Wayne Rooney ve Ronaldinho: Matheus Cunha, Manchester United'da efsanevi formayı devraldıktan sonra ideal 10'lu kadrosunu belirledi

26 yaşındaki Cunha, oyunundaki tam potansiyelini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Başkalarına ilham kaynağı olmayı umut eden Cunha, United’ın DHL Express ile işbirliği yaparak Asya’nın ücra bir bölgesine profesyonel standartlarda bir futbol sahası kazandırmasından gurur duyuyor.

Yerel sahaları sık sık kullanılamaz hale getiren aşırı hava koşulları ve düz arazi bulmanın çok zor olduğu dağlık bir coğrafya, Tayland'ın Mae Suek bölgesinin uzun süredir güvenli spor tesisleri eksikliğiyle mücadele etmesine ve bu durumun da topluluğun futbol oynama tutkusunu kenara itmesine neden oldu. DHL Express, United ile birlikte Jericho Farm'da yüksek kaliteli bir altyapı sağlayarak topluluğu şaşırttı. 9x9 boyutlarındaki saha, Manchester United'ın Carrington antrenman sahasındakine benzer, birinci sınıf FIFA Grade 4G çim ile donatılmış ve dünya standartlarında inşa edilmiştir.

United'ın yakın geçmişinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Patrice Evra, projenin açılışında özel bir konuk olarak yer aldı. Şu anki Red Devils yıldızı Mason Mount şunları söyledi: “Böylesine uzak bir bölgeye bir saha sağlayabilmek harika bir proje. O bölgedeki çocuklar için böyle bir sahayı görmek büyülü bir şey. O sahanın kalitesini ve böyle sahalarda oynayabildiğimiz için ne kadar şanslı olduğumuzu görünce, herkesin böyle bir şeyi deneyimleyebilmesini istersiniz. Bunun için yapılan planlamanın çoğunun çok zor olduğunu ve her şeyi halletmenin çok zaman aldığını biliyorum, ama ne muhteşem bir hikaye ve çocuklar için çok özel olacak.”

Manchester United ve İngiltere milli takımının savunma oyuncusu Harry Maguire, kendisi de yüksek kaliteli tesislere erişimden faydalanmış biri olarak, taban projelerini mümkün olan her şekilde destekleme gerekliliğine değindi: “Okulda iyi bir futbol sahası olduğu için şanslıydık ve eve gelir gelmez, kardeşlerim ve arkadaşlarımla oynamak için doğruca yerel parka giderdim. Büyürken sahalara kolayca erişebiliyordum ve dürüst olmak gerekirse, bu olmasaydı bugün burada oturuyor olmazdım. Bu topluluğa dışarı çıkıp oynamak için aynı fırsatı vererek, bunun onları sonunda nereye götüreceğini asla bilemezsiniz.”