Wayne Rooney teknik direktörlüğe dönmeye hazır! Manchester United efsanesi, Birmingham ve Plymouth'daki başarısızlıkların ardından teknik direktör koltuğuna geri dönmek istiyor
Stüdyoyu geride bırakarak
The Sun gazetesine göre Rooney, teknik direktörlük görevine geri dönmek için hızla yükselen yayıncılık kariyerine son vermeyi planlıyor. 2024 yılının Aralık ayında Plymouth Argyle'dan ayrılmasının ardından, bu ikonik isim Match of the Day ekibine katılmak için kazançlı bir sözleşme imzaladı. Ancak, antrenman sahasının cazibesi BBC stüdyosundan daha güçlü olmaya devam ediyor. Son zamanlarda yaşadığı aksiliklere rağmen, teknik direktör olarak başarılı olmaya kararlı ve boş pozisyonları yakından takip ediyor. Eski forvet, vizyonunu hayata geçirebileceği doğru ortama sahip yeni bir kulüp bulmak için sabırsızlanıyor.
Bir sonraki hamlenin zamanlamasını belirlemek
Rooney, televizyondaki taktiksel öngörüleriyle izleyicileri etkilese de, asıl odağı yeniden teknik direktörlüğe kaydı. Kaynaklar, Rooney'nin sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce bir görev almayı açıkça hedeflediğini belirtiyor. Bir kaynak, Rooney'nin geleceği hakkında şunları söyledi: "Wayne televizyon işinden keyif alıyor, ancak teknik direktörlüğe geri dönmek istiyor. Doğru fırsat çıkarsa buna açık olacaktır. İdeal olarak, yaz başında bir iş bulur ve böylece Ağustos'ta sezonun başlamasına hazır olur." Bu zaman çizelgesi, ona çok önemli bir transfer dönemi kazandıracaktır.
Yöneticilerin değişken kaderi
Eski Everton altyapısı mezunu, 2021'de ilk teknik direktörlük görevine başladığından bu yana inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Başlangıçta Derby County'de büyük beğeni topladı; takımı ciddi bir mali krizden ve 21 puanlık puan kesintisinden başarıyla çıkardı. Ancak sonraki görevleri çok daha zorlu geçti. Birmingham City'nin zorlu bir taraftar kitlesi vardı ve o, burada sadece 83 gün görevde kalabildi. Benzer şekilde, Plymouth'un da beklentileri yüksek ve görev süresi sadece yedi ay sonra karşılıklı anlaşma ile sona erdi. Bu engellere rağmen, liderlik yeteneklerine sarsılmaz bir inanç besliyor ve İngiliz Futbol Ligi'nde yeni bir başlangıç yapmayı umuyor.
Aile ve futbol arasında denge kurmak
İş arayışına kısa bir ara vererek, geçtiğimiz günlerde Ryan Giggs ve Paul Scholes gibi eski takım arkadaşlarıyla birlikte eşi Coleen’in 40. yaş gününü kutladı. Ailevi önemli anları geride bırakan bu efsanevi forvet, artık tamamen yeni bir kulüp bulmaya odaklanmış durumda ve teknik direktörlük kariyerindeki yeni sayfa açmaya hazır.