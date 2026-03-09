Wayne Rooney, Wrexham maçının emekli olduktan sonra izlediği en iyi maç olduğunu açıkladı - hatta yedi golün atıldığı Inter-Barcelona Şampiyonlar Ligi yarı finalinin efsanevi maçını bile geride bıraktığını söyledi

Racecourse Ground'da maçı izleyen Rooney, maçtan çok etkilendi. Maçı, geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter ile Barcelona arasında oynanan maçla karşılaştırdı. Nerazzurri, Blaugrana'yı 4-3 yenerek toplamda 7-6'lık bir galibiyet elde etti. Maç, birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi Şampiyonlar Ligi maçı olarak nitelendirildi.

Rooney, BBC Sport'a "Biliyor musunuz? Bence (Wrexham'ın Chelsea'ye yenilmesi) futbolu bıraktığımdan beri en çok keyif aldığım maçtı" dedi. "Sadece atmosfer, taraftarlar. Saha dışına çıkmak için taraftarların arasından geçmek zorunda kaldık ve taraftarlar harikaydı. Muhtemelen ilk kez bir stadyuma gidip hiç tepki görmedim, yani... Evet, çok güzeldi, ama sadece atmosfer değil, maç da öyleydi. Bence gerçekten çok iyi bir maçtı. Wrexham mükemmeldi."

"Oynamayı bıraktığımdan beri en sevdiğim maç Barcelona Inter maçıydı. Geçen yılki yarı final maçıydı ve bu maç onu geçti. Gerçekten çok keyif aldım."