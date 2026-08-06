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West Ham 2026-27 home kit 1New Balance
Renuka Odedra

Çeviri:

West Ham 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

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KITS
West Ham United
West Ham United Women

West Ham'ın 2026-27 sezonundaki yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

West Ham United, 2026-27 sezonu için yepyeni bir döneme giriyor ve bu da yaklaşan forma döngüsünü yılların en çok merak edilenlerinden biri hâline getiriyor. İç saha ve deplasman formaları zaten tanıtıldı, taraftarlar yeni dönemin şık bir başlangıcını bekleyebilir.

Üçüncü forma için özel grafik maketler ve kumaş desenlerine dair sızıntılar hâlâ sıkı şekilde gizli tutulsa da, kulübün ticari ortaklıklarında yaşanan büyük değişim, yeni formaların lojistik açıdan nasıl görüneceğine dair bize net bir ön izleme sundu.

GOAL West Ham'ın yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeye, çıkış tarihleri, fiyatı, tasarım ilhamı ve taraftarların bunları nereden satın alabileceği de dâhil olmak üzere göz atıyor.

  • West Ham 2026-27 home kit New Balance

    West Ham'ın 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    West Ham'ın 2026-27 sezonu iç saha forması, ikonik ‘Bonds Blue’ kollara dönüş yapılan cesur ve özgün bir tasarım. Yeni forma, kulübün önde gelen spor giyim markasıyla ilk iş birliğinde, geleneksel unsurları New Balance'ın ayırt edici çağdaş tarzıyla harmanlıyor. İkonik bordo gövde, kumaşa işlenmiş zarif zikzak detaylarıyla tamamlanırken, yaka ve manşetlerde Bordo & Mavi desenler yer alıyor.


  • West Ham 26/27 away kit New Balance

    West Ham'ın 2026-27 deplasman forması: Çıkış tarihi ve fiyatı

    West Ham, 2026-27 sezonu için, West Ham United tarihinin en unutulmaz anlarından bazılarında giyilen beyaz deplasman formasını geri getiriyor; bu forma, önümüzdeki sezon için New Balance tarafından yeniden yorumlandı. Beyaz deplasman forması, West Ham tarihinde uzun süredir özel bir yere sahip ve 1980'de Billy Bonds ile takım arkadaşlarının FA Cup'ı kaldırırken giydiği renk olmuştu. 

    Yakada ve manşetlerde bordo-mavi detaylar taşıyan formanın göğüs kısmında ayrıca kulübün çapraz çekiç amblemi tek başına yer alıyor. İkonik Boleyn Tavern'in gösterişli tavanından ilham alan ince desenlerin kumaşa işlendiği tasarım, köklerini East End'in zanaatkârlığından alıyor.



  • West Ham 26/27 third kit New Balance

    West Ham'ın 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    West Ham United, cesur, parlak ve modern bir görünüme sahip 2026-27 sezonu New Balance üçüncü formasını tanıttı. Kendine özgü çamaşır suyu mavisi renk, akışkan tonlu grafiklerle hayat buluyor ve yazın canlılığını yansıtan çarpıcı bir görünüm yaratıyor.​ Kulübü tanımlayan marştan ve Doğu Londra’nın yaratıcı kalbinden ilham alan bu özgün tasarım, gelecek sezon için taze bir görünüm sunuyor.​




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