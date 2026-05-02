West Ham'ın Brentford karşısında çöküşü, Tottenham'ın Premier Lig'de kalma umutlarına büyük bir ivme kazandırdı
Hammers çöküyor, küme düşme endişeleri artıyor
West Ham United’ın Premier Lig’de kalma şansı, Gtech Community Stadyumu’nda etkili bir performans sergileyen Brentford’un 3-0’lık ağır yenilgisini yaşatmasının ardından pamuk ipliğine bağlı hale geldi. Hammers, galibiyetle küme düşme hattının 5 puan üzerine çıkabilirdi, ancak bunun yerine Tottenham’ın kendilerini tekrar alt üçlüye çekmesi için kapıyı ardına kadar açık bıraktı.
Bu sonuç, West Ham'ın Premier Lig'de kalmasının artık kendi ellerinde olmadığını gösteriyor, çünkü Londra'nın rakibi Spurs, Aston Villa'yı yenmeyi başarırsa onları geçme fırsatına sahip. Brentford için bu galibiyet, hem altı maçlık galibiyetsiz seriyi sona erdirip hem de tarihlerinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma yolunda ligde altıncı sıraya yükselerek çifte sevinç kaynağı oldu.
Thiago, Bees'in üstün performansında önemli bir dönüm noktasına ulaştı
Igor Thiago, Keith Andrews’ın takımının yıldızı oldu ve olağanüstü bir sezonun 25. golünü attı. Brezilyalı forvet, 52. dakikada Dango Ouatarra’nın ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine çelik gibi sinirler sergiledi. Thiago penaltı noktasının başına geçti ve Mads Hermansen’i ters köşeye göndererek ev sahibi takımın üstünlüğünü ikiye katladı.
Bu gol, Thiago'nun bu sezon ligdeki 22. golü ve penaltıdan attığı sekizinci gol oldu ve ligin en etkili golcülerinden biri olarak ününü pekiştirdi. Onun katkısı, Brentford'un West Ham'ın baş belası takım olma statüsünü korumasına yardımcı oldu. Brentford, Londra'daki rakibiyle oynadığı son 10 Premier League karşılaşmasının sekizini kazandı.
Woodwork ve VAR, hayal kırıklığına uğrayan West Ham'ı durdurdu
Skor, Bees için rahat bir öğleden sonra geçirdiklerini gösteriyor olsa da, West Ham bir dizi kaçırılan fırsat ve şanssızlığı hatırlayacaktır. Konstantinos Mavropanos inişli çıkışlı bir öğleden sonra geçirdi; ilk golde istemeden kendi kalesine gol attı, ardından kafayla attığı beraberlik golü ise çok az bir ofsayt nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.
Taty Castellanos özellikle şanssızdı; çılgın bir ilk yarıda iki kez direkleri vurdu, Crysencio Summerville'in de kavisli vuruşu üst direği salladı. Brentford kalecisi Caoimhín Kelleher, kalesini gole kapatmada önemli rol oynadı; özellikle Castellanos'un 30 metreden attığı sert şutu parmaklarıyla çelerek Hammers'ın maç boyunca gol atamamasını sağladı.
Gtech'te maçın son dakikalarında gelen goller ve duygusal dönüşler
Maçın kaderi, maçın bitimine 10 dakika kala Mikkel Damsgaard'ın muhteşem bir vuruşla skoru 3-0'a getirmesiyle kesinleşti. Keane Lewis-Potter ve Mathias Jensen arasındaki güzel paslaşmanın ardından Damsgaard, ceza sahası kenarında rakibini çalımlayarak topu köşeye gönderdi. Bu gol, maç boyunca sürekli bir tehdit oluşturan Danimarkalı orta saha oyuncusu için hak ettiği bir ödüldü.
Maçın son dakikaları da ev sahibi taraftarlar için pek çok mutluluk verici an yaşattı. Kaye Furo, Premier League'deki ilk maçına çıktı, ancak öğleden sonra en büyük tezahürat Josh Dasilva'ya ayrıldı. Orta saha oyuncusu, korkunç bir sakatlığın ardından 822 gün sonra ilk kez sahaya çıktı ve Bees'in sezonun 10. gol yemeden bitirdiği maçta West Ham'a, sezonun kaderini belirleyebilecek bir yenilgiyi tattırdı.