AFP
Çeviri:
Wesley Sneijder, Jose Mourinho'nun Real Madrid'i düzeltmek için 'ideal' teknik direktör olduğunu vurguluyor ve Kylian Mbappé'nin ayrılması için başlatılan imza kampanyasına tepki gösteriyor
Mourinho'nun takım yönetimi, başarının anahtarı
Real Madrid'in teknik direktörlüğü konusundaki tartışmalar kızışırken, Sneijder, İspanyol devini yönetecek "mükemmel" adayın Mourinho olduğunu belirtti. Inter'de Mourinho yönetiminde tarihi bir üçlü kupayı kazanan efsanevi Hollandalı oyun kurucu, 63 yaşındaki teknik adamın modern bir soyunma odasındaki karmaşık sosyal dinamikleri yönetme becerisinin en büyük gücü olduğunu düşünüyor.
Jose Mourinho'nun Real Madrid'in yeni teknik direktörü olmak için son görüşmelerde olduğu yönündeki haberler üzerine, Sneijder'in desteği, deneyimli teknik adamın ikinci kez eski kulübüne dönme ihtimalini güçlendiriyor.
Mourinho'nun en önemli özelliği
"Onunla sadece bir yıl boyunca aynı ortamda bulundum, ama o bir yıl içinde bu adamdan edindiğim deneyim inanılmazdı. Daha önce bir takımı nasıl yönetileceğinden bahsetmiştim; işte bu, onun en önemli özelliğidir," dedi Sneijder, Hard Rock Bet'e verdiği röportajda.
Modern futbolu yönetmenin sadece ilk 11'i seçmekten ibaret olmadığını vurgulayan Sneijder, kadroların 23 oyuncudan 30'a kadar çıktığını ve tüm oyuncuların sorumlu kişiden özenli bir ilgi beklediğini belirtti.
Mbappé ve Vinicius’un egolarıyla başa çıkmak
Real Madrid’in şu anki zor durumu, Vinicius Junior ve Kylian Mbappe gibi dünya çapındaki yıldızların ihtiyaçları arasında denge kurmayı gerektiriyor; Sneijder, Mourinho’nun bu görev için eşsiz niteliklere sahip olduğunu düşünüyor.
Hollandalı oyuncu, Madrid'in bu kadar güçlü kişiliklere saygı duyulmasını sağlayacak önemli bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu vurguladı. "Real Madrid, harika bir teknik direktöre ihtiyaç duyan takımlardan biri, ama aynı zamanda çok güçlü kişiliklere sahip inanılmaz oyuncuları kontrol edebilecek bir teknik adama da ihtiyaç duyuyor. Bence o şu anda bu rol için ideal kişi ve onu transfer etmeleri gerekiyor. Eğer onu transfer ederlerse, bu çok iyi bir karar olacak," diye ekledi Sneijder.
Mbappé'nin ayrılmasına yönelik imza kampanyasına verilen tepki
Sohbet, Madrid taraftarlarının belirli kesimlerinden Mbappé'nin ayrılmasını talep eden tartışmalı dilekçelere de değindi. Sneijder, son zamanlarda yaşanan gerginliklere rağmen Fransız forvetin sahadaki katkılarını hemen savundu.
"Bazıları muhtemelen neye imza attıklarını bile bilmiyorlar. Ama sonuçta o da takım için gerçekten önemliydi. Çok gol attı ve Vinicius Junior'ın sakatlıkları ve sorunları olduğu dönemde Real Madrid'i ayakta tutan bir dönem vardı; örneğin, o her zaman oradaydı," dedi Sneijder.
Ancak eski Inter yıldızı, Mbappe'nin profesyonel davranışını eleştirmekten de çekinmedi. "Takımla kalmak yerine tatile çıkmak gibi kararlar vardı. Bu doğru değil, özellikle de Barcelona'nın Clasico'da şampiyonluğunu ilan edebileceği bir dönemde. Bu taraftarları gerçekten incitiyor. Takımla birlikte olmalısın," diye sert bir şekilde belirtti Sneijder.