Chelsea'nin üstünlüğüne rağmen Luton Town, kaleci Josh Keeley'nin ilham veren performansı sayesinde uzun süre maçın içinde kaldı. Başarılı file bekçisi erken dakikalardan itibaren sık sık devreye girdi ve 11. dakikada Cole Palmer'a karşı yaptığı müthiş çift kurtarışla gole izin vermedi. Ardından Reece James'in kaleye giden serbest vuruşunu tüm vücudunu uzatarak yaptığı muhteşem bir dalışla direğin dibinden kornere çeldi.

Luton da duran toplarla tehlike yarattı; savunmacılar Benny Benagr ve Odoffin ceza sahasında boş alan buldu, ancak Chelsea'nin kalesinde ilk maçına çıkan Mike Penders nadiren ciddi şekilde sınandı. Kulüp rekoruyla transfer edilen Morgan Rogers, iç sahadaki ilk maçında sert bir voleyle topu üst direğe nişanlayınca direkler de devreye girdi. Chelsea, ikinci golünün ardından üstünlüğünü daha da artırmak için bastırdı, ancak Keeley önce Palmer'a sonra da Joao Pedro'ya geçit vermeyerek iki harika kurtarış daha yaptı. Uzatma dakikalarında ise oyuna sonradan giren Jamie Gittens'ın topu direğe nişanlaması, Luton'ın daha ağır bir yenilgiden kaçınmasını sağladı.