West Ham United, 2026-27 sezonu için yepyeni bir döneme giriyor ve bu da yaklaşan forma döngüsünü yılların en çok merak edilenlerinden biri hâline getiriyor. İç saha ve deplasman formaları zaten tanıtıldı, taraftarlar yeni dönemin şık bir başlangıcını bekleyebilir.

Üçüncü forma için özel grafik maketler ve kumaş desenlerine dair sızıntılar hâlâ sıkı şekilde gizli tutulsa da, kulübün ticari ortaklıklarında yaşanan büyük değişim, yeni formaların lojistik açıdan nasıl görüneceğine dair bize net bir ön izleme sundu.

GOAL West Ham'ın yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeye, çıkış tarihleri, fiyatı, tasarım ilhamı ve taraftarların bunları nereden satın alabileceği de dâhil olmak üzere göz atıyor.