Yarı final karşılaşmasına yönelik sert eleştirilerde bulunan eski Real Madrid ve Inter oyun kurucusu, yönetim organının devre arası düdüğü çalınmadan önce müdahale edip maçı durdurması gerektiğini esprili bir şekilde dile getirdi. Bukayo Saka sonunda serinin galibiyet golünü attı, ancak Sneijder, sergilenen futbol seviyesinin Avrupa kupalarında böylesine prestijli bir aşamadan beklenen standartların çok altında olduğunu düşündü.

Ziggo Sport'ta konuşan açık sözlü Hollandalı oyuncu, kuzey Londra'daki maçla ilgili acımasız bir yargıda bulundu. Sneijder, "35. dakikadan sonra UEFA'nın müdahale etmesi gerektiğini söyledim" dedi. "Londra'yı aramaları gerekiyordu: her iki takım da sahadan çekilsin, yarın final Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynansın. Bunun olacağını biliyordum, Atletico geri çekildi ve topu kaptırdı, Arsenal ise topu büyük ölçüde kontrol etti."