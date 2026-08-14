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Wesley Fofana, Xabi Alonso yönetiminde yeni bir döneme hazırlanan Chelsea'de istikrar talep ediyor
Fofana, Chelsea'de istikrar talep ediyor
Chelsea, Alonso yönetiminde yeni bir sezona hazırlanmaya devam ediyor. İspanyol çalıştırıcı, BlueCo konsorsiyumunun 2022'de kulübün sahipliğini devralmasından bu yana kulübün dokuzuncu teknik direktörü oldu. Stoper Fofana, Stamford Bridge'de hem kulübe kenarında yaşananlar hem de kadroya yapılan 1 milyar sterlini aşan harcamaların ardından istikrarın hayati önem taşıdığını vurguladı. Antonio Conte ise 2016 ile 2018 yılları arasında görev yaparak kulüpte iki tam sezonu tamamlayabilen son teknik direktör olmaya devam ediyor.
- NurPhoto
Savunmacı sükunet çağrısı yaptı
Geçen sezon 38 maçta forma giyerek ciddi sakatlık sorunlarını geride bırakan Fofana, kulüp yönetiminin de Maviler'in gelecekteki yönü konusunda benzer bir bakış açısını paylaştığını açıkladı. BBC Sport'a konuşan Fofana, kadro içinde daha istikrarlı bir ortamın gerekliliğini vurguladı: "Bence herkes istikrara ihtiyacımız olduğunu biliyor. Geçen sezon yöneticilerle konuştuk ve onlar da aynı şeyi söyledi. Oyuncularla aynı şekilde düşünüyorlar. İstikrara ihtiyacımız var."
Forma rekabeti artıyor
Chelsea'nin transfer çalışmaları hız kesmeden sürdü; bu yaz Jordan Henderson ve Danny Welbeck gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra yüksek bonservis bedelleriyle gelen Morgan Rogers ve Maxence Lacroix dahil 10 yeni transfer yapıldı. Cole Palmer ve Reece James gibi yaklaşık dokuz ya da 10 "dokunulmaz" oyuncudan oluşan bir çekirdek kadro bulunduğuna dair haberlere rağmen Fofana, ilk 11'de yer kapmak için yaşanan yoğun rekabetin fazlasıyla farkında.
Kendi durumuna da değinen Fofana, şunları ekledi: "Çok sayıda oyuncumuz var, bence dokuz ya da 10 tane [dokunulmaz] var. Herkesin iyi olması, iyi çalışması gerekiyor ve sonrasında kararı teknik direktör veriyor. Bu herkes için böyle.
"Belki bazı oyuncular ayrılır, başkaları yeniden gelir. Benim açımdan mesele iyi çalışmak, formda olmaya çalışmak ve sonra teknik direktörün ne yapacağını görmek. Eğer kulüp bana artık bana ihtiyaç duymadıklarını söylerse, durum budur. Elbette üzülürüm ama futbol böyle. 'Benim yerim garanti ve kesin oynarım' diyemezsiniz."
- Getty Images
Alonso erken sınavla karşı karşıya
Chelsea, 24 Ağustos'ta Premier League'deki açılış maçında Londra'daki rakibi Fulham'ı ağırlamadan önce cumartesi günü sezon öncesi programını Real Sociedad karşısında tamamlayacak. Alonso, Stamford Bridge'de artan beklentiler arasında en iyi sistemini belirlemek ve yaz döneminde kadroya katılan çok sayıdaki ismi takıma entegre etmek konusunda derhal baskı altında. Sezonun ilk bölümündeki sonuçlar, İspanyol teknik adam yönetimindeki bu yeni dönemin sonunda kalıcı istikrarı sağlayıp sağlayamayacağını test etmek açısından kritik bir ölçüt olacak.
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