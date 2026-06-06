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West Ham Başkanı David Sullivan'ın, özel hayatıyla ilgili 'tamamen asılsız ve on yıllar öncesine dayanan iddialar' üzerine istifa etmesi büyük şok yarattı
West Ham başkanı, 16 yıllık görev süresinin ardından istifa etti
Sullivan, West Ham United'ın yönetimindeki 16 yıllık görevine son vererek, eş başkan ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal istifa etti. Bu karar, kulübün Premier Lig'den düşmesi ve bu yılın başlarında başkan yardımcısı Karren Brady'nin ayrılmasının ardından yaşanan çalkantılı bir dönemde alındı.
Sullivan, kişisel hayatıyla ilgili tarihi iddiaların yayınlanıp basılacağının farkına vardıktan sonra istifa etmeyi seçtiğini söyledi. İstifasının, önemli bir yeniden yapılanma aşamasında kişisel meselelerin kulübün istikrarını etkilemesini önlemek amacıyla yapıldığını vurguladı. West Ham daha sonra Sullivan'ın WH Holding Limited ve West Ham United Futbol Kulübü'nün yönetim kurulu üyeliğinden de istifa ettiğini doğruladı.
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Görevinden ayrılan başkan, iddiaları şiddetle reddediyor
Yayınlanan bir açıklamada Sullivan, iddiaları reddetti ve bu iddialara ilişkin haberleri eleştirdi. Sullivan şöyle dedi: "Kişisel hayatımla ilgili, gerçeklere aykırı ve tamamen asılsız, on yıllar öncesine dayanan iddiaların yakında yayınlanacağı ve basılacağı bilgisine son zamanlarda ulaştım. Bana yöneltilen bu asılsız iddialar, medya tarafından sansasyonel bir şekilde abartılmıştır.
Bu iddiaları kategorik olarak reddediyorum. Ben özel hayatına önem veren biriyim ve tabloid gazetelerin uydurduğu karikatür değil, gerçek David Sullivan'ı kişisel ve mesleki olarak tanıyanlar, benim kim olduğumu ve neyi temsil ettiğimi çok iyi biliyorlar. Ben kesinlikle medyanın beni göstermeye çalıştığı kişi değilim."
Milyarder ayrıca yasal işlem başlatacağını da sözlerine ekleyerek, "BBC'yi ve iftira niteliğindeki iddiaları tekrarlayan diğer tüm medya kuruluşlarını iftira suçundan dava edeceğim." dedi.
Başkan, iddiaların futbolla ilgisi olmadığını vurguluyor
Sullivan, yöneltilen suçlamaların hiçbirinin futbolla olan ilişkisine dair olmadığını vurguladı. Futbolla olan uzun soluklu bağını ve bu sporda geçirdiği otuz yılı aşkın süre boyunca West Ham’a olan bağlılığını öne çıkardı.
Kararını açıklayan Sulliv, "Kulüp için zaten zorlu ve önemli bir dönemde, kendimle ilgili kişisel meselelerin gereksiz bir dikkat dağınıklığına veya istikrarsızlık kaynağına dönüşmesine izin veremem.
Bu nedenle, çok dikkatli bir değerlendirme yaptıktan sonra ve büyük bir üzüntüyle, West Ham United FC'nin Eş Başkanı ve Direktörü görevimden derhal istifa etmeye karar verdim.
Bu, almam çok zor bir karardı, ancak ileriye dönük olarak mutlak bir birlik ve odaklanma hak eden bir futbol kulübüne ve taraftar kitlesine duyduğum sevgi, saygı ve sorumluluk duygusuyla aldığım bir karardır."
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Belirsiz bir dönemde geçici yönetim görevi devralıyor
West Ham, Sullivan'ın ayrılmasının ardından geçici CEO Karim Virani'nin kulübün günlük işlerini yöneteceğini doğruladı. Kulüp ayrıca, Sullivan'ın ciddi nitelikteki geçmişe dayalı iddiaların yakında kamuoyuna açıklanacağının farkına vardıktan sonra istifa ettiğini ve bu iddiaların hiçbirinin West Ham United veya kulübün faaliyetleriyle ilgili olmadığı anlaşıldığını belirtti. Kulüp, saha içinde ve dışında önemli bir yeniden yapılanma sürecinden geçerken, dikkatler artık kulübün yönetim yapısına yönelecek.