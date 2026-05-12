Wesley Sneijder, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile karşılaştığında Inter'in yaşadığı kaderi paylaşacağını öngörüyor
Budapeşte'de Karşılaşma
Arsenal, Atlético Madrid'i zorlu bir yarı final mücadelesinin ardından mağlup ederek 2006'dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Mikel Arteta'nın Gunners'ı, Premier Lig şampiyonluğu da göz önünde bulundurulduğunda tarihi bir çifte kupaya imza atmaya hazırlanıyor, ancak 30 Mayıs'ta Avrupa'nın en prestijli turnuvasında PSG ile zorlu bir mücadeleye girecek. Luis Enrique'nin takımı, Bayern Münih'i toplamda 6-5'lik heyecan verici bir skorla mağlup ederek finale yükseldi ve göz kamaştırıcı hücum oyunuyla savunmadaki direncini birleştirerek şampiyonluk unvanını korumak için favori konumuna geldi.
Sneijder, PSG'nin gücüne karşı uyarıda bulunuyor
Arsenal'in stoperlerinin kalitesini kabul etmesine rağmen, eski Inter ve Hollanda milli takım orta saha oyuncusu Sneijder, Hard Rock Bet'e verdiği röportajda kanatlarda yaşanabilecek dengesizlik konusunda endişelerini dile getirdi. Sneijder şöyle konuştu: "Kimin kazanacağını söylemem gerekirse, PSG derim. Ancak Arsenal kolay kolay gol yemiyor. En üst düzey kalitedeki iki stoperiyle çok sağlam bir savunmaya sahipler.
"Kanat beklerinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi oyuncular olduğunu düşünmüyorum ve PSG'nin gücü de burada, özellikle sol kanatta. Arsenal taraftarı olan herkes, Justin Timber'ın geri dönüp final maçına yetişmesini umuyor. Aksi takdirde, işleri çok zor olacak. Ancak Arsenal, Declan Rice'ın savunmaya çekilmesiyle nasıl çift markaj yapacağını da biliyor."
2025'in tekrarlanacağını öngörmek
Geçen yıl PSG’nin Inter’i 5-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Sneijder, finalin ne kadar çalkantılı geçeceğine dair ayrıntılı bir tahminde bulundu. Sneijder şunları ekledi: "İlginç bir maç olacak. Bence geçen yılki Inter Milan finaline benzer bir maç olabilir. Skorun [5-0] olabileceğine inanıyorum. Maçtan önce PSG’nin avantajlı olduğunu düşünüyordum ama Inter’in sağlam savunması ve kontrataklarla oynama tarzı da var.
"Belki [sürpriz bir sonuç] olur ve Inter 1-0 kazanır, ama Inter için de çok zor bir gece olabilir ve şu anda [Arsenal için] hissettiğim de aynı. Çirkin bir maç olabilir, Arsenal 1-0 kazanır, ve çirkin derken kötü anlamda söylemiyorum çünkü PSG'nin gol atmasını engellemek büyük bir başarıdır. Ama bu gerçekten zor.
"Arsenal bunu başarır ve 1-0 kazanırsa, harika bir iş çıkarmış olur. Ama PSG'ye gol vermemek çok zor olacak. Yani ya PSG 3-0 ya da 4-0 kazanır, ya da Arsenal 1-0 kazanır."
Avrupa tarihinin peşinde
Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG, Real Madrid'in 2016 ile 2018 yılları arasında gerçekleştirdiği tarihi üçlü zaferin ardından, Şampiyonlar Ligi tarihinde unvanını başarıyla koruyan ikinci kulüp olmaya çalışıyor. Arsenal için ise final, bu efsanevi kupayı kaldıran 25. kulüp ve PSG'nin 2025'teki zaferinden sonra üst üste ikinci kez ilk kez şampiyon olan kulüp olma fırsatını temsil ediyor.