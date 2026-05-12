Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-POR-LIGA-BENFICA-MOREIRENSEAFP
Mohamed Saeed

Çeviri:

Wesley Sneijder, Jose Mourinho'nun Real Madrid'i düzeltmek için 'ideal' teknik direktör olduğunu vurguluyor ve Kylian Mbappé'nin ayrılması için başlatılan imza kampanyasına tepki gösteriyor

J. Mourinho
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
Sneijder
Vinicius Junior

Wesley Sneijder, Real Madrid'i yeniden rayına oturtacak kişi olarak Jose Mourinho'ya tam destek verdi ve Portekizli teknik adamın süperstarlarla dolu bir soyunma odasını yönetmek için biçilmiş kaftan olduğunu savundu. Eski Madrid orta saha oyuncusu, "Özel Adam"ın eşsiz insan yönetimi becerilerinin, Bernabeu'ya sansasyonel bir dönüşle ilgili söylentilerin yoğunlaştığı bu dönemde kulübün tam da ihtiyacı olan şey olduğuna inanıyor.

  • Mourinho'nun takım yönetimi, başarının anahtarı

    Real Madrid'in teknik direktörlüğü konusundaki tartışmalar kızışırken, Sneijder, İspanyol devini yönetecek "mükemmel" adayın Mourinho olduğunu belirtti. Inter'de Mourinho yönetiminde tarihi bir üçlü kupayı kazanan efsanevi Hollandalı oyun kurucu, 63 yaşındaki teknik adamın modern bir soyunma odasındaki karmaşık sosyal dinamikleri yönetme becerisinin en büyük gücü olduğunu düşünüyor.

    Jose Mourinho'nun Real Madrid'in yeni teknik direktörü olmak için son görüşmelerde olduğu yönündeki haberler üzerine, Sneijder'in desteği, deneyimli teknik adamın ikinci kez eski kulübüne dönme ihtimalini güçlendiriyor.

    • Reklam
  • Vinicius Junior Kylian Mbappe Alvaro ArbeloaGetty Images

    Mourinho'nun en önemli özelliği

    "Onunla sadece bir yıl boyunca aynı ortamda bulundum, ama o bir yıl içinde bu adamdan edindiğim deneyim inanılmazdı. Daha önce bir takımı nasıl yönetileceğinden bahsetmiştim; işte bu, onun en önemli özelliğidir," dedi Sneijder, Hard Rock Bet'e verdiği röportajda.

    Modern futbolu yönetmenin sadece ilk 11'i seçmekten ibaret olmadığını vurgulayan Sneijder, kadroların 23 oyuncudan 30'a kadar çıktığını ve tüm oyuncuların sorumlu kişiden özenli bir ilgi beklediğini belirtti.

  • Mbappé ve Vinicius’un egolarıyla başa çıkmak

    Real Madrid’in şu anki zor durumu, Vinicius Junior ve Kylian Mbappe gibi dünya çapındaki yıldızların ihtiyaçları arasında denge kurmayı gerektiriyor; Sneijder, Mourinho’nun bu görev için eşsiz niteliklere sahip olduğunu düşünüyor.

    Hollandalı oyuncu, Madrid'in bu kadar güçlü kişiliklere saygı duyulmasını sağlayacak önemli bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu vurguladı. "Real Madrid, harika bir teknik direktöre ihtiyaç duyan takımlardan biri, ama aynı zamanda çok güçlü kişiliklere sahip inanılmaz oyuncuları kontrol edebilecek bir teknik adama da ihtiyaç duyuyor. Bence o şu anda bu rol için ideal kişi ve onu transfer etmeleri gerekiyor. Eğer onu transfer ederlerse, bu çok iyi bir karar olacak," diye ekledi Sneijder.


  • Kylian Mbappe Real Madrid Champions League 2025-26Getty

    Mbappé'nin ayrılmasına yönelik imza kampanyasına verilen tepki

    Sohbet, Madrid taraftarlarının belirli kesimlerinden Mbappé'nin ayrılmasını talep eden tartışmalı dilekçelere de değindi. Sneijder, son zamanlarda yaşanan gerginliklere rağmen Fransız forvetin sahadaki katkılarını hemen savundu.

    "Bazıları muhtemelen neye imza attıklarını bile bilmiyorlar. Ama sonuçta o da takım için gerçekten önemliydi. Çok gol attı ve Vinicius Junior'ın sakatlıkları ve sorunları olduğu dönemde Real Madrid'i ayakta tutan bir dönem vardı; örneğin, o her zaman oradaydı," dedi Sneijder.

    Ancak eski Inter yıldızı, Mbappe'nin profesyonel davranışını eleştirmekten de çekinmedi. "Takımla kalmak yerine tatile çıkmak gibi kararlar vardı. Bu doğru değil, özellikle de Barcelona'nın Clasico'da şampiyonluğunu ilan edebileceği bir dönemde. Bu taraftarları gerçekten incitiyor. Takımla birlikte olmalısın," diye sert bir şekilde belirtti Sneijder.


La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI