Getty Images Sport
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Welbeck siftah yaptı! Fernandez, Manchester City bağlantıları gündemindeyken kadroda yer almazken Chelsea, Luton'ı mağlup etti
Welbeck, Stamford Bridge'de anında etkisini gösterdi
Danny Welbeck, Chelsea kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı; ilk maçında ağları bularak Carabao Cup ikinci turunda Luton Town karşısında alınan 2-0'lık galibiyette önemli rol oynadı. Yazın Brighton'dan gelen 35 yaşındaki oyuncu, en üst seviyede hâlâ gereken golcülük içgüdülerine sahip olduğunu gösterdi.
Chelsea, mücadelenin büyük bölümünü kontrol etti ve 50. dakikada öne geçti. Brighton'dan yaz transfer döneminde gelen 35 yaşındaki oyuncu, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla ağları buldu. Chelsea, maçı tamamen koparmak için ise 79. dakikaya kadar beklemek zorunda kaldı. İkinci gol, Estevao Willian'ın tehlikeli şutunun ardından Hakeem Odoffin'in uzaklaştırmak istediği topu istemeden kendi ağlarına göndermesiyle geldi.
- Getty Images Sport
Fernandez'in yokluğu transfer spekülasyonlarını alevlendirdi
Gecenin en çok konuşulan konusu, Fernandez'in maç başlamadan önce takım listesinde dikkat çekici şekilde yer almamasıydı. Pazartesi günü Premier League'de Fulham'a karşı 3-2 kazanılan maçta ikinci yarıda oyuna giren Arjantinli orta saha oyuncusu, geleceğiyle ilgili yoğun spekülasyonların ortasında kadroya hiç alınmadı.
İddialara göre orta saha oyuncusunun temsilcileri, City yetkilileriyle resmi görüşmeler yaptı ve Stamford Bridge'deki yokluğu, Etihad Stadyumu'na olası bir transferine dair iddiaları daha da güçlendirdi.
Keeley'nin kahramanlığı Luton'ı yarışın içinde tuttu
Chelsea'nin üstünlüğüne rağmen Luton Town, kaleci Josh Keeley'nin ilham veren performansı sayesinde uzun süre maçın içinde kaldı. Başarılı file bekçisi erken dakikalardan itibaren sık sık devreye girdi ve 11. dakikada Cole Palmer'a karşı yaptığı müthiş çift kurtarışla gole izin vermedi. Ardından Reece James'in kaleye giden serbest vuruşunu tüm vücudunu uzatarak yaptığı muhteşem bir dalışla direğin dibinden kornere çeldi.
Luton da duran toplarla tehlike yarattı; savunmacılar Benny Benagr ve Odoffin ceza sahasında boş alan buldu, ancak Chelsea'nin kalesinde ilk maçına çıkan Mike Penders nadiren ciddi şekilde sınandı. Kulüp rekoruyla transfer edilen Morgan Rogers, iç sahadaki ilk maçında sert bir voleyle topu üst direğe nişanlayınca direkler de devreye girdi. Chelsea, ikinci golünün ardından üstünlüğünü daha da artırmak için bastırdı, ancak Keeley önce Palmer'a sonra da Joao Pedro'ya geçit vermeyerek iki harika kurtarış daha yaptı. Uzatma dakikalarında ise oyuna sonradan giren Jamie Gittens'ın topu direğe nişanlaması, Luton'ın daha ağır bir yenilgiden kaçınmasını sağladı.
- AFP
Alonso gözünü Leeds United maçına dikti
Bu galibiyet, Stamford Bridge'deki ilk resmi maçında takımın başında olan Xabi Alonso için başarılı bir iç saha debutu oldu; bu sezon Avrupa futbolunda yer almayan Chelsea nedeniyle söz konusu turnuva İspanyol teknik adam için ayrıca önem taşıyor. Bu sonuç, Chelsea'nin adının üçüncü tur kurasında kalmasını sağladı. Chelsea, 7 Eylül haftasında Premier League rakibi Leeds United ile karşılaşacak.
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