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West Ham 2026-27 home kit 1New Balance
Renuka Odedra

Çeviri:

West Ham 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

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KITS
West Ham United
West Ham United Women

2026-27 sezonu için West Ham’ın yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

West Ham United, 2026-27 sezonu ile yepyeni bir döneme giriyor ve bu da kulübün yaklaşan forma serisini son yılların en çok merak edilenlerinden biri haline getiriyor. Deplasman ve üçüncü formalar için somut grafik taslakları ve kumaş desenleriyle ilgili sızıntılar hâlâ sıkı bir şekilde gizli tutulsa da, kulübün ticari ortaklıklarında yaşanan büyük çaplı değişiklik, yeni formaların lojistik açıdan nasıl görüneceğine dair kesin bir ön izlenim sunuyor.

GOAL, çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilham kaynakları ve taraftarların formaları nereden satın alabilecekleri dahil olmak üzere, West Ham’ın yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi mercek altına alıyor.

  • West Ham 2026-27 home kit New Balance

    West Ham 2026-27 iç saha forması, satış tarihi ve fiyatı

    West Ham’ın 2026-27 sezonuna ait iç saha forması, ikonik “Bonds Blue” renkli kolların geri dönüşüyle cesur ve özgün bir tasarıma sahip. Kulübün önde gelen giyim markasıyla gerçekleştirdiği ilk işbirliği kapsamında tasarlanan yeni forma, geleneksel unsurları New Balance’ın kendine özgü çağdaş tarzıyla harmanlıyor. İkonik bordo gövde, kumaşa dokunmuş ince şevron detaylarıyla tamamlanırken, yaka ve manşetlerde ise bordo ve mavi desenler yer alıyor.


  • West Ham 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Deplasman forması hakkındaki söylentiler, ev forması retro havasıyla tezat oluşturacak sade ve son derece modern bir tasarıma işaret ediyor. İlk sızıntılara göre, forma temel olarak beyaz veya çok açık gri bir zemin üzerine tasarlanacak. Söylentilere göre New Balance, standart bordo ve mavi vurgular yerine şık, tek renkli bir yaklaşım benimsemeyi planlıyor; arma, sponsor ve logolar için koyu demir grisi veya koyu lacivert renklerin kullanılması muhtemel. Genel konsept, gündelik sokak giyimine kolayca uyum sağlayabilecek bir forma yaratmayı hedefliyor gibi görünüyor.



  • West Ham 2026-27 üçüncü forması, satış tarihi ve fiyatı

    Üçüncü formalar, markaların genellikle deneysel tasarımlara yöneldiği alanlardır ve söylentilere göre New Balance, West Ham ile ilk sezonunda hiçbir sınırlamaya uymayacak gibi görünüyor. Söylentiler, koyu siyah ya da koyu lacivert gibi koyu bir zemin rengi yönünde yoğunlaşıyor. Stadyumun projektör ışıkları altında göze çarpması için, formada yaka, manşetler ve marka logolarında canlı, elektrik mavisi veya neon bordo renkli detayların yer alması bekleniyor.

    Ana formadaki ince şevron desenine benzer şekilde, üçüncü formada da Doğu Londra’nın endüstriyel mimarisi ve demircilik mirasından esinlenerek kumaşa kabartmalı, soyut ve geometrik bir grafik yer alacağı söyleniyor.