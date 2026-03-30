Bu, kulüplerin milli takım maçlarını endişeyle takip ettiği ve oyuncularının sakatlanmamasını umduğu bir dönemdir. Ancak her zamanki gibi, kaçınılmaz olarak bazı oyuncular sakatlık geçiriyor ve sonraki maçlarda forma giyemeyecek duruma düşüyor. Bu açıdan Roma'ya iyi haberler gelmiyor: Brezilya ile Fransa arasında oynanan hazırlık maçında (Deschamps'ın takımı 2-1 kazandı) Giallorossi'nin kanat oyuncusu Wesley sakatlandı ve maçın bitimine yirmi dakika kala oyundan çıkmak zorunda kaldı. Onun yerine bugün Suudi Arabistan'da Al-Ahli forması giyen Roger Ibañez girdi.
Çeviri:
Wesley'nin sakatlığı: Roma formasıyla kaç maç kaçıracak ve bunlar hangi maçlar?
WESLEY NE ZAMAN GERİ DÖNEBİLİR?
Wesley çoktan Roma'ya döndü ve geçirdiği tetkikler, sağ uyluk biceps femoris kasında bir kas-tendon yaralanması olduğunu ortaya çıkardı. Bu nedenle Brezilyalı oyuncu, Gasperini'nin takımının ligin yeniden başlamasıyla San Siro'da Inter ile oynayacağı büyük maçı kesinlikle kaçıracak: Maç, 5 Nisan Pazar günü saat 20.45'te oynanacak. Giallorossi'nin fikstürüne bakıldığında, Wesley 25 Nisan'daki Bologna maçında kadroda yer alabilir; Inter maçının yanı sıra Pisa ve Atalanta maçlarını (10 ve 18 Nisan) da kaçıracak.
WESLEY'İN YERİNE KİM OYNAYABİLİR?
Wesley'in dönüşünü beklerken Gasperini, şu ana kadar Brezilyalı oyuncuyu (asıl pozisyonu sağ kanat olan) yerleştirdiği sol kanat için yeni bir çözüm bulmak zorunda kalacak. Olası seçeneklerden biri, o pozisyonda doğal yedeği olan Kōstas Tsimikas'ı ilk 11'de görmek; diğer seçenek ise Hollandalı Devyne Rensch ve o pozisyonda daha ofansif bir diziliş için Stephan El Shaarawy de sahaya sürülebilir. Uzun süredir forma giyemeyen ve maç ritmini yeniden kazanmaya başlayan Angeliño'ya da dikkat etmek gerekiyor.