AFP
Wayne Rooney, Thomas Tuchel’in “klik” sorunu nedeniyle Trent Alexander-Arnold ile Jude Bellingham’ı “ayrıştırmaya” çalıştığını öne sürüyor; bu durum, Rooney’nin İngiltere kadrosuna alınmaması nedeniyle zor bir dönem geçirmesine neden oluyor
Tuchel, Madrid'in yıldızını görmezden geliyor
Tuchel’in Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçları için yaptığı kadro seçimi, özellikle Trent’in kadroda yer almaması nedeniyle takım içinde büyük yankı uyandırdı. İspanya’da istikrarlı bir performans sergileyen savunma oyuncusu olmasına rağmen, 27 yaşındaki futbolcu sadece 34 milli maçta forma giymiş durumda; bu, onun kalitesindeki bir oyuncu için şaşırtıcı derecede düşük bir rakam. Gareth Southgate yönetiminde düzenli olarak ilk 11’de yer almakta zorlanan oyuncunun, yeni teknik direktörün yönetimindeki geleceği giderek daha da belirsiz hale geliyor. Bu karar, İngiltere'nin son kadrosunun genişletilmiş yapısı göz önüne alındığında özellikle dikkat çekicidir ve eski Liverpool oyuncusunun şu anda Alman teknik direktörün Kuzey Amerika'daki turnuva planlarında yer almadığını göstermektedir.
Rooney, kadroya alınmaması karşısında şaşkın
“The Wayne Rooney Show” programında konuşan İngiltere’nin tüm zamanların en çok gol atan ikinci futbolcusu, Tuchel’in kadro planlarında Madridli yıldızı dışarıda bırakma kararını sert bir dille eleştirdi. Rooney, savunma oyuncusunun eşsiz teknik özelliklerinin onu genişletilmiş kadroda kesin bir yer edinmesini sağlaması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi: “En büyük sürpriz elbette Trent’ti. Onun 35 kişilik kadroda yer almaması bana inanılmaz geliyor. Tuchel'in konuşma tarzına bakılırsa, Trent için geri dönüş yolu yokmuş gibi görünüyordu. O kadroda olmalıydı, yeteneği ve kalitesi nedeniyle. Bunu birçok kez söyledim ve eminim kendisi de en iyi defans oyuncusu olmadığını söyleyecektir, ancak topla yaptığı şeyler başka hiçbir İngiliz oyuncuda yok. Son zamanlarda oynuyor ve gerçekten çok iyi oynuyor. Ben de kendimi yargıladığım için suçluyum, oraya gidip uyum sağlamanın ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz, sakatlıklar yaşadı. Ama bir dizi maç oynadı ve yeteneğinden şüphe yok, topla o kadar iyi ki Premier Lig'de gördüğümüz en iyilerden biri.”
Bellingham 'çetesini' ortadan kaldırmak için mi görevden alındı?
Takım içinde bir "klik" olduğu yönündeki iddialar, özellikle Bellingham'ın Tuchel ile yaşadığı gerginlikler göz önüne alındığında, İngiltere'nin hazırlıklarına yeni ve karmaşık bir boyut katıyor. Rooney, Alexander-Arnold'un Madridli orta saha oyuncusuyla olan yakın bağının, onun kadroya alınmamasının ardındaki önemli bir faktör olabileceğini ve teknik direktörün kadro kültürüyle ilgili bir mesaj vermek istediğini öne sürdü. Rooney, "Onun ilk 11'de başlaması gerektiğine dair bir görüş var, bu yüzden kadroda olmaması biraz daha derin bir anlam taşıyor" diye açıkladı. "Jude ile iyi arkadaş olduğunu biliyorum ve Jude ile bazı sorunlar yaşandığı görülüyor, bu yüzden belki de orada bir klik olduğunu düşünüyor ve onu bölmeye çalışıyor. Nedenleri ne, bilmiyorum."
Uluslararası gelecek tehlike altında
Tuchel'in sözleşmesi Euro 2028'e kadar sürdüğü için Trent, milli kariyerini sonlandırabilecek uzun süreli bir uzaklaştırma ile karşı karşıya. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası döngüsünün sonunda bu defans oyuncusu 30 yaşına yaklaşacak ve Uruguay ile Japonya hazırlık maçlarında kadroda yer almaması, Dünya Kupası kadrosunun çekirdek grubunda yer almadığını gösteriyor. İngiltere, onun yaratıcı kıvılcımı olmadan da başarılı olabileceğini kanıtlamalı ve oyuncu, takım için farklı bir yön belirlemiş gibi görünen teknik direktörü ikna etmelidir.