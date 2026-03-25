Wayne Rooney ve Ronaldinho: Matheus Cunha, Manchester United'da efsanevi formayı devraldıktan sonra ideal 10'lu kadrosunu belirledi
Ronaldinho ve Rooney dünya çapındaki seyircileri büyüledi
Hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 2002’de Brezilya ile dünya şampiyonluğu kazanan ve 2005’te prestijli Ballon d’Or ödülünü alan eski Barcelona oyun kurucusu Ronaldinho, Cunha’nın her zaman örnek aldığı yaratıcı bir ilham kaynağıdır.
Manchester United'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu Wayne Rooney de, Paraiba doğumlu Cunha'nın büyürken ilham kaynağı olmuştur. Güçlü İngiltere milli takım oyuncusu, Ronaldinho kadar gösterişli oyunlardan hoşlanmasa da, sınırsız enerjisi ve muhteşem gollere olan eğilimiyle dünyanın dört bir yanındaki seyircileri büyülemiştir.
Cunha'nın tüm zamanların en sevdiği 10 numarası kimdir?
En sevdiği 10 numara oyuncusunu belirtmesi istenen Cunha, Manchester United’ın resmi lojistik ortağı DHL Express ile yaptığı söyleşide GOAL’a şunları söyledi: “Manchester United formasıyla 10 numarayı giymek büyük bir zevk. Büyürken Ronaldinho her zaman idolümdü, ancak tüm zamanların en sevdiğim 10 numarası sorulursa, bu hiç şüphesiz Wayne Rooney’dir. Onu izleyerek büyüdüm ve bu kulüp için yaptığı tarihi şeyleri her zaman hatırlıyorum. Marcus Rashford gibi harika bir oyuncuya karşı oynadım, ama çocukken benim için tek kişi Rooney'di. Şimdi onun numarasını giymek benim için gerçek bir onur.”
Cunha, 2025 yazında Wolves'tan United'a katıldı ve hemen Rashford, Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Ruud van Nistelrooy ve Teddy Sheringham'ın daha önce giydiği formayı aldı.
Kırmızı Şeytanlar formasıyla gol sayısını yediye çıkaran Cunha'nın en unutulmaz golü, 25 Ocak'ta Premier Lig lideri Arsenal'e karşı dramatik bir 3-2 galibiyetini garantileyen gol oldu. Güney Amerikalı oyuncu bu golü en sevdiği gol olarak görüyor ve şöyle diyor: “En güzel golüm olduğunu düşünmesem de, şu ana kadar en sevdiğim gol olarak Arsenal'e attığım galibiyet golünü seçmek zorundayım. Ligin en önemli maçlarından biri olduğunu düşünürsek, galibiyet golünü atmak benim ve takım arkadaşlarım için inanılmaz bir duyguydu. Tüm kulüp bunu hissetti. Şehirde ve ülkedeki atmosfer inanılmazdı. Bu bağlamda, bu kesinlikle kariyerimin en önemli golü.”
Manchester United, Asya'da özel bir saha projesine dahil oldu
26 yaşındaki Cunha, oyunundaki tam potansiyelini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Başkalarına ilham kaynağı olmayı umut eden Cunha, United’ın DHL Express ile işbirliği yaparak Asya’nın ücra bir bölgesine profesyonel standartlarda bir futbol sahası kazandırmasından gurur duyuyor.
Yerel sahaları sık sık kullanılamaz hale getiren aşırı hava koşulları ve düz arazi bulmanın çok zor olduğu dağlık bir coğrafya, Tayland'ın Mae Suek bölgesinin uzun süredir güvenli spor tesisleri eksikliğiyle mücadele etmesine ve bu durumun da topluluğun futbol oynama tutkusunu kenara itmesine neden oldu. DHL Express, United ile birlikte Jericho Farm'da yüksek kaliteli bir altyapı sağlayarak topluluğu şaşırttı. 9x9 boyutlarındaki saha, Manchester United'ın Carrington antrenman sahasındakine benzer, birinci sınıf FIFA Grade 4G çim ile donatılmış ve dünya standartlarında inşa edilmiştir.
United'ın yakın geçmişinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Patrice Evra, projenin açılışında özel bir konuk olarak yer aldı. Şu anki Red Devils yıldızı Mason Mount şunları söyledi: “Böylesine uzak bir bölgeye bir saha sağlayabilmek harika bir proje. O bölgedeki çocuklar için böyle bir sahayı görmek büyülü bir şey. O sahanın kalitesini ve böyle sahalarda oynayabildiğimiz için ne kadar şanslı olduğumuzu görünce, herkesin böyle bir şeyi deneyimleyebilmesini istersiniz. Bunun için yapılan planlamanın çoğunun çok zor olduğunu ve her şeyi halletmenin çok zaman aldığını biliyorum, ama ne muhteşem bir hikaye ve çocuklar için çok özel olacak.”
Manchester United ve İngiltere milli takımının savunma oyuncusu Harry Maguire, kendisi de yüksek kaliteli tesislere erişimden faydalanmış biri olarak, taban projelerini mümkün olan her şekilde destekleme gerekliliğine değindi: “Okulda iyi bir futbol sahası olduğu için şanslıydık ve eve gelir gelmez, kardeşlerim ve arkadaşlarımla oynamak için doğruca yerel parka giderdim. Büyürken sahalara kolayca erişebiliyordum ve dürüst olmak gerekirse, bu olmasaydı bugün burada oturuyor olmazdım. Bu topluluğa dışarı çıkıp oynamak için aynı fırsatı vererek, bunun onları sonunda nereye götüreceğini asla bilemezsiniz.”
Cunha, Brezilya'da futsal oynamaya başladı
Cunha, 18 yaşında Sion takımıyla İsviçre’ye gitmeden önce Brezilya’da futsal oynayarak mesleğini öğrendi. Gençlere sporu keyifle yaşama ve tam anlamıyla benimseme fırsatı verilmesi konusunda şunları söyledi: “Bir sahaya erişimin ne kadar önemli olduğunu biliyorum, çünkü spor hayatları gerçekten değiştirir. Spor yoluyla size yardım edebilecek ve hayat hakkında bir şeyler öğretebilecek insanlarla birlikte büyürseniz, bu gelecekte daha iyi bir insan olmanıza yardımcı olur. Bu sahaları sağlayarak çocuklara futbolun kültürlerinin bir parçası olarak büyüme fırsatı vermek çok güzel bir şey. Bu, sadece oyunun ötesine geçen, onların geleceğine yapılan bir yatırımdır.”
Cunha'nın Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi hedefleri
Cunha, önümüzdeki aylarda profesyonel kariyerine birkaç önemli ilki eklemeyi umuyor. Daha önce bu turnuvada forma giymemiş olan oyuncu, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası’nda Brezilya milli takımında yer almayı hedefliyor. Ayrıca, United’ın 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmesine katkıda bulunması, Avrupa’nın en büyük sahnesinde ilk gollerini atması için yeni fırsatlar yaratacak.
