederek verimli bir bireysel sezon geçirdi. Ancak bu etkileyici 20 gol katkısı, nihayetinde Thomas Tuchel’in 2026 Dünya Kupası için oluşturduğu İngiltere kadrosunda yer almasına yetmedi.
Hammers'ın forvetine olan yoğun ilgilerinin ötesinde, kulüp yöneticileri Fulham'ın sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Harry Wilson'ı da yakından takip ediyor. Ancak Galler milli takım oyuncusunu kadroya katmak için zorlu bir rekabet söz konusu; zira hem Leeds United hem de Aston Villa, oyuncunun 19 gol katkısıyla tamamladığı sezonun ardından şimdiden somut ilgilerini ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Transfer mücadelesi hiyerarşiyi sınamaktadır
Everton, yaz transfer döneminin son günlerine doğru zorlu bir süreçle karşı karşıya. Moyes, Bowen’ı diğer üst düzey kulüplerin tekliflerini reddetmeye ikna etmeye çalışırken, aynı zamanda Wilson’ın transferi için birden fazla kulübün dahil olduğu karmaşık bir rekabeti de yönetmek zorunda. Bu hayati müzakereleri başarıyla sonuçlandırmak, Toffees’in 22 Ağustos’ta Crystal Palace’ı ağırlayarak yeni Premier Lig sezonuna başlamasından önce kadro derinliğini büyük ölçüde belirleyecek.