West Ham Başkanı David Sullivan'ın, özel hayatıyla ilgili 'tamamen asılsız ve on yıllar öncesine dayanan iddialar' üzerine istifa etmesi büyük şok yarattı

Yayınlanan bir açıklamada Sullivan, iddiaları reddetti ve bu iddialara ilişkin haberleri eleştirdi. Sullivan şöyle dedi: "Kişisel hayatımla ilgili, gerçeklere aykırı ve tamamen asılsız, on yıllar öncesine dayanan iddiaların yakında yayınlanacağı ve basılacağı bilgisine son zamanlarda ulaştım. Bana yöneltilen bu asılsız iddialar, medya tarafından sansasyonel bir şekilde abartılmıştır.

Bu iddiaları kategorik olarak reddediyorum. Ben özel hayatına önem veren biriyim ve tabloid gazetelerin uydurduğu karikatür değil, gerçek David Sullivan'ı kişisel ve mesleki olarak tanıyanlar, benim kim olduğumu ve neyi temsil ettiğimi çok iyi biliyorlar. Ben kesinlikle medyanın beni göstermeye çalıştığı kişi değilim."

Milyarder ayrıca yasal işlem başlatacağını da sözlerine ekleyerek, "BBC'yi ve iftira niteliğindeki iddiaları tekrarlayan diğer tüm medya kuruluşlarını iftira suçundan dava edeceğim." dedi.