Bu, kulüplerin milli takım maçlarını endişeyle takip ettiği ve oyuncularının sakatlanmamasını umduğu bir dönemdir. Ancak her zamanki gibi, kaçınılmaz olarak bazı oyuncular sakatlık geçiriyor ve sonraki maçlarda forma giyemeyecek duruma düşüyor. Bu açıdan Roma'ya iyi haberler gelmiyor: Brezilya ile Fransa arasında oynanan hazırlık maçında (Deschamps'ın takımı 2-1 kazandı) Giallorossi'nin kanat oyuncusu Wesley sakatlandı ve maçın bitimine yirmi dakika kala oyundan çıkmak zorunda kaldı. Onun yerine bugün Suudi Arabistan'da Al-Ahli forması giyen Roger Ibañez girdi.
Çeviri:
Wesley'nin sakatlığı: Inter-Roma maçında onun yerine kim oynayacak: Tsimikas, Angelino, Rensch mi yoksa El Shaarawy mi?
WESLEY'İN SAKATLIĞI: ROMA MAÇINDA KAÇ MAÇI KAÇIRACAK VE HANGİLERİ?
Wesley çoktan Roma'ya döndü ve geçirdiği tetkikler, sağ uyluk biceps femoris kasında bir kas-tendon yaralanması olduğunu ortaya çıkardı. Bu nedenle Brezilyalı oyuncu, Gasperini'nin takımının ligin yeniden başlamasıyla San Siro'da Inter ile oynayacağı büyük maçı kesinlikle kaçıracak: Maç, 5 Nisan Pazar günü saat 20.45'te oynanacak. Giallorossi'nin fikstürüne bakıldığında, Wesley 25 Nisan'daki Bologna maçında kadroda yer alabilir; Inter maçının yanı sıra Pisa ve Atalanta maçlarını (10 ve 18 Nisan) da kaçıracak.
WESLEY'İN YERİNE KİM OYNAYABİLİR?
Wesley'in yokluğunda Gasperini, sol kanat için yeni bir çözüm bulmak zorunda kalacak; çünkü şimdiye kadar – oyuncu kadroda olduğunda – bu pozisyona her zaman doğal pozisyonu diğer tarafta olan bir oyuncuyu yerleştirmişti. Sağ kanatta Celik ile denge sağlanmışken, San Siro'da sol kanatta eski Flamengo oyuncusunun yerini alacak çeşitli seçenekler var: ilk seçenek, o pozisyonda doğal yedeği olan Kōstas Tsimikas; diğer seçenek ise Hollandalı Devyne Rensch ve bu pozisyonda daha ofansif bir diziliş için Stephan El Shaarawy de sahaya sürülebilir. Uzun süredir forma giyemeyen ve maç ritmini yeniden kazanmaya başlayan Angeliño'ya da dikkat etmek gerekiyor.