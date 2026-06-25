West Ham’ın Championship’e düşmesinin ardından bir Premier League kulübü, Jarrod Bowen için harekete geçti

West Ham’ın şok edici küme düşüşüne yol açan takımın genel zorluklarına rağmen, çok yönlü forvet, 9 gol ve 11 asist kaydederek verimli bir bireysel sezon geçirdi. Ancak bu etkileyici 20 gol katkısı, nihayetinde Thomas Tuchel’in 2026 Dünya Kupası için oluşturduğu İngiltere kadrosunda yer almasına yetmedi.

Hammers'ın forvetine olan yoğun ilgilerinin ötesinde, kulüp yöneticileri Fulham'ın sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Harry Wilson'ı da yakından takip ediyor. Ancak Galler milli takım oyuncusunu kadroya katmak için zorlu bir rekabet söz konusu; zira hem Leeds United hem de Aston Villa, oyuncunun 19 gol katkısıyla tamamladığı sezonun ardından şimdiden somut ilgilerini ortaya koydu.