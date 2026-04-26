"Welcome to Wrexham"da heyecan dorukta! Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Red Dragons'u, Coventry'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında yenilgiye uğradı; play-off yarışı son haftaya uzadı

Şampiyonluk kupasını kucağına alan Coventry, Wrexham’ı karşılaştığı maçta kusursuz bir galibiyetle ligin en güçlü takımı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Maçın başlangıcında Phil Parkinson'ın oyuncuları ev sahibi takıma şeref kıtası oluşturdu, ancak misafirperverlik de burada sona erdi. Thomas-Asante, 19. dakikada Ephron Mason-Clark'ın ortasını vole ile ağlara göndererek skoru açtı ve bu gol, verimli bir sezon geçiren oyuncunun ligdeki 13. golü oldu.

Wrexham, Ryan Reynolds ve Rob McElhenney yönetiminde yükselişini belirleyen dirençli yapısını sergiledi ve sadece altı dakika sonra skoru eşitledi. Ollie Rathbone, Carl Rushworth'un bacaklarının arasından geçen güçlü bir vuruşla fileleri buldu ve ev sahibi taraftarları bir anlığına susturdu. Ancak Lampard'ın takımı maçın son dakikalarında vites yükseltti ve Torp ile Mason-Clark'ın golleriyle şampiyonun evinde oynadığı son maçı galibiyetle tamamlamasını sağladı ve takımı 92 puana taşıdı.