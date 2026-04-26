"Welcome to Wrexham"da heyecan dorukta! Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Red Dragons'u, Coventry'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında yenilgiye uğradı; play-off yarışı son haftaya uzadı
Şampiyonlar, CBS Arena'da merhamet göstermiyor
Şampiyonluk kupasını kucağına alan Coventry, Wrexham’ı karşılaştığı maçta kusursuz bir galibiyetle ligin en güçlü takımı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Maçın başlangıcında Phil Parkinson'ın oyuncuları ev sahibi takıma şeref kıtası oluşturdu, ancak misafirperverlik de burada sona erdi. Thomas-Asante, 19. dakikada Ephron Mason-Clark'ın ortasını vole ile ağlara göndererek skoru açtı ve bu gol, verimli bir sezon geçiren oyuncunun ligdeki 13. golü oldu.
Wrexham, Ryan Reynolds ve Rob McElhenney yönetiminde yükselişini belirleyen dirençli yapısını sergiledi ve sadece altı dakika sonra skoru eşitledi. Ollie Rathbone, Carl Rushworth'un bacaklarının arasından geçen güçlü bir vuruşla fileleri buldu ve ev sahibi taraftarları bir anlığına susturdu. Ancak Lampard'ın takımı maçın son dakikalarında vites yükseltti ve Torp ile Mason-Clark'ın golleriyle şampiyonun evinde oynadığı son maçı galibiyetle tamamlamasını sağladı ve takımı 92 puana taşıdı.
Play-off senaryolarının sayısal analizi
Bu mağlubiyete rağmen Wrexham altıncı sırada kalmaya devam ediyor, ancak puan farkı ortadan kalktı. Hull City’nin Charlton Athletic’e 2-1 yenilmesinin ardından Phil Parkinson’ın takımı küçük bir avantaj elde etmişti, ancak bu fark artık asgari düzeye indi. Wrexham ve Hull, 70 puanla aynı puanda yer alırken, Wrexham'ın gol farkı +4, Hull'un ise +3. Son hafta sonu öncesinde heyecan dorukta. Derby County de 69 puan ve +9'luk üstün gol farkıyla sekizinci sırada pusuda bekliyor.
Play-off kaderi hâlâ Wrexham'ın elinde
Wrexham’ın üst üste dört kez üst lige yükselme hayalleri, hata yapma lüksü kalmamış olsa da hâlâ devam ediyor. Kaptan Dom Hyam, maçın bitiminden sonra Sky Sports’a hayal kırıklığını dile getirdi: “Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz ama önümüzde çok önemli bir maç daha var. Yapmamız gereken bir iş vardı, maalesef başaramadık. Coventry'yi tebrik ediyorum, Premier Lig'de olmayı hak ettiler. Şimdi tamamen gelecek hafta Middlesbrough maçına odaklandık ve bunun için doğru oyun planını hazırlıyoruz."
Şimdi ne olacak?
Wrexham'ın Ryan Reynolds ve Rob McElhenney yönetiminde üst üste dördüncü kez üst lige yükselme mücadelesinde tarihi bir fırsat yakalaması için, son haftada Hull ve Derby'nin sonuçlarına en azından yetişmesi ya da bunları geçmesi gerekiyor. Kırmızı Ejderhalar, son haftada Racecourse Ground'da Middlesbrough'u ağırlayacak ve bir galibiyetin kendilerine Premier Lig'e yükselme şansını büyük olasılıkla garanti edeceğini biliyor.