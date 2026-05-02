West Ham'ın Brentford karşısında çöküşü, Tottenham'ın Premier Lig'de kalma umutlarına büyük bir ivme kazandırdı

West Ham United’ın Premier Lig’de kalma şansı, Gtech Community Stadyumu’nda etkili bir performans sergileyen Brentford’un 3-0’lık ağır yenilgisini yaşatmasının ardından pamuk ipliğine bağlı hale geldi. Hammers, galibiyetle küme düşme hattının 5 puan üzerine çıkabilirdi, ancak bunun yerine Tottenham’ın kendilerini tekrar alt üçlüye çekmesi için kapıyı ardına kadar açık bıraktı.

Bu sonuç, West Ham'ın Premier Lig'de kalmasının artık kendi ellerinde olmadığını gösteriyor, çünkü Londra'nın rakibi Spurs, Aston Villa'yı yenmeyi başarırsa onları geçme fırsatına sahip. Brentford için bu galibiyet, hem altı maçlık galibiyetsiz seriyi sona erdirip hem de tarihlerinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma yolunda ligde altıncı sıraya yükselerek çifte sevinç kaynağı oldu.