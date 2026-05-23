"West Ham'ı Premier Lig'de tutmayı çok isterim" - David Moyes, Everton'ın Tottenham'ı yenmek ve Spurs'u Championship'e düşürebilecek bir sonuç elde etmek için elinden geleni yapacağına söz verdi

Everton teknik direktörü, eski kulübünün küme düşmemesini istediğini açıkça dile getirmiş olsa da, Merseyside’daki mesleki görevlerinin her şeyden önce geldiğini vurguladı. Kuzey Londra’ya yapılacak kritik deplasman öncesinde konuşan Moyes, şunları söyledi: “Elimden gelirse West Ham’ı ligde tutmayı çok isterim. Ancak Everton’ı ligin üst sıralarında bitirmek ve ligdeki konumumuz sayesinde birkaç milyon sterlin daha kazanmaya çalışmak daha önemli. Bazen bu konumda olduğunuzda, beş ya da altı yıl geçip geriye baktığınızda ligdeki konumunuza bakarsınız."