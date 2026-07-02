West Ham 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

West Ham United, 2026-27 sezonu ile yepyeni bir döneme giriyor ve bu da kulübün yaklaşan forma serisini son yılların en çok merak edilenlerinden biri haline getiriyor. Deplasman ve üçüncü formalar için somut grafik taslakları ve kumaş desenleriyle ilgili sızıntılar hâlâ sıkı bir şekilde gizli tutulsa da, kulübün ticari ortaklıklarında yaşanan büyük çaplı değişiklik, yeni formaların lojistik açıdan nasıl görüneceğine dair kesin bir ön izlenim sunuyor.

GOAL, çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilham kaynakları ve taraftarların formaları nereden satın alabilecekleri dahil olmak üzere, West Ham’ın yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi mercek altına alıyor.