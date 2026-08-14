Chelsea'nin transfer çalışmaları hız kesmeden sürdü; bu yaz Jordan Henderson ve Danny Welbeck gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra yüksek bonservis bedelleriyle gelen Morgan Rogers ve Maxence Lacroix dahil 10 yeni transfer yapıldı. Cole Palmer ve Reece James gibi yaklaşık dokuz ya da 10 "dokunulmaz" oyuncudan oluşan bir çekirdek kadro bulunduğuna dair haberlere rağmen Fofana, ilk 11'de yer kapmak için yaşanan yoğun rekabetin fazlasıyla farkında.

Kendi durumuna da değinen Fofana, şunları ekledi: "Çok sayıda oyuncumuz var, bence dokuz ya da 10 tane [dokunulmaz] var. Herkesin iyi olması, iyi çalışması gerekiyor ve sonrasında kararı teknik direktör veriyor. Bu herkes için böyle.

"Belki bazı oyuncular ayrılır, başkaları yeniden gelir. Benim açımdan mesele iyi çalışmak, formda olmaya çalışmak ve sonra teknik direktörün ne yapacağını görmek. Eğer kulüp bana artık bana ihtiyaç duymadıklarını söylerse, durum budur. Elbette üzülürüm ama futbol böyle. 'Benim yerim garanti ve kesin oynarım' diyemezsiniz."