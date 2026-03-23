Wayne Rooney, Thomas Tuchel’in “klik” sorunu nedeniyle Trent Alexander-Arnold ile Jude Bellingham’ı “ayrıştırmaya” çalıştığını öne sürüyor; bu durum, Rooney’nin İngiltere kadrosuna alınmaması nedeniyle zor bir dönem geçirmesine neden oluyor

“The Wayne Rooney Show” programında konuşan İngiltere’nin tüm zamanların en çok gol atan ikinci futbolcusu, Tuchel’in kadro planlarında Madridli yıldızı dışarıda bırakma kararını sert bir dille eleştirdi. Rooney, savunma oyuncusunun eşsiz teknik özelliklerinin onu genişletilmiş kadroda kesin bir yer edinmesini sağlaması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi: “En büyük sürpriz elbette Trent’ti. Onun 35 kişilik kadroda yer almaması bana inanılmaz geliyor. Tuchel'in konuşma tarzına bakılırsa, Trent için geri dönüş yolu yokmuş gibi görünüyordu. O kadroda olmalıydı, yeteneği ve kalitesi nedeniyle. Bunu birçok kez söyledim ve eminim kendisi de en iyi defans oyuncusu olmadığını söyleyecektir, ancak topla yaptığı şeyler başka hiçbir İngiliz oyuncuda yok. Son zamanlarda oynuyor ve gerçekten çok iyi oynuyor. Ben de kendimi yargıladığım için suçluyum, oraya gidip uyum sağlamanın ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz, sakatlıklar yaşadı. Ama bir dizi maç oynadı ve yeteneğinden şüphe yok, topla o kadar iyi ki Premier Lig'de gördüğümüz en iyilerden biri.”