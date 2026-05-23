"West Ham'ı Premier Lig'de tutmayı çok isterim" - David Moyes, Everton'ın Tottenham'ı yenmek ve Spurs'u Championship'e düşürebilecek bir sonuç elde etmek için elinden geleni yapacağına söz verdi
Küme düşme heyecanı başkenti sardı
Everton, Pazar günü Kuzey Londra'ya doğru yola çıkacak ve küme düşme hattının son sırasında yer alan West Ham'ın sadece iki puan üzerinde bulunan, ligde 17. sıradaki Tottenham ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Spurs'un ligde kalmak için tek bir puana ihtiyacı olsa da, üst sıralarda yer almayı hedefleyen Everton, bu takımın geçmişteki zayıflıklarını ortaya çıkarabilir. Bu hayati öneme sahip son maç, West Ham'ın da imkansız gibi görünen bir kurtuluş için kazanması gereken Leeds United ile oynayacağı maçla aynı zamana denk geliyor.
Moyes, eski kulübünün ligde kalmasını hedefliyor
Everton teknik direktörü, eski kulübünün küme düşmemesini istediğini açıkça dile getirmiş olsa da, Merseyside’daki mesleki görevlerinin her şeyden önce geldiğini vurguladı. Kuzey Londra’ya yapılacak kritik deplasman öncesinde konuşan Moyes, şunları söyledi: “Elimden gelirse West Ham’ı ligde tutmayı çok isterim. Ancak Everton’ı ligin üst sıralarında bitirmek ve ligdeki konumumuz sayesinde birkaç milyon sterlin daha kazanmaya çalışmak daha önemli. Bazen bu konumda olduğunuzda, beş ya da altı yıl geçip geriye baktığınızda ligdeki konumunuza bakarsınız."
Claret bağlantıları
63 yaşındaki İskoç teknik adam, Kasım 2017 ile Haziran 2024 arasında iki ayrı dönemde Londra kulübünü çalıştırmış olması nedeniyle West Ham ile derin bir duygusal bağa sahip. İkinci görev süresinin en önemli anı, 7 Haziran 2023’te Prag’da Fiorentina’yı 2-1 mağlup ederek West Ham’ı Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuna taşıdığı tarihi kıtasal zaferdi. Ancak, Merseyside ekibi şu anda altı maçlık galibiyetsiz bir seriye rağmen, onun öncelikli hedefi Everton ile sezonu güçlü bir şekilde bitirmek olmaya devam ediyor.
Son sınav
Moyes'un takımı, bu hafta sonu zorlu bir tarihsel engelle karşı karşıya; zira son 16 Premier Lig deplasman maçında Tottenham'a karşı sadece bir galibiyet alabilmişler. Öte yandan, form düşüklüğü yaşayan Spurs, geçen sezonun son haftasında Brighton'a karşı 4-1'lik ağır yenilginin tekrarlanmasını önlemek için çaresizce mücadele ediyor. Bu karşılaşmanın ardından, futbol dünyası yaklaşan Dünya Kupası'na hazırlanırken, ligdeki ilgi odağı milli takım maçlarına kayacak.