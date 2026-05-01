Wayne Rooney, Virgil van Dijk’e bir uyarı niteliğinde Zlatan Ibrahimovic’le ilgili bir anekdotu örnek gösteriyor; Liverpool kaptanına “yaşının” onu yakaladığı söyleniyor
Zamanın kaçınılmazlığı
Manchester United efsanesi Rooney, Liverpool'un tecrübeli yıldızları hakkında sert bir değerlendirmede bulunarak, hem Van Dijk hem de Salah'ın üst düzey futbolun fiziksel taleplerine boyun eğmeye başladığını öne sürdü. 33 yaşındaki Salah ve 34 yaşındaki Van Dijk, Reds'in soyunma odasındaki başlıca liderler olarak görev yaparken, Rooney, formlarında gözlemlenen düşüşün genç oyuncuların kendi otoritelerini kurmalarını giderek zorlaştırdığını savundu. Van Dijk bu sezon 51 maçta forma giyerek takımın vazgeçilmez ismi olmaya devam etse de, Rooney, Hollandalı kaptanın önceki sezonlardaki üstün standartlarını korumakta zorlandığını düşünüyor.
Düşüşü kabullenmek
"The Wayne Rooney Show" programında konuşan eski İngiltere forveti, kendi kariyerinin gidişatı ile Liverpool'un lider kadrosunun şu anki durumu arasında paralellikler kurdu. Şöyle dedi: "Sezonun başından beri bunu söylüyorum, yaş hepimizi etkiliyor ve bacaklar güçsüzleşiyor. Bence bu sezon Salah'ın başına da bu geldi ve Virgil van Dijk bu sezon eskisi gibi değil. Onlar soyunma odasının liderleri. Diğer oyuncuların öne çıkıp iz bırakması ya da lider olması zor. Van Dijk'ın ayrılacağını sanmıyorum ama orada çok uzun süre kalan oyuncuları görmüşsünüzdür."
Ibrahimovic'ten alınacak ders
Rooney, 31 yaşında Old Trafford'dan ayrılışını da değerlendirdi ve Zlatan Ibrahimovic ile birlikte geçirdiği deneyimi örnek göstererek, daha sınırlı bir rolü kabullenmenin ne kadar zor olduğunu anlattı. Şöyle devam etti: "Bir oyuncu için en zor şey, eskisi kadar iyi seviyede olmayabileceğini kabul etmektir. Zlatan Ibrahimovic geldiğinde ben forma giyemiyordum. Oynamak istediğim için hemen ayrıldım. Bunu kabullendim."
Belirleyici bir son bölüm
Liverpool, yeni teknik kadronun takıma uyum sağlaması ile sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ancak veda maçı için geri dönmesi beklenen Salah’ın duygusal ayrılışını dengeleyerek sezonun son haftalarını atlatmak zorunda. Önümüzdeki en büyük zorluk, 3 Mayıs Pazar günü United ile oynanacak ve çok şeyin belirleneceği Premier League karşılaşması olacak. Bu maçta Van Dijk'ın savunmadaki direnci yoğun bir şekilde mercek altına alınacak. Kulüp, Salah sonrası döneme geçerken, odak noktası Van Dijk gibi tecrübeli isimlerin oyunlarını uyarlayabilecekleri mi, yoksa rekabet gücünü korumak için kadroda daha fazla gençleştirme mi gerekeceği üzerinde.