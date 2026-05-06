Getty/GOAL
Çeviri:
Wesley Sneijder, UEFA'nın Arsenal ile Atlético Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi final maçını devre arasından önce İPTAL ETMESİ GEREKTİĞİNİ söylüyor ve Gunners'ın "hiçbir üst düzey oyuncusu olmadığını" iddia ediyor
Sneijder, UEFA'nın müdahalesini istiyor
Yarı final karşılaşmasına yönelik sert eleştirilerde bulunan eski Real Madrid ve Inter oyun kurucusu, yönetim organının devre arası düdüğü çalınmadan önce müdahale edip maçı durdurması gerektiğini esprili bir şekilde dile getirdi. Bukayo Saka sonunda serinin galibiyet golünü attı, ancak Sneijder, sergilenen futbol seviyesinin Avrupa kupalarında böylesine prestijli bir aşamadan beklenen standartların çok altında olduğunu düşündü.
Ziggo Sport'ta konuşan açık sözlü Hollandalı oyuncu, kuzey Londra'daki maçla ilgili acımasız bir yargıda bulundu. Sneijder, "35. dakikadan sonra UEFA'nın müdahale etmesi gerektiğini söyledim" dedi. "Londra'yı aramaları gerekiyordu: her iki takım da sahadan çekilsin, yarın final Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynansın. Bunun olacağını biliyordum, Atletico geri çekildi ve topu kaptırdı, Arsenal ise topu büyük ölçüde kontrol etti."
- Getty Images Sport
Emirates'te 'en iyi oyuncular' yok
Sneijder, sadece maçın kendisini eleştirmekle kalmadı; Mikel Arteta’nın elindeki kadroya da dolaylı bir eleştiri yöneltti. Hollandalı oyuncu, teknik direktörün zorlu bir mücadelenin ardından 1-0’lık galibiyetle Arsenal’i finale taşıma başarısını takdir etse de, kadronun geçmişteki Avrupa devlerine kıyasla gerçek anlamda dünya çapında yeteneklerden yoksun olduğunu savundu.
Sneijder, "Oyuncuları tekrar inceledim ve Arteta şimdiden bir heykel hak ediyor" diye ekledi. "Elinde hiç üst düzey oyuncu yok ve mevcut kadroyla Atletico'yu geriye itmeyi başardı, bu çok etkileyici." Bu yorumlar, Arsenal'in turnuvada yenilgisiz kalmasına ve 14 maçta sadece 6 gol yemesine rağmen yapıldı. Takım, Budapeşte'ye uzanan yolculuğunda savunma direncini sergilemişti.
Simeone mazeret uydurmayı reddediyor
Sneijder maçın kalitesini sorgulamakla meşgulken, Atleti teknik direktörü Diego Simeone takımının elenmesine daha alçakgönüllü bir yaklaşım sergiledi. Takımının penaltı verilmesi gerektiğini düşündüğü tartışmalı bir an olmasına rağmen Arjantinli teknik adam mazeret uydurmayı reddetti ve bunun yerine Premier Lig liderinin gücüne odaklandı.
"Eğer elendiysek, bunun nedeni rakibimizin turu geçmeyi hak etmesidir. İlk yarıda çok etkiliydiler ve yerlerini hak ettiler. Ama ben huzur ve sükunet hissediyorum. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı," dedi Simeone. "İnanılmaz derecede güçlü bir takıma karşı mücadele etmeye geldik ve kendi gücümüzle elimizden gelenin en iyisini yaptık. Taraftarlarımıza ve oyuncularımıza minnettarım ve bulunduğum yerden gurur duyuyorum. Sezon öncesi stadyumda rekabet edeceğimizi söylemiştim ve ettik. Ne yazık ki hiçbir şey kazanamadık, bu doğru, ama ulaşılması kolay olmayan yerlere ulaştık."
- (C)Getty Images
Gözler Budapeşte'deki finalde
Gunners şimdi Budapeşte'ye giderek PSG ile Bayern Münih arasındaki karşılaşmanın galibi ile karşı karşıya gelecek. Fransız ekibi, kaotik geçen ilk maçın ardından şu anda 5-4 önde bulunuyor; Sneijder, bu maçın Londra'da izlenenden daha yüksek seviyede bir futbol sergilendiğini açıkça düşünüyor. Arteta, Arsenal'in ilk Avrupa Kupası'nı kaldırmasına sadece 90 dakika kalmışken, takımını Avrupa sahnesinde tarihi bir hesaplaşmaya hazırlarken dışarıdan gelen sesleri muhtemelen görmezden gelecektir.