Getty Images
Çeviri:
Wayne Rooney, Wrexham maçının emekli olduktan sonra izlediği en iyi maç olduğunu açıkladı - hatta yedi golün atıldığı Inter-Barcelona Şampiyonlar Ligi yarı finalinin efsanevi maçını bile geride bıraktığını söyledi
Hollywood rüyası VAR'ın kalp kırıklığıyla sona erdi
Wrexham'ın FA Cup yolculuğunun Hollywood tarzı bir sonla bitmesi umudu, Cae Ras'ta yaşanan dramatik gecede Chelsea ve video yardımcı hakemi tarafından acımasızca elinden alındı. Kuzey Galler ekibi, Lewis Brunt'un uzatmaların 114. dakikasında dramatik bir beraberlik golü attığını düşündüğü anda tribünlerde coşkuyu doruğa çıkaran bir başka tarihi sürpriz hayal ediyordu. Ancak, VAR'ın marjinal bir ofsayt kararıyla müdahalesi ev sahibi taraftarları susturdu ve Premier League ekibinin nihayet üstünlüğünü ortaya koyarak 4-2'lik bir galibiyet elde etmesinin önünü açtı.
- Getty Images Sport
Rooney, Wrexham'ı Şampiyonlar Ligi elitlerinin üzerine çıkardı
Racecourse Ground'da maçı izleyen Rooney, maçtan çok etkilendi. Maçı, geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter ile Barcelona arasında oynanan maçla karşılaştırdı. Nerazzurri, Blaugrana'yı 4-3 yenerek toplamda 7-6'lık bir galibiyet elde etti. Maç, birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi Şampiyonlar Ligi maçı olarak nitelendirildi.
Rooney, BBC Sport'a "Biliyor musunuz? Bence (Wrexham'ın Chelsea'ye yenilmesi) futbolu bıraktığımdan beri en çok keyif aldığım maçtı" dedi. "Sadece atmosfer, taraftarlar. Saha dışına çıkmak için taraftarların arasından geçmek zorunda kaldık ve taraftarlar harikaydı. Muhtemelen ilk kez bir stadyuma gidip hiç tepki görmedim, yani... Evet, çok güzeldi, ama sadece atmosfer değil, maç da öyleydi. Bence gerçekten çok iyi bir maçtı. Wrexham mükemmeldi."
"Oynamayı bıraktığımdan beri en sevdiğim maç Barcelona Inter maçıydı. Geçen yılki yarı final maçıydı ve bu maç onu geçti. Gerçekten çok keyif aldım."
Rooney'e Deadpool rolü teklif edilmedi.
Ancak Rooney, Hollywood ünlüleri de maçı izliyor olmasına rağmen, Wrexham'ın sahipleri Rob Mac ve Ryan Reynolds ile görüşme fırsatı bulamadı. Rooney ve Reynolds, 2016 yılında ilk Deadpool filminin tanıtım videosunda birlikte rol aldıkları için daha önce tanışmışlardı. Rooney, bir sonraki Deadpool filminde rol alıp almayacağı sorulduğunda, "Hayır, [ama] birkaç yıl önce Deadpool reklamında rol aldım" yanıtını verdi.
- Getty Images Sport
Wrexham için bundan sonra ne olacak?
Wrexham'ın kupa macerası sona ererken, kulüp Premier Lig'e yükselmek için dördüncü kez üst üste terfi etmeyi hedefleyen nihai hedefine odaklanmaya devam ediyor. Uluslararası yeteneklerle dolu Chelsea takımına karşı az farkla yenilgiye uğramaları, Hollywood sahipliği altında kaydettikleri ilerlemenin bir göstergesi olacak. Galler kulübü Salı gecesi Hull City'yi ağırlayarak sahalara geri dönecek.
Reklam